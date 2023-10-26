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    Xiaomi telefonların yeni yüzü HyperOS tanıtıldı: İşte güncellenecek ilk modeller

    Xiaomi, yeni kullanıcı arayüzü HyperOS'i tanıttı. Xiaomi HyperOS özellikleri ile neler sunuyor, HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar hangileri resmî olarak belli oldu.
    xiaomi hyperos tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yenilenen sistem uygulamaları ve animasyonlara sahip yeni kullanıcı arayüzü HyperOS’i tanıttı. İşte MIUI 15 yerine gelen HyperOS ile Xiaomi telefonlara gelecek yenilikler, yeni özellikler:

    Xiaomi HyperOS ile gelen yenilikler

    Xiaomi HyperOS, yeni sistem animasyonları ve yenilenen uygulama tasarımları ile birlikte arayüzde de önemli değişiklikler getiriyor. Denetim merkezi ve bildirim panelindeki değişiklikler söz konusu. Pek çok uygulama iOS’e benzer şekilde yeniden tasarlanmış. Yeni arayüz artık daha hızlı çalışıyor ve daha az güç tüketiyor.

    HyperOS, cihazlar arasındaki bağlantıyı daha iyi hale getiriyor. Arabalar, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok ürün kolayca bağlanabiliyor. Kullanıcılar artık tüm ürünlerini akıllı telefonlarından kolayca kontrol edebiliyor. Hypermind özelliği sayesinde Mijia ürünleri de uzaktan kontrol edilebiliyor.

    Xiaomi HyperOS’in güvenlik açıklarına karşı çok daha güvenilir bir arayüz olduğunu söylüyor. Arayüz iyileştirmeleri sayesinde sistem daha kararlı ve sorunsuz çalışıyor. Şirket, arayüzün ve uygulamaların daha stabil olmasını sağlamak birçok uygulama geliştirici ile de birlikte çalışmış.

    Xiaomi HyperOS alacak telefonlar

    xiaomi hyperos güncellemesi alacak modeller Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS’e güncellenecek ilk telefonlarını da açıkladı. Beklendiği üzere HyperOS ilk olarak Xiaomi 14 serisine sunulacak. Daha sonra Redmi K60 Ultra modeli HyperOS güncellemesini alacak. Xiaomi Pad 6 Max 14, HyperOS alacak ilk tablet olacak. Diğer akıllı telefonlar için güncelleme 2024 ilk çeyreğinden itibaren sunulmaya başlayacak.

    Xiaomi telefonlar

    • Xiaomi 11 / 11 Pro / 11 Ultra
    • Xiaomi 11T / 11T Pro
    • Xiaomi Mi 11X / 11X Pro / 11i
    • Xiaomi 11i / 11i Hypercharge / 11 Lite
    • Xiaomi 12 / 12 Pro
    • Xiaomi 12T / 12T Pro
    • Xiaomi 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite
    • Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite
    • Xiaomi 13T / 13T Pro
    • Xiaomi 14 (Önceden yüklü)
    • Xiaomi Mix Fold / Fold 2 / Fold 3
    • Xiaomi Civi 1S / 2 / 3
    • Xiaomi Pad 6 / 6 Pro
    • Xiaomi Pad 5 / Pro 5G / Pad 5 Pro Wi-Fi

    Redmi telefonlar

    • Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+ ve tüm 11 serisi
    • Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo
    • Redmi Note 13 / 13 Pro / 13 Pro+ / 13R Pro
    • Redmi Note Discovery
    • Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / K40S / K40 Gaming
    • Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra
    • Redmi K60 / K60E / K60 Pro / K60 Ultra

    POCO telefonlar

    • POCO C51, C55
    • POCO X4 5G / X4 GT / X4 Pro 5G
    • POCO X5 / X5 Pro
    • POCO X6 / X6 Pro
    • POCO F4 / F4 GT
    • POCO F5 / F5 Pro
    • POCO M4 / M4 Pro 4G / M4 Pro 5G
    • POCO M5 / M5s
    • POCO M6 Pro 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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