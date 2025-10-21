Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ın yeni mesaj limiti özelliği testte: İşte ilk görüntüler

    WhatsApp, yanıtsız mesajlara aylık sınır getiren yeni özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar, belirlenen mesaj kotasına yaklaştıklarında uyarı penceresiyle bilgilendirilecek.

    WhatsApp'ın mesaj limiti özelliği testte: İşte ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android için yayınlanan 2.25.31.5 beta sürümünde yepyeni bir özelliği test etmeye başladı. Kaçıranlar için uygulamanın daha önce yanıtsız mesajlara sınırlama getiriceğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise bu özellik test edilmeye başladı ve ilk ekran görüntüleri çıktı. 

    WhatsApp'ın mesaj limiti özelliği testte

    WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, mesaj limiti özelliği şu anda sınırlı sayıda beta kullanıcısıyla test ediliyor. Yeni sistemde, bir kullanıcı belirlenen mesaj kotasına yaklaştığında WhatsApp uygulama içinde uyarı penceresi gösteriyor. Böylece kullanıcı, kalan mesaj hakkını görebiliyor ve sınırı aşmadan iletişimini düzenleyebiliyor.

    WhatsApp'ın mesaj limiti özelliği testte: İşte ilk görüntüler Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın bu özelliği, hem bireysel kullanıcıları hem de işletme hesaplarını kapsayacak ve aylık mesaj limiti yalnızca "yanıt alınmamış yeni sohbetler" için geçerli olacak. Kullanıcılar, mevcut konuşmalarda mesaj göndermeye, gelen mesajlara yanıt vermeye ve arama yapmaya devam edebilecek. Bu da sınırın yalnızca tek yönlü, yanıtsız iletişimleri kısıtladığı anlamına geliyor.

    Ayrıca WhatsApp, sınıra ulaşan kullanıcılar için "istisna talebi" seçeneği de hazırlıyor. Yeni bir form üzerinden, daha fazla mesaj gönderme hakkı isteyen kişiler gerekçelerini belirterek ek kota talebinde bulunabilecek. Örneğin işletme hesapları, çalışanlarla veya müşterilerle iletişim kurma ihtiyacını bu form üzerinden açıklayabilecek.

    Henüz mesaj sınırının sayısal değeri paylaşılmadı. Ancak WhatsApp, özelliğin büyük çoğunlukla spam amaçlı toplu mesaj gönderen hesapları hedeflediğini belirtiyor. Dolayısıyla normal kullanıcıların bu limite ulaşması zor olacak. Özelliğin küresel kullanıma çıkacağı tarih ise henüz paylaşılmadı. Ancak test sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda Android ve iOS sürümlerine kademeli olarak eklenmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    35 lik tekila kaç shot kombi 20 saniye çalışıp duruyor otomatik vites araba geri gidiyor ileri gitmiyor kifoz ameliyatı olanların yorumları rektefiye sonrası motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum