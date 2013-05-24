Vodafone Türkiye, BlackBerry Q10'u yarın itibariyle satışa sunuyor

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Vodafone'un BlackBerry'nin Q10 modelini ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunacağını daha önce belirtmiştik. Yarın itibariyle cihazı ülkemizde satışa sunacak olan Vodafone, Q10 için belirlediği kontratlı ve kontratsız fiyatları açıkladı.
BlackBerry Q10'un 16 GB versiyonunu kontratsız olarak 1999 TL'den müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone, kontratlı olarak da Red abonelerine çeşitli avantajlar sunacak. Kontratlı olarak 28 Mayıs itibariyle satışa sunulacak olan cihaz, Red aboneleriyle 29 TL'den başlayan ödeme planlarıyla buluşacak.
Aslına bakılacak olursa peşin satış fiyatı beklentilerimizi pek de karşılamayan Q10'un ülkemizde nasıl bir satış grafiği çizeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. BlackBerry Q10 hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.vodafone.com.tr/Cihazlar/BlackBerry_Q10.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Afiyet olsun.
Sınırsız dakika+sınırsız mesaj+aylık 1GB Internet, 24 ay kontratla ayda 37 pound. Yanında q10 bedava.
Kaynak:trustedreviews dot com.
Türkiye'de 24 ay kontratlı cihaz almanın tek özelliği teknomarketler 12 taksit yaparken aynı cihaza 24 taksit yapmak o kadar.
Vodafone Türkiye q10 fiyatlarını açıklamamış ama z10 fiyatları aşağıda(q10, z10'dan bir gıdım daha pahalı bir cihaz):
70 TL tarife ücreti yanında 80 TL cihaz ücretiyle, aylık toplam 150 TL'ye, 1000 dakika, 1000 sms, 1GB internet, 24 ay kontratla.
BUNU ÖTV, ÖİV VS HİÇBİR VERGİ AÇIKLAYAMAZ.
cihazlar zaten vergileri yiyince coşuyor :D
en iyisi bu fiyatlara telefon vs almamak
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