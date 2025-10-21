WhatsApp'ın yeni mesaj limiti özelliği testte: İşte ilk görüntüler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android için yayınlanan 2.25.31.5 beta sürümünde yepyeni bir özelliği test etmeye başladı. Kaçıranlar için uygulamanın daha önce yanıtsız mesajlara sınırlama getiriceğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise bu özellik test edilmeye başladı ve ilk ekran görüntüleri çıktı.

WhatsApp'ın mesaj limiti özelliği testte

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, mesaj limiti özelliği şu anda sınırlı sayıda beta kullanıcısıyla test ediliyor. Yeni sistemde, bir kullanıcı belirlenen mesaj kotasına yaklaştığında WhatsApp uygulama içinde uyarı penceresi gösteriyor. Böylece kullanıcı, kalan mesaj hakkını görebiliyor ve sınırı aşmadan iletişimini düzenleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın bu özelliği, hem bireysel kullanıcıları hem de işletme hesaplarını kapsayacak ve aylık mesaj limiti yalnızca "yanıt alınmamış yeni sohbetler" için geçerli olacak. Kullanıcılar, mevcut konuşmalarda mesaj göndermeye, gelen mesajlara yanıt vermeye ve arama yapmaya devam edebilecek. Bu da sınırın yalnızca tek yönlü, yanıtsız iletişimleri kısıtladığı anlamına geliyor.

Ayrıca WhatsApp, sınıra ulaşan kullanıcılar için "istisna talebi" seçeneği de hazırlıyor. Yeni bir form üzerinden, daha fazla mesaj gönderme hakkı isteyen kişiler gerekçelerini belirterek ek kota talebinde bulunabilecek. Örneğin işletme hesapları, çalışanlarla veya müşterilerle iletişim kurma ihtiyacını bu form üzerinden açıklayabilecek.

Henüz mesaj sınırının sayısal değeri paylaşılmadı. Ancak WhatsApp, özelliğin büyük çoğunlukla spam amaçlı toplu mesaj gönderen hesapları hedeflediğini belirtiyor. Dolayısıyla normal kullanıcıların bu limite ulaşması zor olacak. Özelliğin küresel kullanıma çıkacağı tarih ise henüz paylaşılmadı. Ancak test sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda Android ve iOS sürümlerine kademeli olarak eklenmesi bekleniyor.

