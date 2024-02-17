Süper Lig’de yeni dönem: VAR kayıtları YouTube’da yayınlanacak

TFF’den yapılan açıklamaya göre maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak TFF’nin YouTube ve Facebook hesaplarından yayınlanacak. hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra paylaşılacak.
Bu uygulama sadece On Field Review (OFR) yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonlar için geçerli olacak. VAR’da incelemesi yapılan ancak hakemin VAR monitörünü izlemeye gitmediği pozisyonların kayıtları paylaşılmayacak.
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devrede
TFF’nin Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirdiği Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig’in 20. haftasından itibaren kullanıma sunuldu. Sahadaki 10’ar adet hareket izleme özellikli kamera ile her futbolcunun vücudundaki 29 farklı nokta saniyede 50 defa taranıyor. Hangi futbolcunun ne kadar önde olduğu net şekilde tespit ediliyor. Türkiye,İtalya'nın ardından yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ilk Avrupa ülkesi oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.