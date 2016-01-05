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Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor

Sanal gerçeklik başlıkları kadar bu cihazlar için içerik üreten kameralar da CES 2016 kapsamında sergileniyor. Bu modellerden Vuze, boyutları ile gündelik hayata dahil olmayı hedefliyor.
3 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor

2016 yılı içerisinde sayıları hızla artacak olan sanal gerçeklik başlıkları için içerik üretmek büyük önem taşıyor. Bu açıdan birçok kamera geliştiriliyor olsa da, CES 2016 kapsamında tanıtılan Vuze süreci neredeyse cepte taşınabilecek hale getiriyor.
HumanEyes Technologies adlı geliştirici tarafından tanıtılan Vuze, oldukça ufak gövdesiyle kişilerin her zaman yanlarında taşıyabilecekleri bir 360 derece kamera sunuyor. Bu çevresel görüntüleri farklı açılarda yerleştirilen sekiz ayrı kamera ile çeken ve bir araya getiren Vuze, 4K çözünürlük seviyesine çıkış yapabiliyor ve dahili bataryası ile SD hafıza kartıyla aralıksız 1 saat çekim gerçekleştirebiliyor. 
Hem kontrol hem görüntü aktarımı noktasında akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilen Vuze'un, çektiği içerikler geliştirici şirket tarafından verilen bilgilere göre bütün sanal gerçeklik başlıklarıyla uyumlu olarak izleyebiliyor. İki boyut yanında üç boyutlu da çekim de yapabilen ve bu görüntüleri 3D destekli televizyonlarda oynatabilen kamera, profesyonellere olmasa da son kullanıcıya hitap eden bir çözüm oluşturuyor.
Ağustos ayında raflardaki yerini alacak 360 dececelik kameranın fiyatı ise 899$ seviyesinde.
Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor
 

http://www.engadget.com/2016/01/05/vuze-vr-camera/ Yorum Yaz
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filteke 3 yıl
Nokia Ozo vardı 60000 dolar civarı onun yanında bu çerez parası
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onur1971 3 yıl
Gundelik hayata dahil olmayı hedefliyor muş
Bu fiyatla o hedefe zor ulaşır
Hele bir de 1 seneye kalmaz 199 dolarlık
kickstarter projesi olarak çıkacak alternatifleriyle bakalım nasıl baş edecekler
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ozbey08 3 yıl
Dehşet,ama pahalı
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