Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçların sahipleri aranıyor [Galeri]

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen taşınma operasyonu geçtiğimiz hafta tam 32 saatte tamamlanmıştı. Büyük göçün ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatıldı. Aynı zamanda TAV tarafından işletilen 4 katlı 7 bin araç kapasiteli otopark da kapandı.

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Ancak otoparkta hala lüks otomobilinden bisikletine kadar onlarca sahipsiz araç yer alıyor. Otoparkta 2014 yılından beri yatan bir araç bile var. Deyim yerindeyse kaderine terk edilmiş gibi bekleyen bu araçların sahiplerinin bulunması için bir çalışma başlatıldı.

Sahipleri bulunmazsa yediemin otoparkına çekilecekler

TAV yetkilileri, araçların sahipleri bulunmadığı takdirde yediemin otoparkına çekileceğini ifade etti. Otopark kapanmadan önce 2019 tarifesine göre otomobillerden aylık 342 TL park ücreti alınıyordu.