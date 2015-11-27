Vulkan API ile Android'de konsol deneyiminde grafiklere hazır olun

Son dönemde gerek mobil olsun gerek masaüstü olsun grafiklerin daha akıcı ve kaliteli olması açısından donanımı en yüksek düzeyde kullanabilen destek yazılımları geliştiriliyor. Microsoft tarafından DirectX 12, AMD tarafından Mantle, Apple tarafından Metal ve en yeni Vulkan gibi pek çok programlama arayüzü kullanımda.





Vulkan nedir?





Vulkan geçen yıl Open GL standardını da geliştiren Khronos grubu tarafından duyurulmuştu. Vulkan, OpenGL ES'in gerekliliğini ortadan kaldırarak mobil cihazlar ve bilgisayarlar için ortak bir API sunma amacını taşıyor. Teknoloji Windows, Linux, Android platformlarına destek verdiği için diğer teknolojilerden önemli bir avantaj elde ediyor.





Vulkan'ın avantajı geliştiricilerin grafik birimine doğrudan ulaşabilmesi. Böylece örneğin bir oyun grafik biriminin çekirdeklerine ve belleğine manuel olarak yönetebiliyor. Böylece donanım seviyesinde grafik optimizasyonu sağlanırken, ayrıca grafikler işlenirken işlemciye çok fazla yük binmiyor ve sistemi de yormuyor.





Vulkan platformunun Open GL ES'ye karşı avantajı ise geliştiricilerin ne kadar bellek gerektiğini daha net bir şekilde görebilmesi. Böylece yazılımlarda GPU boşta kaldığı zamanlarda farklı bir konuya destek olması için kullanılabilecek. Tegra cihazlarda bazı oyunların daha detaylı grafikler vermesi buna örnek olarak gösterilebilir.





Vulkan desteği hangi üreticilerde mevcut?





Vulkan desteğini mobil platforma getirebilmek için Qualcomm, ARM, Imagination Technologies yoğun bir çalışma içerisinde. Normalde OpenGL ES 3.1destekleyen tüm grafik birimleri Vulkan API'si ile de uyumlu olacak. Imagination Technologies firması PowerVR 6 serisinden itibaren Vulkan API'sini entegre etmeye başladı. Qualcomm da Snapdragon 810 ve 820 yonga setlerinde Vulkan API desteği sunuyor.

Nvidia Tegra K1 ve X1 yanında 600, 700 ve 800 serisi Mali grafik birimlerinde de mantık olarak Vulkan desteği mevcut. Yani şu anda pek çok orta ve amiral gemisi akıllı telefonda Vulkan API'si kullanılabilir. Peki ne eksik? Tabii ki Android desteği.





Vulkan desteği Android'e ne zaman geliyor?





Imagination Technologies hali hazırda Google ile ortaklık yaparak PowerVR grafik birimi taşıyan Android cihazlarda daha kaliteli ve daha akıcı grafikler sağlamayı amaçlıyor. Google da boş durmadı ve Vulkan üzerinde çalışan LunarG ekibini kadrosuna kattı.





LunarG ekibi hali hazırda Valve'nin Steam platformuna Vulkan entegrasyonu için çalışıyordu. Küçük bir ekip de mobil platformlar için Vulkan üzerinde çalışmalar yapıyordu. Google bu ikinci ekibe talip oldu ve tüm ekibi Android bölümüne transfer etti.





Vulkan desteği hakkında konuşmak için henüz erken zira çalışmalar ilk aşamada ve Android platformuna entegrasyonu için zaman gerekiyor. Google'ın son hamlesi son derece ciddi olduğunu gösterse de tahminler en erken Android O sürümüne yani 2017 yılına kalabileceği yönünde.





Android işletim sisteminin uyum sağlaması ile birlikte Vulkan desteğine sahip grafik birimi kullanan cihazlarda çok daha akıcı oyunlar oynanabilecek ancak şimdilik OpenGL ve OpenGL ES standartları ile yola devam etmemiz gerekiyor.





Diğer bir nokta Android desteği yanında geliştiricilerin de oyunlarını Vulkan API'sine göre tasarlamaları gerektiği. Ancak tüm şartlar oluştuktan sonra oyun grafiklerinde radikal değişimler bekleyebiliriz. Bu şartlar da grafik birimi-işletim sistemi-oyun şeklinde bir araya geliyor.

http://www.androidpolice.com/2015/11/25/google-hires-a-dedicated-team-to-implement-support-for-the-vulkan-graphics-api-in-upcoming-versions-of-android/