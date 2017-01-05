Viewsonic, CES 2017'de üç yeni monitör duyurdu

ViewSonic, Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı "CES 2017" kapsamında Haziran ayında satışa çıkacak üç adet monitör duyurdu.

ViewSonic VP3881

ViewSonic VP3881, kavisli ekrana sahip 37.5 inçlik bir monitör. Üç modelin en pahalısı olan model 1.999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Süper geniş 24:10 görüntü oranına (aspect ratio) sahip VP3881, özellikle çalışırken birden fazla pencere açmayı sevenler için doğru bir seçim gibi görünüyor.

Dönebilen, pivot ve eğimli gibi tam ergonomik özelliklere sahip olması, büyük bir ekran için gerçekten etkileyici özellikler. Hatta 180 derecelik bir açıyla bile dönebiliyor.

3.840x1.600 piksel çözünürlük

24:10 görüntü oranı

HDMI, DisplayPort, USB 3.1 Type C ve USB hub

ViewSonic VP3268-4K

ViewSonic VP3268-4K biraz daha küçük ve yukarıdaki modelden biraz daha ucuz bir monitör. 31.5 inç boyutunda ve 1.359 dolar fiyatı var. Buna rağmen daha yüksek bir ekran çözünürlüğü ile geliyor. Monitör, fotoğrafçılar, grafik tasarımcıları ve yüksek görüntü kalitesi isteyenlere hitap ediyor ve göz kamaştıran 4K UHD ekrana sahip.

3.840x2.160 piksel çözünürlük

HDMI, DisplayPort, Mini-DisplayPort ve USB hub

ViewSonic VX2781-UC

ViewSonic VX2781-UC, 749 dolarlık etiketiyle en uygun fiyatlı ürün olarak dikkat çekiyor. İnce ve "çerçevesiz" tasarıma (diğer bir deyişle çok ince çerçevelere) sahip 27 inçlik bir monitör. Ayrıca USB-C bağlantı noktasıyla üç model içerisinde sadece bir çıkışa sahip tek model.

2.560x1.440 piksel çözünürlük

USB 3.1 Type C

https://www.cnet.com/news/viewsonic-monitors-ces-2017/