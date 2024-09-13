Merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi belli oldu

Redmi, bugün Weibo'daki paylaşımıyla iki önemli kilometre taşını duyurdu. Şirket, Redmi Note serisinin onuncu yılını kutlarken, küresel satışlarının 420 milyon adedi aştığını açıkladı. Ayrıca, bu ay içerisinde Redmi Note 14 serisinin tanıtılacağını duyurdu. Geçen yıl eylül ayında piyasaya sürülen Redmi Note 13 serisinin ardından yeni serinin de bu ay piyasaya çıkacağı netleşti.
Redmi Note 14 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. Pro modellerinin, Snapdragon 7s Gen 3 ve Dimensity 7350 yonga setleriyle geleceği belirtiliyor. Özellikle Pro serisinin, bu yıl ilk kez 1.5K çözünürlüklü kavisli ekranla sunulacağı ve önceki serilerdeki tasarım çizgisine sadık kalınacağı söylentiler arasında. Sızdırılan görsellere göre, cihazların ortalanmış üçlü kamera kurulumu ve Xiaomi logosunu andıran bir tasarıma sahip olacağı söylenebilir. Pro modelleri ayrıca 50 megapiksel ana kamerayla donatılacak.
Redmi yetkilileri, yeni Note serisi hakkında bazı bilgiler verdi. Xiaomi Çin Pazarlama Müdür Yardımcısı ve Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, yeni Note serisinin sağlamlığı ve uzun pil ömrüyle öne çıktığını belirtti. Ayrıca cihazların IP68 sertifikasına sahip olacağı ve suya karşı dayanıklı olacağı ifade edildi. Redmi Genel Müdür Yardımcısı Zhang Yifan ise, cihazların dengeli bir kullanıcı deneyimi sunduğunu, elde tutuş hissiyatının iyi olduğunu ve pil performansının tatmin edici seviyede olduğunu ekledi.
Redmi Note 14 serisinin küresel lansmanı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak muhtemelen 2025'in ilk çeyreğinde global pazarlara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.