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Vodafone İngiltere, RIM'in lansmanından önce Z10'un kutu görselini yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vodafone İngiltere, RIM'in lansmanından önce Z10'un kutu görselini yayınladı
RIM'in uzunca bir süredir beklenen BlackBerry 10 lansmanına saatler kala sadece dokunmatik ekranlı BlackBerry 10 modeli BlackBerry Z10'un kutu görseline ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Vodafone İngiltere tarafından yayınlanan bu görsel sadece dokunmatik ekrana sahip olan modelin BlackBerry Z10 adıyla çıkacağını doğrularken, aynı zamanda cihazın lansmandan hemen sonra satışa sunulacağının da işaretlerini veriyor. Vodafone İngiltere'nin göndermiş olduğu bilgilendirmede ilk olarak siyah renkli BlackBerry Z10'un piyasaya sürüleceği ve şubat ayının ortalarında ise, beyaz renkli versiyonunun satışa sunulacağı dile getiriliyor. Lansmandan hemen sonra siyah renkli Z10'u müşterileriyle buluşturmayı hedefleyen Vodafone İngiltere öğleden sonra 5'de cihazı satışa sunmayı planlıyor. 
BlackBerry Z10'un ülkemiz için kesin bir çıkış tarihi verilmiş olmasa da, cihazın şubat ayı içerisinde operatörler tarafından satışa sunulacağını biliyoruz.
Vodafone İngiltere, RIM'in lansmanından önce Z10'un kutu görselini yayınladı

http://crackberry.com/blackberry-z10-retail-box-gets-shown Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bellair 6 yıl
yazı karakterini ayarlarkan tuş basılı kalmış galiba :D
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DH Misafiri 6 yıl
arkadasım neden herkez önyargılı yaklasıyo birkere bb kullanmak ayrıcalık herkesin elinde göremiyosun ki özellikleri piyasadaki telefondan yüksek z10 q10 modellerinde ki suanki 9900 bile iphone 5 le eşdegerde karşılaştırırsanız telefonları anlıcaksınız önyargılı yaklaştıgınıza herkez tutturmuş iphone bilmem ne bilmem ne herkez milletin ne kullanfıgına bakıyo sürü psikolojisi işte birinin elinde iphone var onunda elinde olcak adamlar tasarımını tegıstırıp aynı özelliklerde ki telefonu piyasaya sürüyo işte
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erturk unal 6 yıl
bana göre kutu tasarımı da dahil olmak üzere tasarım bir basit, bir sönük, bir albenisiz olmuş...
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pckobat_78 6 yıl
O telefona o kutu olmuş mu yav ?
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inexo 6 yıl
lansman haberi nerede ey dh
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A_R_D_A 6 yıl
İnstagram yok :(
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Ciginix 6 yıl
Tasarımı hoşuma gidiyor, stabilite sorunu olmazsa eğer almayı düşünüyorum.
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General. 6 yıl
Rekabet iyidir ama önceki o dandik cihazların fiyatlarını hatırladıkça blackbery yi bol bol anıyorum
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Dexter Morgan 6 yıl
canlı anlatım olacakmı
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A_R_D_A 6 yıl Dexter Morgan
Deepblueyey

canlı anlatım olacakmı

tremolo.edgesuite.net/... canlı yayin saat 17:00'de başlayacak..
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Schevko 6 yıl
Anladığım kadarıyla en büyük yeniliklerden biri de BB10 cihazlarının standart data paketleriyle kullanılması. Yani eskilerdeki gibi BIS zorunluluğu yok.
Merakla bekliyoruz bakalım. Sunum bugün...
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Xagdas 6 yıl
Bu seferki BB'nin tipi çok güzel... Kaderi de güzel olur inşallah. Önyargılarımın kusuruna bakmayın ama tüm eski bb cihazlarındanda, kullananlardan da hiçç hoşlanmıyorum desem yalan olmaz.
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