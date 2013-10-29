Wall Street Journal: Google'ın akıllı saati hazır, seri üretim için görüşmeler başladı

Sony ve Samsung'un hali hazırda geliştirdiği ürünler ile aktif olarak yer aldığı akıllı saat pazarı, gelen bilgilere göre yakın zaman içerisinde internet devi Google'ı da ağırlamaya hazırlanıyor.

Önemli yayın organlarından Wall Street Journal'ın yaptığı habere göre Google, kendi geliştirdiği akıllı saatinin son aşamasına gelmiş durumda. Seri üretim için Asya merkezli tedarikçiler ile görüşmelere başladığı belirtilen firmanın, sözü edilen bu yeni ürününü de Android işletim sistemi üzerine kuracağı söyleniyor. Akıllı cep telefonu ve tablet gibi diğer akıllı cihazlar iletişim halinde kalması beklenen saat, firmanın "Google Now" isimli dijital asistan hizmetinde de yararlanabilecek. Aynı zamanda sık sık şarj gerektirmemesi için enerji sarfiyatını düşürülmeye çalışıldığı belirtilen saatin, Google Glass ile beraber firmanın giyilebilir ürün pazarındaki elini ciddi anlamda güçlendireceği ön görülüyor.

Tüm detayları henüz belli olmayan Google akıllı saatin beklentiler doğru çıkarsa önümüzdeki bir kaç ay içerisinde seri üretimine başlanacak.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304655104579165080029933904