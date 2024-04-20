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    Anlık Bildirim

    Nissan Micra'nın elektrikli versiyonu bu yıl geliyor

    Nissan, popüler Micra hatchback modelinin elektrikli versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu yılın sonunda görücüye çıkması beklenen otomobil markanın en uygun fiyatlı elektrikli aracı olacak.

    Nissan Micra'nın elektrikli versiyonu bu yıl geliyor Tam Boyutta Gör

    Nissan, kompakt Micra hatchback modelinin elektrikli versiyonunu hazırlıyor. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen model, Nissan'ın en uygun fiyatlı elektrikli aracı olma özelliğini taşıyacak.

    Nissan'ın uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığına dair haberler birkaç yıl önce ortaya çıkmıştı. O dönemde şirket, yeni elektrikli aracın Nissan tarafından tasarlanacağını ve Renault tarafından ortak bir ittifak platformunda üretileceğini açıklamıştı.

    Nissan kısa bir süre önce, "Arc" adında yeni bir iş planı duyurdu. Bu planın amacı "yeni nesil elektrikli araçlarda maliyetleri önemli ölçüde düşürmek" olarak açıklandı. Bu kapsamda Japon otomobil üreticisi 5 yeni elektrikli araç sunmayı planlıyor.

    Nissan Micra'nın elektrikli versiyonu bu yıl geliyor Tam Boyutta Gör

    Renault 5 ile aynı platformda yükselecek

    Şirket geçtiğimiz sene, elektrikli Juke, Qashqai ve Leaf'in halefini üretecek Sunderland fabrikasına 3.8 milyar dolar yatırım yaptı. Elektrikli Micra'nın Renault 5 ile aynı AmpR Small platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu da otomobilin 400 km menzile ve 52 kWh bataryaya sahip olabileceğini gösteriyor.

    Bununla birlikte Nissan, daha düşük fiyatlı bir seçenek sunmak için 40 kWh batarya ile donatılmış, 300 km menzile sahip bir versiyon da üretebilir. Auto Express dergisine göre elektrikli Micra, Ariya crossover modeline (aşağıda) benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak.

    Nissan Micra'nın elektrikli versiyonu bu yıl geliyor Tam Boyutta Gör

    Nissan, yeni elektrikli modellerinde %30'luk bir maliyet düşüşü hedefliyor. Otomobil üreticisi, elektrikli otomobil fiyatlarının 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçlarla aynı seviyeye gelmesini bekliyor. Nissan ayrıca rekabet avantajı elde etmek için tamamen katı hal gibi yeni elektrikli araç bataryalarına da odaklanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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