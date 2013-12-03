Vuzix'in akıllı gözlüğü M100, ön sipariş üzerinden satılmaya başlandı

Google'ın Glass isimli giyilebilir bilgisayar modeliyle açtığı kapıyı iyi değerlendiren firmalardan Vuzix, M100 isimli akıllı gözlük modelini ön sipariş ile satmaya başladı.

Ticari olarak satışı yapılan ilk akıllı gözlük olarak nitelendirilen Vuzix M100, Google Glass'dan farklı olarak istenirse gözlüksüz olarak da kullanılabiliyor. Üzerinde teknik olarak 2000 nit parlaklığa sahip WQVGA renkli ekran bulunan, 1GHz hızında çalışan OMAP4430 işlemciye, 1GB ram miktarına, 32G'a kadar arttırılabilen depolama alanına sahip olan ve Anroid işletim sistemi üzerinde kurulan M100, Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileriyle Android (iOS geliştiriliyor) işletim sistemli akıllı cihazlardan mesaj, e-posta, arama ve müzik gibi bilgileri alabiliyor, direkt olarak kişilerin gözleri önüne getirebiliyor. Ayrıca bünyesinde GPS ve 5 mega piksel çözünürlüğünde kamera bulunan akıllı gözlük, Full HD çözünürlükte video çekimlerinin de altından kalkabiliyor. 600 mAh bataryasıyla 2 saat aktif kullanım ömrü sunabilen Vuzix M100, bu nedenle 3800 mAh gücünde harici batarya çözümüyle beraber geliyor. Akıllı gözlük dahili işlemcisi sayesinde bazı uygulamaları direkt olarak kendi içerisinde de açabiliyor.

Gövdesinde yer alan kulaklık ile ses noktasında sorun yaşamayan Vuzix M100, firmanın resmi sitesi üzerinden 1000$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. 2 ile 4 hafta içerisinde teslim edileceği belirtilen akıllı gözlük, Google Glass Explorer Edition'un 1500$ dolarlık fiyatı ve herkes tarafından elde edilemiyor olması nedeniyle oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57614350-94/watch-out-google-vuzix-smart-glasses-sell-for-$1000/