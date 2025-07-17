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    Adidas’tan yeni nesil Climacool: 3D baskılı yapı şimdi bağcıklı tasarımla geliyor

    Adidas, 3D baskı teknolojili Climacool serisine klasik bağcık sistemini entegre ederek dikkat çeken yeni bir adım attı. İşte yeni modelin tasarımı ve en önemli yönleri.

    Adidas’tan yeni nesil Climacool: 3D baskılı yeni ayakkabı! Tam Boyutta Gör

    Adidas, 3D baskı teknolojisiyle ürettiği Climacool ayakkabı serisine yeni bir soluk getirdi. Yeni model "Climacool Laced", önceki slip-on tasarımdan farklı olarak klasik bağcık sistemiyle geliyor. Bu değişim sadece estetik değil; aynı zamanda farklı ayak tiplerine uyum sağlayacak şekilde kişiselleştirilebilir bir kullanım da sunuyor. Adidas, bu yeni versiyonda konforu ön plana çıkararak hem sporculara hem de günlük kullanıcılara hitap eden daha esnek bir yapı hedeflemiş.

    Climacool Laced, tıpkı önceki modelde olduğu gibi tamamen 3D yazıcıyla üretilen bir gövdeye sahip. Yüksek performanslı polimerlerin özel bir işlemle katman katman örülüp sıkıştırılmasıyla elde edilen bu yapı, yaklaşık 24 saatlik bir üretim süreci gerektiriyor. Ayakkabının en dikkat çeken yönlerinden biri de 360 derece hava sirkülasyonuna izin veren kafes benzeri tasarımı. Bu sayede hem hafiflik hem de üst düzey nefes alabilirlik sağlanıyor.

    Yeni modelde bağcıklar ve dil kısmı geleneksel malzemelerle üretilmiş ve sonradan 3D yapıya entegre edilmiş. Ayrıca gövdeye eklenen baskı gözleri ve siyah detaylı bağcıklar sayesinde ayakkabı daha klasik bir spor ayakkabı görünümüne kavuşmuş. Temel rengi kırık beyaz olan Climacool Laced, bu kontrast detaylarla daha modern bir duruş sergiliyor.

    Adidas, bu modelin yumuşak ve adaptif bir yapı sunduğunu, özellikle uzun süreli kullanımlarda ayakla daha iyi uyum sağladığını belirtiyor. Yeniden tasarlanan bağcık sistemi sayesinde kullanıcılar ayakkabının sıkılığını kendilerine göre ayarlayabiliyor. Ayakkabının nefes alabilen yapısı ise önceki Climacool serilerinden tanıdık; hızlı kuruma ve serin tutma özellikleri korunmuş.

    Yeni Climacool Laced, 160 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da slip-on versiyona göre 20 dolar daha pahalı olduğunu gösteriyor. Model, Adidas mağazalarında, belirli perakendecilerde ve Adidas Confirmed platformu üzerinden çevrim içi olarak satın alınabiliyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 18 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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