Vodafone Türkiye, BlackBerry Q10'u yarın itibariyle satışa sunuyor

Vodafone'un BlackBerry'nin Q10 modelini ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunacağını daha önce belirtmiştik. Yarın itibariyle cihazı ülkemizde satışa sunacak olan Vodafone, Q10 için belirlediği kontratlı ve kontratsız fiyatları açıkladı.

Aslına bakılacak olursa peşin satış fiyatı beklentilerimizi pek de karşılamayan Q10'un ülkemizde nasıl bir satış grafiği çizeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. BlackBerry Q10 hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.vodafone.com.tr/Cihazlar/BlackBerry_Q10.php

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BlackBerry Q10'un 16 GB versiyonunu kontratsız olarak 1999 TL'den müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone, kontratlı olarak da Red abonelerine çeşitli avantajlar sunacak. Kontratlı olarak 28 Mayıs itibariyle satışa sunulacak olan cihaz, Red aboneleriyle 29 TL'den başlayan ödeme planlarıyla buluşacak.