Süper Lig’de yeni dönem: VAR kayıtları YouTube’da yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), video yardımcı hakem (VAR) sistemi hakkındaki yeni yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu hafta oynanacak maçlarla birlikte VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılacak.

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TFF’den yapılan açıklamaya göre maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak TFF’nin YouTube ve Facebook hesaplarından yayınlanacak. hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra paylaşılacak.

TFF YouTube kanalı

Bu uygulama sadece On Field Review (OFR) yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonlar için geçerli olacak. VAR’da incelemesi yapılan ancak hakemin VAR monitörünü izlemeye gitmediği pozisyonların kayıtları paylaşılmayacak.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devrede

TFF’nin Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirdiği Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig’in 20. haftasından itibaren kullanıma sunuldu. Sahadaki 10’ar adet hareket izleme özellikli kamera ile her futbolcunun vücudundaki 29 farklı nokta saniyede 50 defa taranıyor. Hangi futbolcunun ne kadar önde olduğu net şekilde tespit ediliyor. Türkiye,İtalya'nın ardından yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ilk Avrupa ülkesi oldu.

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