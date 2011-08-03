Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vivitar'dan 3 metre suyun altında çekim yapabilen HD video kamera: DVR 690HD

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,4b
1
4
Video Kameralar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vivitar'dan 3 metre suyun altında çekim yapabilen HD video kamera: DVR 690HD
Tam Boyutta Gör
Vivitar firması, 10 feet (~3 metre) derinliğinde suyun altında çekim yapabilen video kamerası DVR 690HD'yi duyurdu.
Tüketicilerin beğenisine göre sekiz farklı renk seçeneğiyle tasarlanan DVR 690HD, 1280 x 720 piksel, 640 x 480 piksel ve 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. 1280 x 720 piksel çözünürlükte FPS 25 iken diğer çözünürlüklerde FPS 30'a çıkıyor.
8 MB dahili belleğe sahip video kameranın kapasitesi SD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte ve yapılan çekimler kameranı 2.0-inçlik TFT ekranından izlenebilmekte.
Son olarak 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen video kamera için Vivitar, yurt dışında 59.99$ fiyat belirlemiş.

Vivitar'dan 3 metre suyun altında çekim yapabilen HD video kamera: DVR 690HD
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selcuk20 8 yıl
1280x720 çözünürlük tamam da kayıt biçimi ne? MJPEG mi, MOV mu, H264 mü? H264 hariciyse bir anlamı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dartanyan 8 yıl
kask veya bisiklet-motosiklet aparatı da gelirse yanında hemen alınıp denenebilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 8 yıl
1280 x 720 piksel, 640 x 480 piksel ve 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. 1280 x 720 piksel çözünürlükte FPS 25
Ne anladım şimdi bu cihazın hd olmasından.Biz kalite artsın fpslerde artsın.Daha pro çekimler yapalım diyiyoruz.
Not:Fiyat iyi olabilir ama vermişken biraz daha verip daha iyisini almak lazım.HD diye alırsan çöpe gitmiş olur para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 8 yıl
fiyatı çok çok iyi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -22- 8 yıl Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile fiber internet, mobil ve tablet pc'leri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim