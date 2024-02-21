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    Twitch abonelik ücretlerine dev zam! İşte yeni fiyatlar

    Amazon'un popüler canlı yayın platformu Twitch, ilk kez abonelik fiyatlarını artırdı. Türkiye'de her üç kademedeki abonelik ve hediye abonelik fiyatları ciddi oranda zamlandı.

    twitch abonelik fiyatları zam Tam Boyutta Gör
    Amazon, büyük işten çıkarma ve yayıncıların Prime aboneliklerinden elde ettiği geliri azalttıktan sonra yayın hizmeti Twitch’te abonelik fiyatlarını artırdı. Twitch, yayıncıların artan maliyetleri ve yerel para birimindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarının güncellendiğini söyledi. Değişiklikler İngiltere, Kanada, Avustralya ve Türkiye’de geçerli olacak.

    28 Mart’tan itibaren Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’ta web’deki Kademe 1 abonelik ve hediye abonelik fiyatlarında artış olacak. Türkiye’de ise her üç kademedeki abonelik ve hediye abonelik fiyatları artacak. Kademeye göre Twitch web abonelik fiyatları şu şekilde:

    Twitch abonelik ücretleri
    - Eski fiyat Yeni fiyat
    Kademe 1 9,90 TL 43,90 TL
    Kademe 2 19,99 TL 87,90 TL
    Kademe 3 49,99 TL 215,90 TL

    Bu fiyat değişiklikleri yalnızca web üzerinden satın alınan abonelikler için geçerli. Twitch, önümüzdeki aylarda mobil uygulamada da fiyatları güncelleyeceklerini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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