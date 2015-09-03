Wacom'dan klasik yazma tarzından vazgeçemeyelere akıllı çözüm: Bamboo Spark

Dokunmatik ekranlar, sanal klavyeler, stylus kalemler. Teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren bu teknolojiler, halen birçok kişiye yeterince kullanışlı gelmiyor. Dünya üzerinde milyonlarca insan klasik kağıt kalem ikilisini kullanmaya devam ederken, dünyaca ünlü grafik tablet üretici Wacom'un yeni ürün Bamboo Spark ise konuya akıllı bir çözüm getiriyor.

Standart bir ajanda gibi görünen Wacom Bamboo Spark, diğer ürünlerin aksine özel bir kağıt kullanmıyor. A5 boyutundaki standart kağıtları gövdesinin sağ tarafında tutabilen ürün, içerisinde yer alan elektro-manyetik rezonans sensörüyle beraberinde gelen kalem ile yazılanları algılıyor ve tekrardan kaleme geri aktarıyor. Standart mürekkep kullanan Bluetooth kalem, 100 sayfaya kadar içeriği hafızasına alabiliyor ve bu verileri tek tuşla akıllı telefon uygulamasına kablosuz olarak aktarabiliyor.

Bu sayede fiziksel yazıların sanal ortama aktarılmasına ve Dropbox, Evernote ya da Wacom'un kendi bulut alanında saklanmasına aracılık eden Bamboo Spark, kayıtlarını WILL (Wacom'un mürekkep katman dili), PDF ya da JPG formatlarında gerçekleştirebiliyor. USB üzerinden şarj edilebilen set, belirtildiği kadarıyla 8 saat aktif kullanım süresi ortaya koyuyor.

Gövdesinin sol tarafında ise 10-inç boyuta kadar tablet modellerini taşıyabilen Wacom Bamboo Spark, 160$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2015/09/03/wacom-announces-the-bamboo-spark-a-pricey-pen-pad-and-case-combo-that-lets-you-record-digital-writing-on-conventional-paper/