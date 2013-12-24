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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 uyumlu sevilen uygulama 6tag, Instagram Direct özelliğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
663
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu sevilen uygulama 6tag, Instagram Direct özelliğine kavuştu
Resmi Instagram uygulaması yayınlanmasına rağmen popüler oranda kullanılmaya devam eden 6tag uygulaması, Instagram Direct özelliğiyle 3.0 sürümüne güncellendi.
Yazılımcı Rudy Huyn tarafından hazırlanan 6tag, yayınlanan 3.0 sürümüyle Instagram'ın kısa zaman önce tanıttığı "Instagram Direct" özelliğine kavuştu. Bu sayede kişiler artık belirledikleri arkadaşlarına fotoğrafların olduğu özel mesajlar gönderebilecekler ve aynı şekilde bu tarz mesajlar alabilecekler. Bazı tasarım iyileştirmeleri de yapıldığı belirtilen uygulama, yeniliklere kısa sürede ayak uydurarak kişileri memnun etmeye devam ediyor.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag Instagram uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/6tag-picks-instagram-direct Yorum Yaz
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