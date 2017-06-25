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1000 kilometre menzile sahip elektrikli uçak prototipi

İsrail merkezli Eviation Aircraft şirketi yaklaşık 1000km (600 mil) menzile sahip tamamen elektrikli uçak prototipini tanıttı. Şirket gelecek yıl uçağı ticari kullanıma sunmayı planlıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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1000 kilometre menzile sahip elektrikli uçak prototipi
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Elektrikli otomobillerin giderek yaygınlaşması gibi elektrikli uçaklar da bilimkurgu dünyasından çıkıp gerçek hayatta görmeye alışacağımız bir araç olma yolunda hızla ilerliyor. Paris Air Show’da elektrikli uçak prototipini tanıtan İsrail merkezli Eviation Aircraft şirketi de ortaya koyduğu zaman çizelgesiyle elektrikli uçakların beklediğimizden daha kısa bir süre içinde ticari kullanıma sunulabileceğini gösterdi. Alice Commuter isimli tamamen elektrikle çalışan uçağı geliştiren şirket gelecek yılın sonuna kadar bu uçağın seri üretimine başlamak istiyor.

1000km Menzile Sahip

Tam boyutlu yolcu uçaklarının yaklaşık üçte biri kadar(10.000 feet) yükseklikte uçabilen Alice Commuter, 980kWh’lık bir bataryadan güç alıyor. 5900kg ağırlığında olan uçağın uzunluğu 12 metre, kanat açıklığı ise 13.5 metre. İki mürettebat ve 9 yolcu kapasitesine sahip olan uçak 1000km (600 mil) menzile sahip ve saatte 450km (280 mil) hıza ulaşabiliyor.

Uber, Airbus ve Ehang gibi şirketlerin geliştirdiği uçan arabalar dikey kalkış ve iniş sistemini kullanarak iniş ve kalkış anında geniş bir alana ihtiyaç duymamayı planlarken Alice Commuter klasik uçaklar gibi hızlanma ve yavaşlama için piste ihtiyaç duyuyor. Bu açıdan bakıldığında Alice Commuter’ın sıradan bir yolcu uçağının daha küçük boyutlu ve tamamen elektrikle çalışanı olduğunu söyleyebiliriz.

Uber ve Lyft’in yaptığına benzer şekilde Alice Commuter’ı yolculuk paylaşım aracı olarak kullanmak isteyen Eviation Aircraft, 2018’e kadar havacılık otoritelerinden gerekli sertifikaları almayı ve 2018’de Alice Commuter’ı ilk yolculuğuna çıkarmayı planlıyor. Şirket ayrıca aynı yıl içinde bu uçağın ticari bir versiyonunun da üretimine başlayıp müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.


http://www.ibtimes.co.uk/electric-planes-have-gone-april-fools-joke-reality-two-years-1627372 Yorum Yaz
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beyazsoy 1 yıl en beğenilen
İsrail'de Referandum var kesin
Aha aha aha
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AlicanNalbat 1 yıl
EYYY Eviation Aircraft SEN KİMSİN YAAA !!!
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YasinCC 1 yıl
Dünyada ilk 1000 km menzile sahip uçağı biz yapmıştık. Nuri Demirağ zamanlarında. Havacılık sektöründe ilk sıralarda olabilirdik. İlkleri yapmaya devam edebilirdik...
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tugares 1 yıl
Uluslararası sertifikayı alırlar sıkıntı yok, olmadı parasını verirler yine alırlar :D
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beyazsoy 1 yıl en beğenilen
İsrail'de Referandum var kesin
Aha aha aha
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Tensi 1 yıl beyazsoy
beyazsoy

İsrail'de Referandum var kesin



Aha aha aha

Boyle haberleri baz alirsak adamlarin saat basi referandum ya da secim yapiyor olmalari lazim. Bak bizim ilmi din adamlarimiz bugun aciklama yapmis. Eger zekat vermezseniz bobreginiz bozulurmus. Ustelik eviniz vb birine miras kalirsa onlarda da olusurmus. Babababababa. Peeeh peh. Ilım bu iste.
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stalker(1979) 1 yıl
Güzel gelişme. Belki biletler de ucuzlar :) Umut işte :)
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Kebabinium90 1 yıl
Umarım daha fazla yolcu taşıyabilen ve menzili uzun uçaklar yapılabilir. Uçuş maliyetlerini ciddi oranda düşürecektir. 450km hızda biraz düşük gibi. Umarım batarya konusunda bir gelişme yaşarız.
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