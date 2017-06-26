Video oyunları oynamak beynimizi değiştiriyor

Teknolojinin değişmesiyle birlikte video oyunlarını oynayan kişi sayısı ve oyuncuların yaş aralığında da ciddi değişimler meydana geldi. Video oyunları artık sadece çocuklar ya da ergenlerin eğlenmek için seçtiği yollardan birisi değil yetişkinlerin oldukça ilgilendiği bir alan. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda video oyunları oynayan oyuncuların yaş ortalamasının 36 olarak tahmin edildiğini de düşünürsek oyuncu kitlesinin ne kadar geniş olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Peki oyuncuların beyni video oyunlarından nasıl etkileniyor?

Bu sorunun yanıtını arayan İspanya’daki Katalonya Açık Üniversitesi’nden araştırmacılar video oyunlarının beyinde neden olduğu yapısal değişiklikleri konu alan araştırmaları ve video oyunlarının beyinin işlevselliğine ve beyindeki davranışlara olan etkisini inceleyen araştırmaları derledi. ’’Oyunlar çoğu kez iddiaları destekleyen gerçekler olmamasına rağmen ya övgüyle karşılandı ya da şeytanlaştırıldı.’’ diyen araştırmanın başyazarı Marc Palaus, video oyunların beyinde olumlu ve olumsuz değişikliklere yol açabileceğini gösterdi.

Beynin Performansını Arttırabilir

Bugüne kadar video oyunların etkileri üzerine yapılan araştırmaların bir kısmı video oyunları oynamanın beynimizin performansını arttırabileceğini ve yapısını değiştirebileceğini gösteriyor. Örneğin video oyunları oynamak dikkatimizi etkilemektedir ve bazı çalışmalar, oyuncuların sürekli dikkat veya seçici dikkat gibi çeşitli ilgi türlerinde iyileştirmeler gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca beyinin dikkatle ilgili bölümleri de oyunların zorluğuna göre farklı düzeyde enerji harcıyor.

Ayrıca uzun süre video oyunları oynayan kişilerde vizüospasyal becerilerin geliştiği ve hafıza, yön bulma gibi işlevleri üstlenen beyindeki sağ hipokampüsün genişlediği gözlemlenmiştir. Yani video oyunlar oynamak beyinde olumlu fiziksel değişikleri ortaya çıkarabiliyor.

En Büyük Tehlike: Bağımlılık

Video oyunları oynamanın beyin için belki de en tehlikeli yanı ise bağımlılık yapması ve kişileri, İnternet Oyun Oynama Bozukluğu(İOOB) adlandırılan bağımlılığa sürüklemesi. Temel olarak diğer bağımlılık türleri ile beyinde aynı sinirsel değişiklikleri yaratan İOOB, oyun bağımlılarında nöral ödül sisteminde fonksiyonel ve yapısal değişiklikler meydana getiriyor ve bağımlıların çeşitli sinirsel tepkilerle oyun oynama isteğinde bulunmasına neden oluyor.

Palaus’un da özellikle belirttiği gibi video oyunların beyindeki etkilerini konu alan araştırmalar oldukça yakın tarihli ve bu alanda çok fazla çalışma yok bu nedenle oyunların hangi yönlerinin, beyindeki hangi bölgeleri nasıl etkilediği net olarak tespit edilebilmiş değil. Bununla birlikte araştırmalarda ortaya çıkan değişimler bütün oyuncuların beyninde aynı şekilde gerçekleşmiyor. Bu da bu konuda araştırma yapmayı daha zor bir hale getiriyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622103824.htm