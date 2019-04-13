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Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçların sahipleri aranıyor [Galeri]

Büyük Göç sonrasında ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın otoparkına bırakılan araçların sahipleri aranıyor. Kapatılan otoparkta beş yıldır kaderine terk edilmiş bir araç bile var.
1 ay
13,1b
1
66
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen taşınma operasyonu geçtiğimiz hafta tam 32 saatte tamamlanmıştı. Büyük göçün ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatıldı. Aynı zamanda TAV tarafından işletilen 4 katlı 7 bin araç kapasiteli otopark da kapandı.
Ayrıca Bkz. "Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı"
Ancak otoparkta hala lüks otomobilinden bisikletine kadar onlarca sahipsiz araç yer alıyor. Otoparkta 2014 yılından beri yatan bir araç bile var. Deyim yerindeyse kaderine terk edilmiş gibi bekleyen bu araçların sahiplerinin bulunması için bir çalışma başlatıldı.

Sahipleri bulunmazsa yediemin otoparkına çekilecekler

TAV yetkilileri, araçların sahipleri bulunmadığı takdirde yediemin otoparkına çekileceğini ifade etti. Otopark kapanmadan önce 2019 tarifesine göre otomobillerden aylık 342 TL park ücreti alınıyordu.

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lido 1 ay en beğenilen
Plakaları belli ruhsat sahipleri belli ruhsat sahiplerinin adresleri devlette yok mu yani neyi kimi arıyorlar
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.T. 1 ay
Fiat marea ve duster'ın sahibini daha çok ararlar
2 Yanıt Yanıtla +58
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barsahin 1 ay
Bence araç sahipleri arabalarına kavuşsun diye değil birikmiş otopark ücretlerini ödesinler diye aranıyor.
Yanıtla +45
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Çocuk Adam 4 hf.
civic 85 bin'e mi ne satılmış. internette dolaşıyor gruplarda...
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Meraxes 4 hf.
civici koy 55 e. 50 ye satılmazsa hiç bişey bilmiyorum. dip basık canı alınmış araçların sırf kmleri 170 bin 180 bin diye 45 yazanları gördüm ki bu fiyatlara da satılıyor bu araç. hastası çok
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danmur 1 ay yeni yorumcu
bu güne kadar fark edilmemiş olmaları saçmalık. güvenlik sistemi yok mu havaalanında?
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ramis78 1 ay
millet aracını park edip yurt dışına çıkmış daha da gelmemişler. Haliyle ulaşsalar ne yazar anahtarlar başka ülkede :D
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EnderGelişenOsasunaAtağı 1 ay
kafama takılan bir konu var, uzun süre yatan aracın lastikleri nasıl bu kadar şişkin kalabiliyor?
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Buraks1994 1 ay yeni yorumcu
Devlet bunları acık arttırmaya cıkartamaz cunki havalimanı otoparkına arabadan cok otopark borcları var önce o borc ödenmesi gereklidir
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redoano 1 ay
valla bu yeni havalimanını yapan devlette zerre akıl yok. gelen turistin Atatürk havalimanına inerken istanbulu tepeden görmesi bile döndüğünde eşine dostuna anlatması ve daha çok turist getirmesi demek iken sen git bok gibi havalimanını bok gibi yere yap.
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Aslanleo75 1 ay
Corvette büyük ihtimalle
Ezel dizisindeki Sekiz'in arabası.
Akarabası da yoktu ölünce orda kaldı büyük ihtimalle ??
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dostum kertenkele 1 ay
Açık arttırma ile satılır borçlarını ödemek için
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Zimmerit 1 ay
Hondanın sahibini bulmuşlar düzenli olarak vergisini ve otopark ücretini ödüyormuş hatta bir kaç sene öncesine sigortası da varmış.Youtube da videosu var almak isteyenlere araç satılık değil demiş yakında çıkaracakmış oradan.
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