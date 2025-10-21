WhatsApp'ın yeni mesaj limiti özelliği testte: İşte ilk görüntüler

WhatsApp'ın mesaj limiti özelliği testte
WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, mesaj limiti özelliği şu anda sınırlı sayıda beta kullanıcısıyla test ediliyor. Yeni sistemde, bir kullanıcı belirlenen mesaj kotasına yaklaştığında WhatsApp uygulama içinde uyarı penceresi gösteriyor. Böylece kullanıcı, kalan mesaj hakkını görebiliyor ve sınırı aşmadan iletişimini düzenleyebiliyor.
Ayrıca WhatsApp, sınıra ulaşan kullanıcılar için "istisna talebi" seçeneği de hazırlıyor. Yeni bir form üzerinden, daha fazla mesaj gönderme hakkı isteyen kişiler gerekçelerini belirterek ek kota talebinde bulunabilecek. Örneğin işletme hesapları, çalışanlarla veya müşterilerle iletişim kurma ihtiyacını bu form üzerinden açıklayabilecek.
Henüz mesaj sınırının sayısal değeri paylaşılmadı. Ancak WhatsApp, özelliğin büyük çoğunlukla spam amaçlı toplu mesaj gönderen hesapları hedeflediğini belirtiyor. Dolayısıyla normal kullanıcıların bu limite ulaşması zor olacak. Özelliğin küresel kullanıma çıkacağı tarih ise henüz paylaşılmadı. Ancak test sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda Android ve iOS sürümlerine kademeli olarak eklenmesi bekleniyor.