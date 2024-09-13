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    Merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi belli oldu

    Fiyat performans odaklı akıllı telefon arayışı içerisinde olanların heyecanla bekledikleri Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi nihayet netlik kazandı. Peki Redmi Note 14 ne zaman çıkacak?

    Merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi belli oldu

    Redmi, bugün Weibo'daki paylaşımıyla iki önemli kilometre taşını duyurdu. Şirket, Redmi Note serisinin onuncu yılını kutlarken, küresel satışlarının 420 milyon adedi aştığını açıkladı. Ayrıca, bu ay içerisinde Redmi Note 14 serisinin tanıtılacağını duyurdu. Geçen yıl eylül ayında piyasaya sürülen Redmi Note 13 serisinin ardından yeni serinin de bu ay piyasaya çıkacağı netleşti.

    Redmi Note 14 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. Pro modellerinin, Snapdragon 7s Gen 3 ve Dimensity 7350 yonga setleriyle geleceği belirtiliyor. Özellikle Pro serisinin, bu yıl ilk kez 1.5K çözünürlüklü kavisli ekranla sunulacağı ve önceki serilerdeki tasarım çizgisine sadık kalınacağı söylentiler arasında. Sızdırılan görsellere göre, cihazların ortalanmış üçlü kamera kurulumu ve Xiaomi logosunu andıran bir tasarıma sahip olacağı söylenebilir. Pro modelleri ayrıca 50 megapiksel ana kamerayla donatılacak.

    Redmi yetkilileri, yeni Note serisi hakkında bazı bilgiler verdi. Xiaomi Çin Pazarlama Müdür Yardımcısı ve Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, yeni Note serisinin sağlamlığı ve uzun pil ömrüyle öne çıktığını belirtti. Ayrıca cihazların IP68 sertifikasına sahip olacağı ve suya karşı dayanıklı olacağı ifade edildi. Redmi Genel Müdür Yardımcısı Zhang Yifan ise, cihazların dengeli bir kullanıcı deneyimi sunduğunu, elde tutuş hissiyatının iyi olduğunu ve pil performansının tatmin edici seviyede olduğunu ekledi.

    Redmi Note 14 serisinin küresel lansmanı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak muhtemelen 2025'in ilk çeyreğinde global pazarlara sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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