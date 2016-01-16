Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı





Virgin Glactic, bu sene şubat ayında görücüye çıkması beklenen yeni uzay aracını tanıtmadan önce, astronotlar ve pilotlar için geliştirilen moda tasarımlı uçuş giysisini tanıttı. Uçuş giysisi Adidas’ın, ünlü Japon moda tasarımcısı Yohji Yamamoto ile işbirliği olan Y-3 markası tarafından tasarlandı ve üretildi.





Uçuş giysisi kevlar benzeri bir malzeme olan Nomex Meta Aramid den imal edilmiş. Kurşungeçirmez kumaş özeliklerine sahip malzeme daha esnek yapısı nedeni ile tercih edilmiş. Giysi, uzun uçuşlarda pilotun oturuş pozisyonunu desteklerken ayakta ise doğal duruş pozisyonunu destekleyecek yapıya sahip.

Botlarda da Nomex’in daha hafif bir versiyonu ve doğal deri kullanılmış. Uçuş esnasında karşılaşılacak zorluklar göz önüne alınarak, botlar tabandan özel kavramalı yapıda tasarlanmış ve bot içlerinde Adidas’ın patentli ürünü adiPRENE minderli tabanlıklar kullanılmış.





Giysiler, ticari uzay uçuşlarında uygunluklarının kanıtlanması için Virgin Galactic’in test uçuş programı dâhilinde astronotlara giydirilecek. Denemeler sonrası elde edilen bilgilerin tekrar tasarıma yansıtılması ile giysinin ve botun son halini alacağı belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2016/01/14/virgin-galactic-y-3-space-suits/