Çinli lüks SUV Zeekr 9X'in ilk resmi görselleri paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely çatısı altındaki premium elektrikli araç markası Zeekr, yeni amiral gemisi modeli Zeekr 9X’in ilk görsellerini resmi olarak paylaştı. Markanın yeni tasarım dilini tanıtan lüks model, Şanghay Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

Konfor ve lüksü her açıdan ön plana çıkaran Zeekr 9X, köşeli ve güçlü hatlarıyla dikkat çeken heybetli bir görünüme sahip. Şirket bu tarzı, “korkutucu olmadan görkemli” şeklinde tanımlıyor. Ön tasarımda, Zeekr 009 MPV modelinden tanıdık büyük bir panjur bizleri karşılıyor. Dikey krom çubuklarla şekillenen bu panjur, sade ama lüks bir görünüm hedefliyor.

Yan profilde düz ve net çizgiler dikkat çekerken, aracın sağlam ve sade bir izlenim bırakması amaçlanmış. Arka bölümde ise “Ring Screen Star Diamond” adı verilen dikkat çekici bir ışık grubu yer alıyor. Zeekr, bu LED grubunun toplamda 43.343 adet elmas kesim detay içerdiğini ve ışıklandırıldığında çok kolay ayırt edilebilir bir görsellik sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Tasarımın ötesinde Zeekr 9X, ciddi teknolojik yeniliklerle geliyor. Bu model, Zeekr’ın G-Pilot akıllı sürüş çözümünü kullanan ilk araç olacak. G-Pilot sistemi, Zeekr’in Seviye 3 otonom sürüş altyapısı üzerine kurulmuş ve ZEEA 3.0 merkezi dijital hesaplama mimarisiyle desteklenmiş. Bu yapı sayesinde uçtan uca iletişim tepkimesinin %50 oranında hızlandığı belirtiliyor.

Donanım tarafında araç, biri uzun menzilli olmak üzere toplam beş adet LiDAR sensörüne sahip olacak. Diğer dört LiDAR, kör noktaları kapsayan kısa menzilli sistemler olarak çalışacak ve böylece 360 derece, dört katmanlı algılama sağlanacak.

Huawei destekli Avatr 06 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu 22 sa. önce eklendi

Zeekr 9X aynı zamanda markanın yeni “Süper Elektrikli Hibrit” teknolojisini tanıtacak. Bu güç aktarım sistemi; tam elektrikli (BEV), plug-in hibrit (PHEV) ve menzil uzatıcı (EREV) teknolojilerin avantajlarını birleştirmeyi hedefleyen bu sistemin performans, verimlilik ve sürüş deneyimi açısından sektörde fark yaratması bekleniyor. Zeekr’in resmi açıklamasına göre 9X, 0’dan 100 km/s hıza 3 saniye civarında ulaşabiliyor, bu da oldukça güçlü bir performans sunacağını gösteriyor.

Pazar konumlandırması açısından Zeekr 9X, lüks SUV segmentinin en üst düzeyine hitap ediyor. Resmi fiyat henüz açıklanmasa da, başlangıç fiyatının yaklaşık 68.000 dolar olacağı tahmin ediliyor. Daha lüks bir “Grand Edition” versiyonunun ise yaklaşık 136.000 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli lüks SUV Zeekr 9X'in ilk resmi görselleri paylaşıldı