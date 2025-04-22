Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli lüks SUV Zeekr 9X'in ilk resmi görselleri paylaşıldı

    Zeekr, otomotiv dünyasıyla ilgili yeni gelişmeler için gözlerin çevrildiği Şanghay Otomobil Fuarı'nın hemen öncesinde yeni lüks SUV modeli Zeekr 9X'in görsellerini paylaştı.

    Çinli lüks SUV Zeekr 9X'in ilk resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Geely çatısı altındaki premium elektrikli araç markası Zeekr, yeni amiral gemisi modeli Zeekr 9X’in ilk görsellerini resmi olarak paylaştı. Markanın yeni tasarım dilini tanıtan lüks model, Şanghay Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

    Konfor ve lüksü her açıdan ön plana çıkaran Zeekr 9X, köşeli ve güçlü hatlarıyla dikkat çeken heybetli bir görünüme sahip. Şirket bu tarzı, “korkutucu olmadan görkemli” şeklinde tanımlıyor. Ön tasarımda, Zeekr 009 MPV modelinden tanıdık büyük bir panjur bizleri karşılıyor. Dikey krom çubuklarla şekillenen bu panjur, sade ama lüks bir görünüm hedefliyor.

    Yan profilde düz ve net çizgiler dikkat çekerken, aracın sağlam ve sade bir izlenim bırakması amaçlanmış. Arka bölümde ise “Ring Screen Star Diamond” adı verilen dikkat çekici bir ışık grubu yer alıyor. Zeekr, bu LED grubunun toplamda 43.343 adet elmas kesim detay içerdiğini ve ışıklandırıldığında çok kolay ayırt edilebilir bir görsellik sunduğunu belirtiyor.

    Çinli lüks SUV Zeekr 9X'in ilk resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Tasarımın ötesinde Zeekr 9X, ciddi teknolojik yeniliklerle geliyor. Bu model, Zeekr’ın G-Pilot akıllı sürüş çözümünü kullanan ilk araç olacak. G-Pilot sistemi, Zeekr’in Seviye 3 otonom sürüş altyapısı üzerine kurulmuş ve ZEEA 3.0 merkezi dijital hesaplama mimarisiyle desteklenmiş. Bu yapı sayesinde uçtan uca iletişim tepkimesinin %50 oranında hızlandığı belirtiliyor.

    Donanım tarafında araç, biri uzun menzilli olmak üzere toplam beş adet LiDAR sensörüne sahip olacak. Diğer dört LiDAR, kör noktaları kapsayan kısa menzilli sistemler olarak çalışacak ve böylece 360 derece, dört katmanlı algılama sağlanacak.

    Zeekr 9X aynı zamanda markanın yeni “Süper Elektrikli Hibrit” teknolojisini tanıtacak. Bu güç aktarım sistemi; tam elektrikli (BEV), plug-in hibrit (PHEV) ve menzil uzatıcı (EREV) teknolojilerin avantajlarını birleştirmeyi hedefleyen bu sistemin performans, verimlilik ve sürüş deneyimi açısından sektörde fark yaratması bekleniyor. Zeekr’in resmi açıklamasına göre 9X, 0’dan 100 km/s hıza 3 saniye civarında ulaşabiliyor, bu da oldukça güçlü bir performans sunacağını gösteriyor.

    Pazar konumlandırması açısından Zeekr 9X, lüks SUV segmentinin en üst düzeyine hitap ediyor. Resmi fiyat henüz açıklanmasa da, başlangıç fiyatının yaklaşık 68.000 dolar olacağı tahmin ediliyor. Daha lüks bir “Grand Edition” versiyonunun ise yaklaşık 136.000 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Profil resmi
    Sharjor 9 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

    Profil resmi
    fatih3453 9 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

    Profil resmi
    TheJudgé 21 saat önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alba yağı zararlı mı nootropil ne işe yarar 32x32 şeffaf clan sembolleri ingiliz karbonatı kullananların yorumları vizyon üniversitesi"nde okuyanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum