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Video oyunları oynamak beynimizi değiştiriyor

Genci yaşlısı pek çok kişi için vazgeçilmez hale gelen video oyunları beynimizi nasıl etkiliyor? Katalonya Açık Üniversitesi’nden araştırmacılar bu soruya yanıt verdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Teknolojinin değişmesiyle birlikte video oyunlarını oynayan kişi sayısı ve oyuncuların yaş aralığında da ciddi değişimler meydana geldi. Video oyunları artık sadece çocuklar ya da ergenlerin eğlenmek için seçtiği yollardan birisi değil yetişkinlerin oldukça ilgilendiği bir alan. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda video oyunları oynayan oyuncuların yaş ortalamasının 36 olarak tahmin edildiğini de düşünürsek oyuncu kitlesinin ne kadar geniş olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Peki oyuncuların beyni video oyunlarından nasıl etkileniyor?

 

Bu sorunun yanıtını arayan İspanya’daki Katalonya Açık Üniversitesi’nden araştırmacılar video oyunlarının beyinde neden olduğu yapısal değişiklikleri konu alan araştırmaları ve video oyunlarının beyinin işlevselliğine ve beyindeki davranışlara olan etkisini inceleyen araştırmaları derledi. ’’Oyunlar çoğu kez iddiaları destekleyen gerçekler olmamasına rağmen ya övgüyle karşılandı ya da şeytanlaştırıldı.’’ diyen araştırmanın başyazarı Marc Palaus, video oyunların beyinde olumlu ve olumsuz değişikliklere yol açabileceğini gösterdi.

Beynin Performansını Arttırabilir 

Bugüne kadar video oyunların etkileri üzerine yapılan araştırmaların bir kısmı video oyunları oynamanın beynimizin performansını arttırabileceğini ve yapısını değiştirebileceğini gösteriyor. Örneğin video oyunları oynamak dikkatimizi etkilemektedir ve bazı çalışmalar, oyuncuların sürekli dikkat veya seçici dikkat gibi çeşitli ilgi türlerinde iyileştirmeler gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca beyinin dikkatle ilgili bölümleri de oyunların zorluğuna göre farklı düzeyde enerji harcıyor.

Ayrıca uzun süre video oyunları oynayan kişilerde vizüospasyal becerilerin geliştiği ve hafıza, yön bulma gibi işlevleri üstlenen beyindeki sağ hipokampüsün genişlediği gözlemlenmiştir. Yani video oyunlar oynamak beyinde olumlu fiziksel değişikleri ortaya çıkarabiliyor.

En Büyük Tehlike: Bağımlılık 

Video oyunları oynamanın beyin için belki de en tehlikeli yanı ise bağımlılık yapması ve kişileri, İnternet Oyun Oynama Bozukluğu(İOOB) adlandırılan bağımlılığa sürüklemesi. Temel olarak diğer bağımlılık türleri ile beyinde aynı sinirsel değişiklikleri yaratan İOOB, oyun bağımlılarında  nöral ödül sisteminde fonksiyonel ve yapısal değişiklikler meydana getiriyor ve bağımlıların çeşitli sinirsel tepkilerle oyun oynama isteğinde bulunmasına neden oluyor.

Palaus’un da özellikle belirttiği gibi video oyunların beyindeki etkilerini konu alan araştırmalar oldukça yakın tarihli ve bu alanda çok fazla çalışma yok bu nedenle oyunların hangi yönlerinin, beyindeki hangi bölgeleri nasıl etkilediği net olarak tespit edilebilmiş değil. Bununla birlikte araştırmalarda ortaya çıkan değişimler bütün oyuncuların beyninde aynı şekilde gerçekleşmiyor. Bu da bu konuda araştırma yapmayı daha zor bir hale getiriyor. 


https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622103824.htm Yorum Yaz
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db02TR 1 yıl en beğenilen senseman62
sabah akşam kahveye giden adamın,orada ne yaptığını sanıyorsun?
2 Yanıt Yanıtla +22
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senseman62 1 yıl
Güzel yazı olmuş teşekkürler.

Bizim insanlarımızda eşek kadar adam oldun daha oyun mu oynuyorsun diyorlar.Sabah akşam kahveye gidelim en iyisi adamdan sayarlar.
Güzel yazı olmuş teşekkürler.Bizim insanlarımızda eşek kadar adam oldun daha oyun mu oynuyorsun diyorlar.Sabah akşam kahveye gidelim en iyisi adamdan...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Giresunlufuk 1 yıl
Oyun oynamayı seviyorum. Laf edenler var ama umrumda değil.
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1 Avatar
kadirirdem 1 yıl
Kahvehaneler bağımlılığın en büyük simgesi
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sendemail 1 yıl
Oyun oynamakta olan arkadaşlara uyarımdır,
Evet oyunlar çözüm bulma, bilinmeyenin üzerine gitme, yaratıcılık vb şeylerle gerçekten faydalı,
Yukarıdaki makaleye paralel olarak faydalı oldukları pek çok kez yazıldı,
Lakin dikkate alınması ve benim uyarmak istediğim nokta şu. Lütfen buna ilişkin bir önlem alın kendiniz.
Oyun esnasında duygulanıyoruz, korku heyecan endişe veya coşku, mutluluk hallerinden birbiri ardına yaşıyoruz.
. Bu duygular arası geçiş kısa sürede gerçekleşiyor, haliyle kalp atış hızından hormonların salgılanmasına kadar vücudun ilgili duyguda verdiği tepkiler gerçekleşiyor, mesela stresli olduğumuz zaman kalp ritmi artıyor kortizon salgılanıyor bu karaciğerin, kalbin, böbrek üstü bezlerin ve bağırsak florasının değişmesine endike ediyor, bilinç gerçek bir risk içinde olmadığını biliyor fakat vücut bu duyguya karşı ne olur olmaz diye gerçek tepkiler veriyor, nabzımız nefes alışımız z dahi değişiyor.
Monitörün yaydığı mavi ışık insülin seviyesini arttırıyor... VS
Bu gibi etkilerden çok zarar almamak için saatlerce değil, miktarınca oynayın. Kendimizi kaptırmadan.
İyi forumlar arkadaşlar
1 Yanıt Yanıtla +3
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Kuralları Çiğneyen Adam 1 yıl sendemail
6 yıl boyunca aralıksız en az 4-5 saat bilgisayar oynadım
Allah'a şükür hiç bir sorunum yok
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SEO-Uzmanı 1 yıl
sanal bi labirentte yön bulma yeteneğimizi artırmamız !
gerçek hayatta karşılaşmayacağımız bir labirent olmaması !
sadece beynin gerçek hayatta karşılaşmayacağı yeteneklerini geliştirmesi !
gerçek hayatta hiç bir anlam ifade etmeyecektir !
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firat_kilic 1 yıl SEO-Uzmanı
sanal dünyadan bir şey satın aldın ve kargo onu getirdi mi?
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Kuralları Çiğneyen Adam 1 yıl
60 yaşımda bile oynamayı düşünüyorum
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Giresunlufuk 1 yıl
Oyun oynamayı seviyorum. Laf edenler var ama umrumda değil.
Yanıtla +4
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senseman62 1 yıl
Güzel yazı olmuş teşekkürler.

Bizim insanlarımızda eşek kadar adam oldun daha oyun mu oynuyorsun diyorlar.Sabah akşam kahveye gidelim en iyisi adamdan sayarlar.
1 Yanıt Yanıtla +18
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db02TR 1 yıl senseman62
sabah akşam kahveye giden adamın,orada ne yaptığını sanıyorsun?
2 Yanıt Yanıtla +22
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