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Netflix’in çevrimdışı izleme özelliği davalık oldu

Zaman zaman bünyesinde patent havuzu oluşturan firmalar, teknoloji devlerinin kabusu olabiliyor. Çevrim içi yayıncılığın büyük ismi Netflix de buna en son maruz kalanlardan.
2 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda izleyici çekmek adına önemli bir hamle yapan ve çevrim dışı izleme özelliğini kullanıma sokan Netflix, bir patent kavgasının da fitilini ateşlemiş oldu. Patent trolü olarak adlandırılan bir firma teknolojilerinin ihlal edildiğini iddia ediyor.

Pek çok firma ile davalık

Blackbird Technologies, çevrim dışı içerik izleme konusunda 362 nolu patentin sahibi ve daha önce de bu tür konularda firmaları dava etti. Netflix firmasının yanında Soundcloud, Vimeo, Starz, Mubi ve Studio 3 Partners firmaları da davadan nasibini aldı.

Çevrimdışı izleme veya dinleme özelliği, içeriklerin özel bir formatta cihaza kaydedilmesini ve internet olmadığı zaman bile çalıştırılabilmesini sağlıyor. Blackbird, bu özelliğin kendi teknolojilerinin temel alınarak ortaya çıkarıldığını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl yarı iletkenlere en fazla parayı Samsung ve Apple harcadı"

Batmakta olan firmaları satın alarak patentlerinden bir havuz oluşturan ve bunları firmalara karşı kullanan patent trolleri, teknolojik gelişmenin önündeki engellerden biri olarak görülüyor. Bununla birlikte buna karşı bir çare de yok. Davalık olan firmaların ya Blackbird ile uzlaşması ya da mahkemede kozlarını paylaşması gerekiyor. 

 

http://www.ibtimes.co.uk/netflix-sued-by-patent-troll-over-offline-download-feature-1604963 Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Şu patent olayına harbiden bir çözüm getirilmeli artık. Patent trollü şirketleri geçtim koskoca Apple bile dikdörtgen şekilli telefonun patentini almaya çalışmadı mı?
Şu patent olayına harbiden bir çözüm getirilmeli artık. Patent trollü şirketleri geçtim koskoca Apple bile dikdörtgen şekilli telefonun patentini almaya çalışma...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Kerim5100 2 yıl
Herkes ordan burdan para koparmanın peşinde. Hoş haklılar ama :D
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nefendim 2 yıl
Blackcat daha uygun isim olurdu :D
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Şu patent olayına harbiden bir çözüm getirilmeli artık. Patent trollü şirketleri geçtim koskoca Apple bile dikdörtgen şekilli telefonun patentini almaya çalışmadı mı?
1 Yanıt Yanıtla +13
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nefendim 2 yıl Kefelon
Kefelon
Şu patent olayına harbiden bir çözüm getirilmeli artık. Patent trollü şirketleri geçtim koskoca Apple bile dikdörtgen şekilli telefonun patentini almaya çalışmadı mı?

Dikdörtgen değil; tasarım patenti
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