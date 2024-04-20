Nissan Micra'nın elektrikli versiyonu bu yıl geliyor

Nissan, kompakt Micra hatchback modelinin elektrikli versiyonunu hazırlıyor. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen model, Nissan'ın en uygun fiyatlı elektrikli aracı olma özelliğini taşıyacak.
Nissan'ın uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil hazırladığına dair haberler birkaç yıl önce ortaya çıkmıştı. O dönemde şirket, yeni elektrikli aracın Nissan tarafından tasarlanacağını ve Renault tarafından ortak bir ittifak platformunda üretileceğini açıklamıştı.
Nissan kısa bir süre önce, "Arc" adında yeni bir iş planı duyurdu. Bu planın amacı "yeni nesil elektrikli araçlarda maliyetleri önemli ölçüde düşürmek" olarak açıklandı. Bu kapsamda Japon otomobil üreticisi 5 yeni elektrikli araç sunmayı planlıyor.
Renault 5 ile aynı platformda yükselecek
Şirket geçtiğimiz sene, elektrikli Juke, Qashqai ve Leaf'in halefini üretecek Sunderland fabrikasına 3.8 milyar dolar yatırım yaptı. Elektrikli Micra'nın Renault 5 ile aynı AmpR Small platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu da otomobilin 400 km menzile ve 52 kWh bataryaya sahip olabileceğini gösteriyor.
Bununla birlikte Nissan, daha düşük fiyatlı bir seçenek sunmak için 40 kWh batarya ile donatılmış, 300 km menzile sahip bir versiyon da üretebilir. Auto Express dergisine göre elektrikli Micra, Ariya crossover modeline (aşağıda) benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak.
Nissan, yeni elektrikli modellerinde %30'luk bir maliyet düşüşü hedefliyor. Otomobil üreticisi, elektrikli otomobil fiyatlarının 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçlarla aynı seviyeye gelmesini bekliyor. Nissan ayrıca rekabet avantajı elde etmek için tamamen katı hal gibi yeni elektrikli araç bataryalarına da odaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)