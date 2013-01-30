Vodafone İngiltere, RIM'in lansmanından önce Z10'un kutu görselini yayınladı









RIM'in uzunca bir süredir beklenen BlackBerry 10 lansmanına saatler kala sadece dokunmatik ekranlı BlackBerry 10 modeli BlackBerry Z10'un kutu görseline ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.





Vodafone İngiltere tarafından yayınlanan bu görsel sadece dokunmatik ekrana sahip olan modelin BlackBerry Z10 adıyla çıkacağını doğrularken, aynı zamanda cihazın lansmandan hemen sonra satışa sunulacağının da işaretlerini veriyor. Vodafone İngiltere'nin göndermiş olduğu bilgilendirmede ilk olarak siyah renkli BlackBerry Z10'un piyasaya sürüleceği ve şubat ayının ortalarında ise, beyaz renkli versiyonunun satışa sunulacağı dile getiriliyor. Lansmandan hemen sonra siyah renkli Z10'u müşterileriyle buluşturmayı hedefleyen Vodafone İngiltere öğleden sonra 5'de cihazı satışa sunmayı planlıyor.

BlackBerry Z10'un ülkemiz için kesin bir çıkış tarihi verilmiş olmasa da, cihazın şubat ayı içerisinde operatörler tarafından satışa sunulacağını biliyoruz.

http://crackberry.com/blackberry-z10-retail-box-gets-shown