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    Anlık Bildirim

    Süper Lig’de yeni dönem: VAR kayıtları YouTube’da yayınlanacak

    TFF'den yapılan açıklamaya göre bu hafta oynanacak müsabakalarla birlikte maçlardaki VAR kayıtları YouTube ve Facebook'tan yayınlanacak.                              
    Süper Lig’de yeni dönem: VAR kayıtları YouTube’da yayınlanacak
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), video yardımcı hakem (VAR) sistemi hakkındaki yeni yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu hafta oynanacak maçlarla birlikte VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılacak.

    TFF’den yapılan açıklamaya göre maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak TFF’nin YouTube ve Facebook hesaplarından yayınlanacak. hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra paylaşılacak.

    TFF YouTube kanalı

    Bu uygulama sadece On Field Review (OFR) yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonlar için geçerli olacak. VAR’da incelemesi yapılan ancak hakemin VAR monitörünü izlemeye gitmediği pozisyonların kayıtları paylaşılmayacak.

    Süper Lig’de yeni dönem: VAR kayıtları YouTube’da yayınlanacak

    Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devrede

    TFF’nin Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirdiği Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig’in 20. haftasından itibaren kullanıma sunuldu. Sahadaki 10’ar adet hareket izleme özellikli kamera ile her futbolcunun vücudundaki 29 farklı nokta saniyede 50 defa taranıyor. Hangi futbolcunun ne kadar önde olduğu net şekilde tespit ediliyor. Türkiye,İtalya'nın ardından yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ilk Avrupa ülkesi oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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