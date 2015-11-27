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Vulkan API ile Android'de konsol deneyiminde grafiklere hazır olun

Apple'ın Metal hamlesi iOS cephesinde oyunlar başta olmak üzere grafik tabanlı işlemlerde performans avantajı sağlıyor. Google da boş durmadı ve Android'e Vulkan API'sini getirmek için kolları sıvadı
3 yıl
7,6b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Vulkan API ile Android'de konsol deneyiminde grafiklere hazır olun

Son dönemde gerek mobil olsun gerek masaüstü olsun grafiklerin daha akıcı ve kaliteli olması açısından donanımı en yüksek düzeyde kullanabilen destek yazılımları geliştiriliyor. Microsoft tarafından DirectX 12, AMD tarafından Mantle, Apple tarafından Metal ve en yeni Vulkan gibi pek çok programlama arayüzü kullanımda. 

Vulkan nedir?

Vulkan geçen yıl Open GL standardını da geliştiren Khronos grubu tarafından duyurulmuştu. Vulkan, OpenGL ES'in gerekliliğini ortadan kaldırarak mobil cihazlar ve bilgisayarlar için ortak bir API sunma amacını taşıyor. Teknoloji Windows, Linux, Android platformlarına destek verdiği için diğer teknolojilerden önemli bir avantaj elde ediyor. 

Vulkan'ın avantajı geliştiricilerin grafik birimine doğrudan ulaşabilmesi. Böylece örneğin bir oyun grafik biriminin çekirdeklerine ve belleğine manuel olarak yönetebiliyor. Böylece donanım seviyesinde grafik optimizasyonu sağlanırken, ayrıca grafikler işlenirken işlemciye çok fazla yük binmiyor ve sistemi de yormuyor. 

Vulkan platformunun Open GL ES'ye karşı avantajı ise geliştiricilerin ne kadar bellek gerektiğini daha net bir şekilde görebilmesi. Böylece yazılımlarda GPU boşta kaldığı zamanlarda farklı bir konuya destek olması için kullanılabilecek. Tegra cihazlarda bazı oyunların daha detaylı grafikler vermesi buna örnek olarak gösterilebilir.  

Vulkan desteği hangi üreticilerde mevcut?

Vulkan desteğini mobil platforma getirebilmek için Qualcomm, ARM, Imagination Technologies yoğun bir çalışma içerisinde. Normalde OpenGL ES 3.1destekleyen tüm grafik birimleri Vulkan API'si ile de uyumlu olacak. Imagination Technologies firması PowerVR 6 serisinden itibaren Vulkan API'sini entegre etmeye başladı. Qualcomm da Snapdragon 810 ve 820 yonga setlerinde Vulkan API desteği sunuyor.
Nvidia Tegra K1 ve X1 yanında 600, 700 ve 800 serisi Mali grafik birimlerinde de mantık olarak Vulkan desteği mevcut. Yani şu anda pek çok orta ve amiral gemisi akıllı telefonda Vulkan API'si kullanılabilir. Peki ne eksik? Tabii ki Android desteği. 

Vulkan desteği Android'e ne zaman geliyor?

Imagination Technologies hali hazırda Google ile ortaklık yaparak PowerVR grafik birimi taşıyan Android cihazlarda daha kaliteli ve daha akıcı grafikler sağlamayı amaçlıyor. Google da boş durmadı ve Vulkan üzerinde çalışan LunarG ekibini kadrosuna kattı. 

LunarG ekibi hali hazırda Valve'nin Steam platformuna Vulkan entegrasyonu için çalışıyordu. Küçük bir ekip de mobil platformlar için Vulkan üzerinde çalışmalar yapıyordu. Google bu ikinci ekibe talip oldu ve tüm ekibi Android bölümüne transfer etti.

Vulkan desteği hakkında konuşmak için henüz erken zira çalışmalar ilk aşamada ve Android platformuna entegrasyonu için zaman gerekiyor. Google'ın son hamlesi son derece ciddi olduğunu gösterse de tahminler en erken Android O sürümüne yani 2017 yılına kalabileceği yönünde. 

Android işletim sisteminin uyum sağlaması ile birlikte Vulkan desteğine sahip grafik birimi kullanan cihazlarda çok daha akıcı oyunlar oynanabilecek ancak şimdilik OpenGL ve OpenGL ES standartları ile yola devam etmemiz gerekiyor. 

Diğer bir nokta Android desteği yanında geliştiricilerin de oyunlarını Vulkan API'sine göre tasarlamaları gerektiği. Ancak tüm şartlar oluştuktan sonra oyun grafiklerinde radikal değişimler bekleyebiliriz. Bu şartlar da grafik birimi-işletim sistemi-oyun şeklinde bir araya geliyor.  

http://www.androidpolice.com/2015/11/25/google-hires-a-dedicated-team-to-implement-support-for-the-vulkan-graphics-api-in-upcoming-versions-of-android/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Bakalim ne kadar iyi olacak bekliyoruz
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wolferto 3 yıl
birincisi android iosu yetismeye calisiyor denilmis iosu 3 5 telefona optimize ederek guncelliyorlar android global.
diger bi arkadas androidde en dusuk cihaza oyun cikiyor yuksek modeller o sekilde oynuyor denilmis bilmiyorsan soyliyim grafik ayarlarini degistirebiliosun bazilarinda cozunurluk bile degistirebiliosun android kulllanmadan sacma yorum yapmayalim
son olarak bu marka yapmio su marka yapio diye bakan arkadaslar var iyice okuyun verdigi gpu larda vulkan destegi var hangi cihaziniz varsa araatirin gpu sunu 3.1 destekliyorsa sadece androidin vulkan guncellemesi oldugu surumun gelmesini bekleyeceksin yada surumu unoffical sistem yukleyerek guncelleyeceksin
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mahsur kalan adam 3 yıl
grafikler coşsunda oyun yok adam gibi artık hikayesi olan oyun çıkmıyor bile
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stalker(1979) 3 yıl
Android, ios'a yetişmeye çalışıyor ancak daha yiyecek çok ekmeği var anladığım kadarıyla.
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smart1978 3 yıl
Samsung kendi ozellestirililmis islemci ve GPU lar hakkinda birsey olmamasi beni sasirtmadi .
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Patren 3 yıl
androidin en büyük sıkıntısı oyun yapan kişiler en küçük özellikleri telefonlara göre oyunlar yaparlar hepsinde çalışsın diye iosda böyle bişey yok tek telefon var konsol hesabı tam verimli çalışır
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ceo-tr 3 yıl
1myst

2015 yılında çıkmış hangi telefonlar Android O güncellemesini alır? Tahminlerinizi alalım.


810 kullanan Sony Z5, HTC m9 v.s. bunu kullanan diğer üreticiler ayrıca kendi işlemcisini kulanan Samsung un S6 modeli ve kardeşlerine ve 808 kullanan g4 e gelir.

fakat Android O alıp vulkan desteğini sadece 810 işlemcililer sunacak. 808 kullanan LG G4 de haberde yazdığı gibi vulkan desteği olmayacak. samsungda vulkan için soru işareti tabi.
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Angel of the Lord 3 yıl
Snapdragon 800 open gl 3.0ı destekliyormuş :(
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Ac1DBuRN 3 yıl
Bu API ile birlikte Mobil piyasada da ekran kartı savaşları gerçek anlamda başlayacaktır. Şuan ne alırsan al benzer performansı zaten alabiliyorsun.
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