ViewSonic'den hem Android 2.2 hem Windows 7 işletim sistemli tablet: ViewPad 10 Pro

Merakla beklenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımlara hazırlanan bir diğer üretici ViewSonic.

ViewSonic'in pazartesi günü hem Android 2.2 ''Froyo'' hem de Windows 7 Professional işletim sistemini bünyesinde barındıran tableti ViewPad 10 Pro'yu tanıtacak. Firmanın basın açıklamasına göre Intel'in Oak Trail işlemcisinin güç vereceği belirtilen tablette 10 inç boyutunda ve 600 x 1024 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı dokunmatik kapasitif ekran yer alıyor ve ekran çoklu dokunmatik (multi-touch) desteği sunuyor. Bunların dışında Adobe Flash 10.1'i destekleyen ViewPad 10 Pro, 3G, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına sahip olacak ve cihazın bataryası 6 saate kullanım ömrü vaad ediyor.

Tabletle ilgili daha fazla detaya düzenlenecek etkinlikte ulaşılması bekleniyor.

http://www.marketwire.com/press-release/ViewSonic-Europe-Targets-Prosumer-Market-With-Dual-SIM-Android-Smartphone-Windows-Android-1394248.htm