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Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı

SpaceX’in uzay çabalarından sonra ismi biraz arka planda kalan Virgin Galactic, Adidas'ın alt markası Y-3 ile geliştirdiği yeni pilot giysisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı
 
Virgin Glactic, bu sene şubat ayında görücüye çıkması beklenen yeni uzay aracını tanıtmadan önce, astronotlar ve pilotlar için geliştirilen moda tasarımlı uçuş giysisini tanıttı. Uçuş giysisi Adidas’ın, ünlü Japon moda tasarımcısı Yohji Yamamoto ile işbirliği olan Y-3 markası tarafından tasarlandı ve üretildi.
Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı
 

Uçuş giysisi kevlar benzeri bir malzeme olan Nomex Meta Aramid den imal edilmiş.  Kurşungeçirmez kumaş özeliklerine sahip malzeme daha esnek yapısı nedeni ile tercih edilmiş. Giysi, uzun uçuşlarda pilotun oturuş pozisyonunu desteklerken ayakta ise doğal duruş pozisyonunu destekleyecek yapıya sahip. 
Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı
 
Botlarda da Nomex’in daha hafif bir versiyonu ve doğal deri kullanılmış.  Uçuş esnasında karşılaşılacak zorluklar göz önüne alınarak, botlar tabandan özel kavramalı yapıda tasarlanmış ve bot içlerinde Adidas’ın patentli ürünü adiPRENE minderli tabanlıklar kullanılmış.

Giysiler, ticari uzay uçuşlarında uygunluklarının kanıtlanması için Virgin Galactic’in test uçuş programı dâhilinde astronotlara giydirilecek. Denemeler sonrası elde edilen bilgilerin tekrar tasarıma yansıtılması ile giysinin ve botun son halini alacağı belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2016/01/14/virgin-galactic-y-3-space-suits/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 3 yıl
teramit
bırak hacı kıyafeti , sen uçağı tanıt 2013 te bilet sattıklarını uçuracaktın ne oldu, jeff uçuruyor şimdi milleti çok daha sonra başladı ve çok daha önde.seneye don tanıtırsın millet senin işini yapmaya başladığında...

Kaza oldu test pilotlarını kaybettiler yardımcı pilot kurtuldu araç pert oldu. Bu işin gerçek anlamda hiç şaka kaldırmadığını 1.elden tanık oldular. Kıça hidrojen peroksit motoru bağlamanın o kadarda akılcı bir yaklaşım olmadığını X prize'ı kazanmak için doğru ama yolcu taşımak için yanlış bir yaklaşım olduğunu kavradılar. Yeni motor geliştiriyorlar JPL ile.
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ylmzsngl 3 yıl
Hay Allah'ım. Yorumlar sesli güldürdü. Teşekkürler.
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teramit 3 yıl
bırak hacı kıyafeti , sen uçağı tanıt 2013 te bilet sattıklarını uçuracaktın ne oldu, jeff uçuruyor şimdi milleti çok daha sonra başladı ve çok daha önde.seneye don tanıtırsın millet senin işini yapmaya başladığında...
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TaymekHoldem 3 yıl
hemen kevler demeyin.
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DH Misafiri 3 yıl
kevler değil kevlar.
Reddemon35
Kelver değil kevler
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floydrose 3 yıl
kivlir değil kelvir
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Captain_Ivy 3 yıl
kevlür değil kivlir
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mykt 3 yıl
Kevlör değil kevlür.
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AndaCakan 3 yıl
Kevlar değil kevlör
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V4LKyR 3 yıl
Kevler değil kevlar.
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