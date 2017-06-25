1000 kilometre menzile sahip elektrikli uçak prototipi

Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobillerin giderek yaygınlaşması gibi elektrikli uçaklar da bilimkurgu dünyasından çıkıp gerçek hayatta görmeye alışacağımız bir araç olma yolunda hızla ilerliyor. Paris Air Show’da elektrikli uçak prototipini tanıtan İsrail merkezli Eviation Aircraft şirketi de ortaya koyduğu zaman çizelgesiyle elektrikli uçakların beklediğimizden daha kısa bir süre içinde ticari kullanıma sunulabileceğini gösterdi. Alice Commuter isimli tamamen elektrikle çalışan uçağı geliştiren şirket gelecek yılın sonuna kadar bu uçağın seri üretimine başlamak istiyor.

1000km Menzile Sahip

Tam boyutlu yolcu uçaklarının yaklaşık üçte biri kadar(10.000 feet) yükseklikte uçabilen Alice Commuter, 980kWh’lık bir bataryadan güç alıyor. 5900kg ağırlığında olan uçağın uzunluğu 12 metre, kanat açıklığı ise 13.5 metre. İki mürettebat ve 9 yolcu kapasitesine sahip olan uçak 1000km (600 mil) menzile sahip ve saatte 450km (280 mil) hıza ulaşabiliyor.

Uber, Airbus ve Ehang gibi şirketlerin geliştirdiği uçan arabalar dikey kalkış ve iniş sistemini kullanarak iniş ve kalkış anında geniş bir alana ihtiyaç duymamayı planlarken Alice Commuter klasik uçaklar gibi hızlanma ve yavaşlama için piste ihtiyaç duyuyor. Bu açıdan bakıldığında Alice Commuter’ın sıradan bir yolcu uçağının daha küçük boyutlu ve tamamen elektrikle çalışanı olduğunu söyleyebiliriz.

Uber ve Lyft’in yaptığına benzer şekilde Alice Commuter’ı yolculuk paylaşım aracı olarak kullanmak isteyen Eviation Aircraft, 2018’e kadar havacılık otoritelerinden gerekli sertifikaları almayı ve 2018’de Alice Commuter’ı ilk yolculuğuna çıkarmayı planlıyor. Şirket ayrıca aynı yıl içinde bu uçağın ticari bir versiyonunun da üretimine başlayıp müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.

http://www.ibtimes.co.uk/electric-planes-have-gone-april-fools-joke-reality-two-years-1627372