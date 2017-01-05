Viewsonic, CES 2017'de üç yeni monitör duyurdu

Haber Editörü
ViewSonic, Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı "CES 2017" kapsamında Haziran ayında satışa çıkacak üç adet monitör duyurdu.
ViewSonic VP3881
ViewSonic VP3881, kavisli ekrana sahip 37.5 inçlik bir monitör. Üç modelin en pahalısı olan model 1.999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Süper geniş 24:10 görüntü oranına (aspect ratio) sahip VP3881, özellikle çalışırken birden fazla pencere açmayı sevenler için doğru bir seçim gibi görünüyor.
Dönebilen, pivot ve eğimli gibi tam ergonomik özelliklere sahip olması, büyük bir ekran için gerçekten etkileyici özellikler. Hatta 180 derecelik bir açıyla bile dönebiliyor.
- 3.840x1.600 piksel çözünürlük
- 24:10 görüntü oranı
- HDMI, DisplayPort, USB 3.1 Type C ve USB hub
ViewSonic VP3268-4K
ViewSonic VP3268-4K biraz daha küçük ve yukarıdaki modelden biraz daha ucuz bir monitör. 31.5 inç boyutunda ve 1.359 dolar fiyatı var. Buna rağmen daha yüksek bir ekran çözünürlüğü ile geliyor. Monitör, fotoğrafçılar, grafik tasarımcıları ve yüksek görüntü kalitesi isteyenlere hitap ediyor ve göz kamaştıran 4K UHD ekrana sahip.
- 3.840x2.160 piksel çözünürlük
- HDMI, DisplayPort, Mini-DisplayPort ve USB hub
ViewSonic VX2781-UC
ViewSonic VX2781-UC, 749 dolarlık etiketiyle en uygun fiyatlı ürün olarak dikkat çekiyor. İnce ve "çerçevesiz" tasarıma (diğer bir deyişle çok ince çerçevelere) sahip 27 inçlik bir monitör. Ayrıca USB-C bağlantı noktasıyla üç model içerisinde sadece bir çıkışa sahip tek model.
- 2.560x1.440 piksel çözünürlük
- USB 3.1 Type C
https://www.cnet.com/news/viewsonic-monitors-ces-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya arkadaş halen neler çıkartıyorlarya, ideal monitör bence,
-2560x1440p. (4Kya yetecek bir pc, herkeste yok. Full HD de devrinin sonlarına geliniyor. İkisi ortasında bir yer 2k.)
-Va panel. (Ipsin glowu olmadan, Tn kadar renk ve bakış açısı kaybı olmayan ortasında bir panel.)
-Quantom Dot.( Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş renk kabiliyeti.)
-27 inç.
-Gsync veya Freesync
-5ms ve altı.
-100hz ve üstü.
-Bundan sonrası estetik ve ek özellik isteğe göre olmalı.(ince çerçeve, monitör ayağı tasarımı, usb desteği,Göz takip ünitesi, hoparlör vs)
Halen bu tarz üretime geçilemediya la.
KDV dahil 3000 lira...
Kaynak ABD sitesi ve ABD'de yaşayanların yazdığı bir haber... Onlar için uygun oluyor (Asgari maaşın en az 1500-2000 $ arası gezdiği düşünülünce)
Ülkemizin durumu bu işte TL'nin değerinin düşük olması yabancı markaların sorunu değil, Ne bekliyorsunuz anlamıyorum gerçekten orada 749 dolar olan ürün burada TL değeri düşük diye 200 dolarmı olacaktı