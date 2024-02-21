Tam Boyutta Gör Amazon, büyük işten çıkarma ve yayıncıların Prime aboneliklerinden elde ettiği geliri azalttıktan sonra yayın hizmeti Twitch’te abonelik fiyatlarını artırdı. Twitch, yayıncıların artan maliyetleri ve yerel para birimindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarının güncellendiğini söyledi. Değişiklikler İngiltere, Kanada, Avustralya ve Türkiye’de geçerli olacak.

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28 Mart’tan itibaren Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’ta web’deki Kademe 1 abonelik ve hediye abonelik fiyatlarında artış olacak. Türkiye’de ise her üç kademedeki abonelik ve hediye abonelik fiyatları artacak. Kademeye göre Twitch web abonelik fiyatları şu şekilde:

Twitch abonelik ücretleri - Eski fiyat Yeni fiyat Kademe 1 9,90 TL 43,90 TL Kademe 2 19,99 TL 87,90 TL Kademe 3 49,99 TL 215,90 TL

Bu fiyat değişiklikleri yalnızca web üzerinden satın alınan abonelikler için geçerli. Twitch, önümüzdeki aylarda mobil uygulamada da fiyatları güncelleyeceklerini söyledi.

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Twitch abonelik ücretlerine dev zam! İşte yeni fiyatlar