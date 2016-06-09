Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü





Tasarım, kalite, mükemmellik ve malzeme seçimin jürinin seçiminde ana kriterin olduğu ödüllerde, Wacom’un dört ürünü de göze çarpan bir yenilikçilik derecesini temsil ediyor.

Wacom’un Yaratıcılık İş Birimi için Pazarlamadan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ed Neumann konuyla ilgili olarak “Kullanıcılarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını kapsayan çabaların prestijli dört IF Awards ile ödüllendirildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bamboo Spark

Bamboo Spark, pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı dijital ve analog aksesuar çıkmazını ortadan kaldırıyor ve klasik ve yeni çalışma yöntemlerine daha bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Bamboo Spark, metinler üzerinde daha fazla işlem yapmak ve paylaşmak için onları bulutta saklamak amacıyla, fikirleri hem fiziksel hem de dijital mürekkeple yakalamak için uygun bir yol sağlayarak, not almayı 21. yüzyıla taşıyor. Kağıt üzerinde dijital iş akışına da uygun bir kalemle çalışmanın özgürlüğünün ve basitliğinin değerini bilen herkes için mükemmel bir çözüm.

Bir Wacom tasarımcıları ekibi, eksiksiz ve seçkin bir kullanıcı deneyimini garantilemek için, kullanıcının yaratıcılık sürecinin yolunu kesmeyecek minimalist bir tasarıma odaklanarak, donanım, uygulamalar ve bulut servisleri geliştirmiş. Minimum bir gerekli etkileşim, analogu dijital mürekkebe çeviriyor ve kullanıcının kağıt üzerinde kalem oynatması kadar doğal bir şekilde tamamen fikirleri yakalamaya odaklanmasına izin veriyor.

Intuos

Intuos Kalem & Dokunmatik tablet ürün yelpazesi dört modeli içeriyor: Intuos Art, Intuos Comic, Intuos Photo ve Intuos Draw (sadece kalem). Her bir model, ek eğitim ve ürünlerin yanı sıra ücretsiz yaratıcılık yazılımını da içeriyor. Kalemli tabletler iki farklı boyutta, renk seçenekleri ile ve bir kalem veya ‘kalem & dokunmatik’ sürümü ile geliyorlar. Kablosuz bir bağlantı kiti isteğe bağlı bir aksesuar olarak alınabiliyor.

Neumann bu seri için “Intuos, gelişmiş kalemli tablet teknolojisini, eğlenceli tasarım ve kolay erişebilirliğe bağlıyor. Sayılar, ürünün, dijital bir iş akışında işe daha yeni başlamış olan genç, yetenekli ve hırslı yaratıcılara hitap ettiğini gösteriyor” dedi. Ana gövde, tabletin tüm ön ve arka yüzeyini dolanan tek bir parçadan oluşuyor. ExpressKeys’in hafif bir açıyla yerleştirilmesinin yanı sıra Intuos kalem için bir doku düğümü temiz bir şekilde saklanıyor. Tablet yüzeyinin nokta ile işaretlenmesi cazip bir grafik tasarım unsurunu oluşturuyor, ancak çalışma alanının daha pratik bir şekilde gösterilmesine de hizmet ediyor.” ifadelerini kullanıyor.

Cintiq 27QHD dokunmatik ekran

Cintiq 27QHD yaratıcı kalem & dokunmatik ekran, görünüşte sınırsız bir ekran sunuyor, böylece sanatçıların ve tasarımcıların resmi daha büyük görmelerine izin veriyor. Doğal ve pratik bir iş akışını desteklemeye yardım etmek için bütün ExpressKey’ler ekrandan kaldırılmış olmalı ve ekranın veya masanın herhangi bir yerine yerleştirilebilen yeni ExpressKey® Remote’a aktarılmalı. Bu, kolaylıkla ekran kaydırmaya, zoom yapmaya ve döndürmeye yardım eden bir Touch Ring ile kullanıcıya daha hızlı ve daha esnek bir iş akışı sağlar. Ayrıca Cintiq 27, çeşitli duruş seçenekleri sağlar, böylece kullanıcıya saatler boyunca Cintiq ile çeşitli açılarda rahat çalışma özgürlüğü ve esnekliği sunmakta.

DTU-1141

Çeşitli kurum ve uygulamalarda e-dokümanların işlenmesi gittikçe yaygınlaşıyor. DTU-1141 kalemli ekranın tam HD ekranı sadece hassas bir şekilde tasarlanmamış, aynı zamanda müşteri ile bir diyalog durumunda en iyi şekilde kullanılmak üzere de ayarlanmıştır. Tam boyutlu e-dokümanların gözlenmesi, doldurulması ve imzalanması için sınıfının en iyisi bir çözümü arayan özel ve kamu kurumları, bu yeni ürünün ana kullanıcıları arasında yer alabilir.