Vivitar'dan 3 metre suyun altında çekim yapabilen HD video kamera: DVR 690HD

Vivitar firması, 10 feet (~3 metre) derinliğinde suyun altında çekim yapabilen video kamerası DVR 690HD'yi duyurdu.

Tüketicilerin beğenisine göre sekiz farklı renk seçeneğiyle tasarlanan DVR 690HD, 1280 x 720 piksel, 640 x 480 piksel ve 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. 1280 x 720 piksel çözünürlükte FPS 25 iken diğer çözünürlüklerde FPS 30'a çıkıyor.



8 MB dahili belleğe sahip video kameranın kapasitesi SD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte ve yapılan çekimler kameranı 2.0-inçlik TFT ekranından izlenebilmekte.

Son olarak 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen video kamera için Vivitar, yurt dışında 59.99$ fiyat belirlemiş.



