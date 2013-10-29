Wall Street Journal: Google'ın akıllı saati hazır, seri üretim için görüşmeler başladı

Haber Editörü
Sony ve Samsung'un hali hazırda geliştirdiği ürünler ile aktif olarak yer aldığı akıllı saat pazarı, gelen bilgilere göre yakın zaman içerisinde internet devi Google'ı da ağırlamaya hazırlanıyor.
Önemli yayın organlarından Wall Street Journal'ın yaptığı habere göre Google, kendi geliştirdiği akıllı saatinin son aşamasına gelmiş durumda. Seri üretim için Asya merkezli tedarikçiler ile görüşmelere başladığı belirtilen firmanın, sözü edilen bu yeni ürününü de Android işletim sistemi üzerine kuracağı söyleniyor. Akıllı cep telefonu ve tablet gibi diğer akıllı cihazlar iletişim halinde kalması beklenen saat, firmanın "Google Now" isimli dijital asistan hizmetinde de yararlanabilecek. Aynı zamanda sık sık şarj gerektirmemesi için enerji sarfiyatını düşürülmeye çalışıldığı belirtilen saatin, Google Glass ile beraber firmanın giyilebilir ürün pazarındaki elini ciddi anlamda güçlendireceği ön görülüyor.
Tüm detayları henüz belli olmayan Google akıllı saatin beklentiler doğru çıkarsa önümüzdeki bir kaç ay içerisinde seri üretimine başlanacak.
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304655104579165080029933904 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sorun suki esnek amoled rakiplerinin korelilerin tekelinde. ne samsungun nede lg nin applein onlara ait teknolojiyle one cikmasina, onlardan 1e aldigni 5e satmasina razi olacaklari sanmam. sharp olsa belki mumkun olurdu ama sharpin esnegini gectim ciddi bir oled calismasina bile sahit olmus degiliz. esnek amoled bir akilli saat cikarsa, buyuk ihtimal lg-google ortakligindan cikar.
Dunya tarihi senin gibi adamlarla dolu, graham telefonu buldugundada bunu kim kullanir diyen adamlar vardi.
akıllı saat değil samsungun bilmemkimin artistlik olsun diye çıkardığı fahiş fiyatlı akıllı saatler çöp