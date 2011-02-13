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ViewSonic'den hem Android 2.2 hem Windows 7 işletim sistemli tablet: ViewPad 10 Pro

8 yıl
11,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Merakla beklenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımlara hazırlanan bir diğer üretici ViewSonic.

ViewSonic'in pazartesi günü hem Android 2.2 ''Froyo'' hem de Windows 7 Professional işletim sistemini bünyesinde barındıran tableti ViewPad 10 Pro'yu tanıtacak. Firmanın basın açıklamasına göre Intel'in Oak Trail işlemcisinin güç vereceği belirtilen tablette 10 inç boyutunda ve 600 x 1024 piksel çözünürlüğünde LED aydınlatmalı dokunmatik kapasitif ekran yer alıyor ve ekran çoklu dokunmatik (multi-touch) desteği sunuyor. Bunların dışında Adobe Flash 10.1'i destekleyen ViewPad 10 Pro, 3G, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına sahip olacak ve cihazın bataryası 6 saate kullanım ömrü vaad ediyor.

Tabletle ilgili daha fazla detaya düzenlenecek etkinlikte ulaşılması bekleniyor.


http://www.marketwire.com/press-release/ViewSonic-Europe-Targets-Prosumer-Market-With-Dual-SIM-Android-Smartphone-Windows-Android-1394248.htm Yorum Yaz
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Tanarri 8 yıl
işte bu ya hem win7 olucak hemde pad olucak üretilmesi gereken en güzel ürün budur... ilerde inş daha geniş bi kısma yayılır bu durum!
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fenerista 8 yıl
Cebe sığmayan bir şey, çantada taşınacağından bence en azından netbook veya laptop almak daha mantıklı. Performansı ve kullanılabilirliği yüksek olur. ama windows 8 cep de çalışırsa ilerde, ilginç durumlar ortaya çıkacak gibi görünüyor.
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Python 8 yıl
windows 7 gibi bir sistemde 1024x600 gibi bir çözünürlük oldukça az nettoplardan biliyoruz adam gibi internet deneyimi bile sunamıyorlar o çözünürlük ile
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sabe 8 yıl
Wifi kapalıyken 6 saat sanırım pil süresi.Ülkemizde viewsonic temsilciliği çok berbat olduğu için gelmez, gelsede alınmaz.
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face1tr 8 yıl
şuanda ülkemiz ve genel anlamda dünya pazarında tutunacak bir tablet üzerinde 3g için sim kart girişi, usb 3.0 ve hdmi çıkışı olması en öncelikli donanımsal beklentilerin başını çekiyor. tabii yazılım tarafında da flash desteği sunması gerekli. bunu gerçekleştiren firma kazanacak...
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Batuist 8 yıl
windows 7yi şayet 6 saat çalıştırabiliyorsa oldukça iyi.. ama o rakam android için geçerlidir bence.. geliştiriciler buna birde android 3 çıkardımı tadından yenmez.. ister android ister windows.. bence tüm tabletrde işletim sistemi tercihleri sunulmalı.. mesela hem android hem windows hem webos gibi.. çok hoş olurdu hatta süper olurdu...
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