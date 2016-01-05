Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor

2016 yılı içerisinde sayıları hızla artacak olan sanal gerçeklik başlıkları için içerik üretmek büyük önem taşıyor. Bu açıdan birçok kamera geliştiriliyor olsa da, CES 2016 kapsamında tanıtılan Vuze süreci neredeyse cepte taşınabilecek hale getiriyor.

HumanEyes Technologies adlı geliştirici tarafından tanıtılan Vuze, oldukça ufak gövdesiyle kişilerin her zaman yanlarında taşıyabilecekleri bir 360 derece kamera sunuyor. Bu çevresel görüntüleri farklı açılarda yerleştirilen sekiz ayrı kamera ile çeken ve bir araya getiren Vuze, 4K çözünürlük seviyesine çıkış yapabiliyor ve dahili bataryası ile SD hafıza kartıyla aralıksız 1 saat çekim gerçekleştirebiliyor.

Hem kontrol hem görüntü aktarımı noktasında akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilen Vuze'un, çektiği içerikler geliştirici şirket tarafından verilen bilgilere göre bütün sanal gerçeklik başlıklarıyla uyumlu olarak izleyebiliyor. İki boyut yanında üç boyutlu da çekim de yapabilen ve bu görüntüleri 3D destekli televizyonlarda oynatabilen kamera, profesyonellere olmasa da son kullanıcıya hitap eden bir çözüm oluşturuyor.

Ağustos ayında raflardaki yerini alacak 360 dececelik kameranın fiyatı ise 899$ seviyesinde.

http://www.engadget.com/2016/01/05/vuze-vr-camera/