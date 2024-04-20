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Nissan, kompakt Micra hatchback modelinin elektrikli versiyonunu hazırlıyor. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen model, Nissan'ın en uygun fiyatlı elektrikli aracı olma özelliğini taşıyacak.

Nissan'ın uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığına dair haberler birkaç yıl önce ortaya çıkmıştı. O dönemde şirket, yeni elektrikli aracın Nissan tarafından tasarlanacağını ve Renault tarafından ortak bir ittifak platformunda üretileceğini açıklamıştı.

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Nissan kısa bir süre önce, "Arc" adında yeni bir iş planı duyurdu. Bu planın amacı "yeni nesil elektrikli araçlarda maliyetleri önemli ölçüde düşürmek" olarak açıklandı. Bu kapsamda Japon otomobil üreticisi 5 yeni elektrikli araç sunmayı planlıyor.

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Renault 5 ile aynı platformda yükselecek

Şirket geçtiğimiz sene, elektrikli Juke, Qashqai ve Leaf'in halefini üretecek Sunderland fabrikasına 3.8 milyar dolar yatırım yaptı. Elektrikli Micra'nın Renault 5 ile aynı AmpR Small platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu da otomobilin 400 km menzile ve 52 kWh bataryaya sahip olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte Nissan, daha düşük fiyatlı bir seçenek sunmak için 40 kWh batarya ile donatılmış, 300 km menzile sahip bir versiyon da üretebilir. Auto Express dergisine göre elektrikli Micra, Ariya crossover modeline (aşağıda) benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak.

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Nissan, yeni elektrikli modellerinde %30'luk bir maliyet düşüşü hedefliyor. Otomobil üreticisi, elektrikli otomobil fiyatlarının 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçlarla aynı seviyeye gelmesini bekliyor. Nissan ayrıca rekabet avantajı elde etmek için tamamen katı hal gibi yeni elektrikli araç bataryalarına da odaklanacak.

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Nissan Micra'nın elektrikli versiyonu bu yıl geliyor