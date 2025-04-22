Çinli lüks SUV Zeekr 9X'in ilk resmi görselleri paylaşıldı

Konfor ve lüksü her açıdan ön plana çıkaran Zeekr 9X, köşeli ve güçlü hatlarıyla dikkat çeken heybetli bir görünüme sahip. Şirket bu tarzı, “korkutucu olmadan görkemli” şeklinde tanımlıyor. Ön tasarımda, Zeekr 009 MPV modelinden tanıdık büyük bir panjur bizleri karşılıyor. Dikey krom çubuklarla şekillenen bu panjur, sade ama lüks bir görünüm hedefliyor.
Yan profilde düz ve net çizgiler dikkat çekerken, aracın sağlam ve sade bir izlenim bırakması amaçlanmış. Arka bölümde ise “Ring Screen Star Diamond” adı verilen dikkat çekici bir ışık grubu yer alıyor. Zeekr, bu LED grubunun toplamda 43.343 adet elmas kesim detay içerdiğini ve ışıklandırıldığında çok kolay ayırt edilebilir bir görsellik sunduğunu belirtiyor.
Donanım tarafında araç, biri uzun menzilli olmak üzere toplam beş adet LiDAR sensörüne sahip olacak. Diğer dört LiDAR, kör noktaları kapsayan kısa menzilli sistemler olarak çalışacak ve böylece 360 derece, dört katmanlı algılama sağlanacak.
Zeekr 9X aynı zamanda markanın yeni “Süper Elektrikli Hibrit” teknolojisini tanıtacak. Bu güç aktarım sistemi; tam elektrikli (BEV), plug-in hibrit (PHEV) ve menzil uzatıcı (EREV) teknolojilerin avantajlarını birleştirmeyi hedefleyen bu sistemin performans, verimlilik ve sürüş deneyimi açısından sektörde fark yaratması bekleniyor. Zeekr’in resmi açıklamasına göre 9X, 0’dan 100 km/s hıza 3 saniye civarında ulaşabiliyor, bu da oldukça güçlü bir performans sunacağını gösteriyor.
Pazar konumlandırması açısından Zeekr 9X, lüks SUV segmentinin en üst düzeyine hitap ediyor. Resmi fiyat henüz açıklanmasa da, başlangıç fiyatının yaklaşık 68.000 dolar olacağı tahmin ediliyor. Daha lüks bir “Grand Edition” versiyonunun ise yaklaşık 136.000 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.
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