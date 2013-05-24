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Vodafone Türkiye, BlackBerry Q10'u yarın itibariyle satışa sunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vodafone Türkiye, BlackBerry Q10'u yarın itibariyle satışa sunuyor
Vodafone'un BlackBerry'nin Q10 modelini ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunacağını daha önce belirtmiştik. Yarın itibariyle cihazı ülkemizde satışa sunacak olan Vodafone, Q10 için belirlediği kontratlı ve kontratsız fiyatları açıkladı.

BlackBerry Q10'un 16 GB versiyonunu kontratsız olarak 1999 TL'den müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone, kontratlı olarak da Red abonelerine çeşitli avantajlar sunacak. Kontratlı olarak 28 Mayıs itibariyle satışa sunulacak olan cihaz, Red aboneleriyle 29 TL'den başlayan ödeme planlarıyla buluşacak.

Aslına bakılacak olursa peşin satış fiyatı beklentilerimizi pek de karşılamayan Q10'un ülkemizde nasıl bir satış grafiği çizeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. BlackBerry Q10 hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.vodafone.com.tr/Cihazlar/BlackBerry_Q10.php Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Avrupada Amerikada operatörler abonelerini elinde tutmak için cihazları neredeyse bedava veriyor bizim operatörler ise mevcut abonelerimi nasıl kazıklarım diye çakallık peşinde
Avrupada Amerikada operatörler abonelerini elinde tutmak için cihazları neredeyse bedava veriyor bizim operatörler ise mevcut abonelerimi nasıl kazıklarım diye ...
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1OOOOOO 6 yıl
2000 lira olsaydı alırdım
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nedensiz07 6 yıl
vodafone dan bir defa sensation xe aldım birdaha taahüt mü?? töbe..
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farazicosmos 6 yıl
Blackberry nin bu modeli iyi ama fiyatı aşırı pahalı en fazla 750 tl olmalı bende blackberry curve 8520 var halen taksidi bitmedi turkcellden yada başka bir operatörden telefon asla alınmaz bunu bilir bunu söylerim tarife ayağına iyi bir kazık sokuyorlar ama ıphone ve android cihazlar varken örneğin samsung galaxy s 4 yada Note 3 çıkacakken bu alınmazki ilerde yazılım desteğide kalmaz ki bunun en azından bendeki telefonunki öyle
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yildiray35 6 yıl
Ne z10 ne q10 bb telefonları çok sevmeme rağmen fiyatlarını hakkeden ürünler değiller. Hak etmek derken, rakiplerine kıyaslandığında gerçekten ederleri 1000 liranın üzeri olmaz. Senelerdir androidden uzak durdum ama android 4.0 sonrası stabilite hız çok iyi. özellikle htc one elinize aldığınızda bunların oyuncak olduğunu anlıyorsunuz.
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tachyon 6 yıl
Bu cihazın piyasa fiyatı 750 tl olmalı. Bu fiyatlarla alana enayi derim.
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ozzytaste 6 yıl
Kanadada 1200 TLye denk geliyor :( Hollandada ise 599 Euro
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erkan0075 6 yıl
Ayrıca aynı kaynağa göre bir diğer seçenek te T mobile. Burada cihaza bir defa 50 pound ödüyorsunuz, ayda 42 pounda sınırsız dakika artı sınırsız mesaj ve sınırsız internet alıyorsunuz. Taahhüt süresi 24 ay. Eğer ben tabloyu yanlış okumadıysam. Yalnız sınırsız internet paketlerinde tethering genellikle yasaklı oluyor, bunun dışında bir sıkıntı yok.
Afiyet olsun.
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erkan0075 6 yıl
Vodafone Ingiltere için fiyatlar:
Sınırsız dakika+sınırsız mesaj+aylık 1GB Internet, 24 ay kontratla ayda 37 pound. Yanında q10 bedava.
Kaynak:trustedreviews dot com.
Türkiye'de 24 ay kontratlı cihaz almanın tek özelliği teknomarketler 12 taksit yaparken aynı cihaza 24 taksit yapmak o kadar.
Vodafone Türkiye q10 fiyatlarını açıklamamış ama z10 fiyatları aşağıda(q10, z10'dan bir gıdım daha pahalı bir cihaz):
70 TL tarife ücreti yanında 80 TL cihaz ücretiyle, aylık toplam 150 TL'ye, 1000 dakika, 1000 sms, 1GB internet, 24 ay kontratla.
BUNU ÖTV, ÖİV VS HİÇBİR VERGİ AÇIKLAYAMAZ.
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8gen 6 yıl
1998 lira olsaydı alırdım :)
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based_1984 6 yıl
illaki alanlar olacaktir (max 30-40 kisi)
cihazlar zaten vergileri yiyince coşuyor :D
en iyisi bu fiyatlara telefon vs almamak
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CoreXXX 6 yıl
s4 1500 lira yav yuh:) tamam bu telefon farklı bir kulvarda ama 2000 lirada abartı bence. hep iphone yüzünden firmalar fiyatı ne kadar pahalı tutarsam o kadar iyi sanıp alırlar diye millete atıyor kazığı .
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