Netflix’in çevrimdışı izleme özelliği davalık oldu

Geçtiğimiz aylarda izleyici çekmek adına önemli bir hamle yapan ve çevrim dışı izleme özelliğini kullanıma sokan Netflix, bir patent kavgasının da fitilini ateşlemiş oldu. Patent trolü olarak adlandırılan bir firma teknolojilerinin ihlal edildiğini iddia ediyor.

Pek çok firma ile davalık

Blackbird Technologies, çevrim dışı içerik izleme konusunda 362 nolu patentin sahibi ve daha önce de bu tür konularda firmaları dava etti. Netflix firmasının yanında Soundcloud, Vimeo, Starz, Mubi ve Studio 3 Partners firmaları da davadan nasibini aldı.

Çevrimdışı izleme veya dinleme özelliği, içeriklerin özel bir formatta cihaza kaydedilmesini ve internet olmadığı zaman bile çalıştırılabilmesini sağlıyor. Blackbird, bu özelliğin kendi teknolojilerinin temel alınarak ortaya çıkarıldığını ifade ediyor.

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Batmakta olan firmaları satın alarak patentlerinden bir havuz oluşturan ve bunları firmalara karşı kullanan patent trolleri, teknolojik gelişmenin önündeki engellerden biri olarak görülüyor. Bununla birlikte buna karşı bir çare de yok. Davalık olan firmaların ya Blackbird ile uzlaşması ya da mahkemede kozlarını paylaşması gerekiyor.