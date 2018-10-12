"Snapchat platformunda zengin gerçeklik dizileri dönemi başlıyor"

Genç ve öğrenci kesimi arasında en popüler sosyal ağlardan birisi olmayı başaran Snapchat bununla birlikte bir türlü karlılık düzeyini arttırabilmiş değil. Platform şimdi zengin gerçeklik destekli mini dizi serilerini yayına alıyor.

Snap Originals nedir?

Snap Originals adıyla yayına başlayan diziler 5 dakikalık mini bölümlerden oluşuyor. Her biri Keşfet bölümündeki kendi sekmelerinde kullanıcılar ile buluşacak. 5 dakika olmasına karşın hikâyeyi tam bir şekilde anlatabildiği ifade edilen diziler daha çok genç kesime hitap ediyor.

Dizilerden birisi Class of Lies. Dizi; en iyi arkadaşlarının kaybolmasını araştırmaya başlayan üniversite öğrencilerinin macerasını anlatıyor. Co-Ed dizisi; eşcinsel olan yeni üniversite öğrencilerinin karşılaştığı zorlukları anlatırken, Endless Summer ise birkaç popüler YouTuber’ın yaşamına odaklanıyor.

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Zengin gerçeklik ise dizilerin belirli noktalarına entegre edilmiş. Portal adı verilen bu noktalara tıkladığınızda sahnenin istediğiniz yerine odaklanabiliyorsunuz. Böylece karakterlerin neler aradığını veya kaybettiğini yakından görebiliyorsunuz.

İlk etapta Snap Originals bölümü bu üç diziyle başlayacak. İlk bölümler bu hafta yayına alınıyor. Ay sonuna doğru ise kendi ölümünü araştıran bir kızın anlatıldığı doğa üstü The Dead Girls Detective Agency dizisi, V/H/S korku dizisi ve model ajansının konu edildiği Vivian gelecek.

Yıl sonuna kadar ise en düşük imkanlarla en iyi hayatı sürmeye çalışan bir adamın hikayesi Bref, sırları olan arkadaşların konu edildiği Deep Creek, karavanda hayat süren bir ailenin anlatıldığı #Vanlife dizileri planlanıyor. Yine belgesel tarzında üç dizi daha hazırlık aşamasında.

Snapchat kurucusu Evan Spiegel dizi projesinden oldukça umutlu. Daha fazla etkileşim olmasını bekleyen Spiegel böylece gelecek yıl firmanın kar elde edebileceğini düşünüyor.