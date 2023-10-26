Xiaomi telefonların yeni yüzü HyperOS tanıtıldı: İşte güncellenecek ilk modeller

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yenilenen sistem uygulamaları ve animasyonlara sahip yeni kullanıcı arayüzü HyperOS’i tanıttı. İşte MIUI 15 yerine gelen HyperOS ile Xiaomi telefonlara gelecek yenilikler, yeni özellikler:

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Xiaomi HyperOS ile gelen yenilikler

Xiaomi HyperOS, yeni sistem animasyonları ve yenilenen uygulama tasarımları ile birlikte arayüzde de önemli değişiklikler getiriyor. Denetim merkezi ve bildirim panelindeki değişiklikler söz konusu. Pek çok uygulama iOS’e benzer şekilde yeniden tasarlanmış. Yeni arayüz artık daha hızlı çalışıyor ve daha az güç tüketiyor.

HyperOS, cihazlar arasındaki bağlantıyı daha iyi hale getiriyor. Arabalar, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok ürün kolayca bağlanabiliyor. Kullanıcılar artık tüm ürünlerini akıllı telefonlarından kolayca kontrol edebiliyor. Hypermind özelliği sayesinde Mijia ürünleri de uzaktan kontrol edilebiliyor.

Xiaomi HyperOS’in güvenlik açıklarına karşı çok daha güvenilir bir arayüz olduğunu söylüyor. Arayüz iyileştirmeleri sayesinde sistem daha kararlı ve sorunsuz çalışıyor. Şirket, arayüzün ve uygulamaların daha stabil olmasını sağlamak birçok uygulama geliştirici ile de birlikte çalışmış.

Xiaomi HyperOS alacak telefonlar

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS’e güncellenecek ilk telefonlarını da açıkladı. Beklendiği üzere HyperOS ilk olarak Xiaomi 14 serisine sunulacak. Daha sonra Redmi K60 Ultra modeli HyperOS güncellemesini alacak. Xiaomi Pad 6 Max 14, HyperOS alacak ilk tablet olacak. Diğer akıllı telefonlar için güncelleme 2024 ilk çeyreğinden itibaren sunulmaya başlayacak.

Xiaomi telefonlar

Xiaomi 11 / 11 Pro / 11 Ultra

Xiaomi 11T / 11T Pro

Xiaomi Mi 11X / 11X Pro / 11i

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge / 11 Lite

Xiaomi 12 / 12 Pro

Xiaomi 12T / 12T Pro

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Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite

Xiaomi 13T / 13T Pro

Xiaomi 14 (Önceden yüklü)

Xiaomi Mix Fold / Fold 2 / Fold 3

Xiaomi Civi 1S / 2 / 3

Xiaomi Pad 6 / 6 Pro

Xiaomi Pad 5 / Pro 5G / Pad 5 Pro Wi-Fi

Redmi telefonlar

Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+ ve tüm 11 serisi

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Redmi Note 13 / 13 Pro / 13 Pro+ / 13R Pro

Redmi Note Discovery

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / K40S / K40 Gaming

Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra

Redmi K60 / K60E / K60 Pro / K60 Ultra

POCO telefonlar

POCO C51, C55

POCO X4 5G / X4 GT / X4 Pro 5G

POCO X5 / X5 Pro

POCO X6 / X6 Pro

POCO F4 / F4 GT

POCO F5 / F5 Pro

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POCO M5 / M5s

POCO M6 Pro 5G

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Xiaomi HyperOS tanıtıldı: İşte HyperOS alacak telefonlar