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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP 7.5 ve 8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom'un arayüzü yenilendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP 7.5 ve 8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom'un arayüzü yenilendi
Microsoft'un Windows Phone 7.5 ve Windows Phone 8 mobil işletim sistemine sahip akıllı telefon modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, yeni değişikliklerle 9.7 sürümüne güncellendi.
Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı içerisinde paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle arayüzü, logosu ve kamera sayfası yenilenen uygulama, ayrıca yeni katogorilere ve canlı kutucuk desteğine de kavuşuyor.
Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotoroom/acad1eed-3149-4b6c-bc4b-8567f409e3e0 Yorum Yaz
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