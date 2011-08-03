Vivitar'dan 3 metre suyun altında çekim yapabilen HD video kamera: DVR 690HD

Haber Editörü
Vivitar firması, 10 feet (~3 metre) derinliğinde suyun altında çekim yapabilen video kamerası DVR 690HD'yi duyurdu.
Tüketicilerin beğenisine göre sekiz farklı renk seçeneğiyle tasarlanan DVR 690HD, 1280 x 720 piksel, 640 x 480 piksel ve 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. 1280 x 720 piksel çözünürlükte FPS 25 iken diğer çözünürlüklerde FPS 30'a çıkıyor.
8 MB dahili belleğe sahip video kameranın kapasitesi SD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebilmekte ve yapılan çekimler kameranı 2.0-inçlik TFT ekranından izlenebilmekte.
Son olarak 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen video kamera için Vivitar, yurt dışında 59.99$ fiyat belirlemiş.
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Ne anladım şimdi bu cihazın hd olmasından.Biz kalite artsın fpslerde artsın.Daha pro çekimler yapalım diyiyoruz.
Not:Fiyat iyi olabilir ama vermişken biraz daha verip daha iyisini almak lazım.HD diye alırsan çöpe gitmiş olur para