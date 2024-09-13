Redmi, bugün Weibo'daki paylaşımıyla iki önemli kilometre taşını duyurdu. Şirket, Redmi Note serisinin onuncu yılını kutlarken, küresel satışlarının 420 milyon adedi aştığını açıkladı. Ayrıca, bu ay içerisinde Redmi Note 14 serisinin tanıtılacağını duyurdu. Geçen yıl eylül ayında piyasaya sürülen Redmi Note 13 serisinin ardından yeni serinin de bu ay piyasaya çıkacağı netleşti.

Redmi Note 14 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. Pro modellerinin, Snapdragon 7s Gen 3 ve Dimensity 7350 yonga setleriyle geleceği belirtiliyor. Özellikle Pro serisinin, bu yıl ilk kez 1.5K çözünürlüklü kavisli ekranla sunulacağı ve önceki serilerdeki tasarım çizgisine sadık kalınacağı söylentiler arasında. Sızdırılan görsellere göre, cihazların ortalanmış üçlü kamera kurulumu ve Xiaomi logosunu andıran bir tasarıma sahip olacağı söylenebilir. Pro modelleri ayrıca 50 megapiksel ana kamerayla donatılacak.

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Redmi yetkilileri, yeni Note serisi hakkında bazı bilgiler verdi. Xiaomi Çin Pazarlama Müdür Yardımcısı ve Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, yeni Note serisinin sağlamlığı ve uzun pil ömrüyle öne çıktığını belirtti. Ayrıca cihazların IP68 sertifikasına sahip olacağı ve suya karşı dayanıklı olacağı ifade edildi. Redmi Genel Müdür Yardımcısı Zhang Yifan ise, cihazların dengeli bir kullanıcı deneyimi sunduğunu, elde tutuş hissiyatının iyi olduğunu ve pil performansının tatmin edici seviyede olduğunu ekledi.

Redmi Note 14 serisinin küresel lansmanı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak muhtemelen 2025'in ilk çeyreğinde global pazarlara sunulması bekleniyor.

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Merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi belli oldu