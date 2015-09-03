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Wacom'dan klasik yazma tarzından vazgeçemeyelere akıllı çözüm: Bamboo Spark

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wacom'dan klasik yazma tarzından vazgeçemeyelere akıllı çözüm: Bamboo Spark
 
Dokunmatik ekranlar, sanal klavyeler, stylus kalemler. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren bu teknolojiler, halen birçok kişiye yeterince kullanışlı gelmiyor. Dünya üzerinde milyonlarca insan klasik kağıt kalem ikilisini kullanmaya devam ederken, dünyaca ünlü grafik tablet üretici Wacom'un yeni ürün Bamboo Spark ise konuya akıllı bir çözüm getiriyor.
Standart bir ajanda gibi görünen Wacom Bamboo Spark, diğer ürünlerin aksine özel bir kağıt kullanmıyor. A5 boyutundaki standart kağıtları gövdesinin sağ tarafında tutabilen ürün, içerisinde yer alan elektro-manyetik rezonans sensörüyle beraberinde gelen kalem ile yazılanları algılıyor ve tekrardan kaleme geri aktarıyor. Standart mürekkep kullanan Bluetooth kalem, 100 sayfaya kadar içeriği hafızasına alabiliyor ve bu verileri tek tuşla akıllı telefon uygulamasına kablosuz olarak aktarabiliyor.
Bu sayede fiziksel yazıların sanal ortama aktarılmasına ve Dropbox, Evernote ya da Wacom'un kendi bulut alanında saklanmasına aracılık eden Bamboo Spark, kayıtlarını WILL (Wacom'un mürekkep katman dili), PDF ya da JPG formatlarında gerçekleştirebiliyor. USB üzerinden şarj edilebilen set, belirtildiği kadarıyla 8 saat aktif kullanım süresi ortaya koyuyor.
Gövdesinin sol tarafında ise 10-inç boyuta kadar tablet modellerini taşıyabilen Wacom Bamboo Spark, 160$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Wacom'dan klasik yazma tarzından vazgeçemeyelere akıllı çözüm: Bamboo Spark
 

http://www.androidpolice.com/2015/09/03/wacom-announces-the-bamboo-spark-a-pricey-pen-pad-and-case-combo-that-lets-you-record-digital-writing-on-conventional-paper/ Yorum Yaz
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jay_jay_ 3 yıl en beğenilen
Kağıda yazıp, fotoğrafını çeksek olmuyor mu yani?
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LokmanHekim 3 yıl
Kağıttan dijital ortama aktarmak ve buluta yedeklemek için geliştirilmiş bir çözüm gibi görünüyor. İyi güzel ama çok yeni bir şey değil aslında. Uzun zamandır vardı zaten bu tip çözümler.
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THUGGER 3 yıl
Guzelmis
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furkancool 3 yıl
kadirirdem
bu teknolojiyi gelişmesini istiyorum en azında kagıtlar için agaçlar daha az kullanılacak ve daha çok yeşil alan olacak....

iyi de yine kağıt kullanıyosun:)
olayın güzelliği bildiğimiz kalem gibi mürekkep ile çalışarak standart mürekkepli bir kalemden farkı olmamasının yanında hareketleri(çizimleri,harfleri) sensörleri ile dijitale aktarabilmesi.
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kadirirdem 3 yıl
bu teknolojiyi gelişmesini istiyorum en azında kagıtlar için agaçlar daha az kullanılacak ve daha çok yeşil alan olacak....
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interwap 3 yıl
Diğer akıllı kalemlerden farkı nedir çözemedim.
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jay_jay_ 3 yıl en beğenilen
Kağıda yazıp, fotoğrafını çeksek olmuyor mu yani?
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Turtle7 3 yıl
İyi tmaam hoş olmuş güzel olmuş ama ben bişey silmek istediğim o kalem dijital ortamda karma karışık şyler çıkarıcak ortaya evet güzel olmuş ama soru işaretleri bırakmış hep
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