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Wall Street Journal: Google'ın akıllı saati hazır, seri üretim için görüşmeler başladı

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wall Street Journal: Google'ın akıllı saati hazır, seri üretim için görüşmeler başladı
Sony ve Samsung'un hali hazırda geliştirdiği ürünler ile aktif olarak yer aldığı akıllı saat pazarı, gelen bilgilere göre yakın zaman içerisinde internet devi Google'ı da ağırlamaya hazırlanıyor.
Önemli yayın organlarından Wall Street Journal'ın yaptığı habere göre Google, kendi geliştirdiği akıllı saatinin son aşamasına gelmiş durumda. Seri üretim için Asya merkezli tedarikçiler ile görüşmelere başladığı belirtilen firmanın, sözü edilen bu yeni ürününü de Android işletim sistemi üzerine kuracağı söyleniyor. Akıllı cep telefonu ve tablet gibi diğer akıllı cihazlar iletişim halinde kalması beklenen saat, firmanın "Google Now" isimli dijital asistan hizmetinde de yararlanabilecek. Aynı zamanda sık sık şarj gerektirmemesi için enerji sarfiyatını düşürülmeye çalışıldığı belirtilen saatin, Google Glass ile beraber firmanın giyilebilir ürün pazarındaki elini ciddi anlamda güçlendireceği ön görülüyor.
Tüm detayları henüz belli olmayan Google akıllı saatin beklentiler doğru çıkarsa önümüzdeki bir kaç ay içerisinde seri üretimine başlanacak.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304655104579165080029933904 Yorum Yaz
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SystemApps 5 yıl
akıllı saatler 5tlye inene kadar yaygınlaşmaz bence...tamam denenmemiş şeyler çıksın gelişsin ama akıllı saat işi olmaz...kim yaparsa yapsın olmaz.
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bellair 5 yıl
kabul edelim veya etmeyelim ileride çoğumuzun kolunda olucak
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Güzel bierşey çıksa da alsak
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haymatloshan 5 yıl
Akıllı saatte pil konusuna çözüm üretirlerse çağrı cihazı mantığıyla çok güzel işler yapılabilir.
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darkaura 5 yıl
joven
Apple smart saat çıkartmayı ileriye dönük planları içerisine dahil ettiyseEsnek Oled teknolojisinden yararlanmalı

sorun suki esnek amoled rakiplerinin korelilerin tekelinde. ne samsungun nede lg nin applein onlara ait teknolojiyle one cikmasina, onlardan 1e aldigni 5e satmasina razi olacaklari sanmam. sharp olsa belki mumkun olurdu ama sharpin esnegini gectim ciddi bir oled calismasina bile sahit olmus degiliz. esnek amoled bir akilli saat cikarsa, buyuk ihtimal lg-google ortakligindan cikar.
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kımyasal 5 yıl
Google az enerji tüketen donanım ve yazılım ile iyi bir ürün ortaya koyacaktır.
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St Batuhan 5 yıl
Enerji sarfiyatını aşağı çekmekten daha önemli bir şey var, saatin şarj sistemi kablosuz olmalı, qi desteklemeli, akşam saati çıkarınca kolumdan, her zaman koyduğum yerde (komidin falan olur) şarj ünitesi bulunmalı, kabloya takmamalıyım tabi, direk olarak oraya koyduğum gibi şarj olmalı, zaten bataryası ne olursa olsun çok büyük olmayacak, gece boyunca da orada duracak, şarj olur, bu şarj 2-3 günü normal kullanımda çıkarması da yeter ve yoğun bir kullanımda, 1 günü çıkarması da önemli şu aşamada. SW2'de istediğim 2 yenilik vardı, nfc ve qi standartı, nfc geldi ama qi hala yok, yine de mutluyum tabi :)
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wozniak 5 yıl
Calimaestro
Kimin çıkartıgı önemli degil akıllı saat= ÇÖP

Dunya tarihi senin gibi adamlarla dolu, graham telefonu buldugundada bunu kim kullanir diyen adamlar vardi.
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Castorio 5 yıl
Kimin çıkartıgı önemli degil akıllı saat= ÇÖP
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Crimson 5 yıl Castorio
Calimaestro
Kimin çıkartıgı önemli degil akıllı saat= ÇÖP

akıllı saat değil samsungun bilmemkimin artistlik olsun diye çıkardığı fahiş fiyatlı akıllı saatler çöp
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yigitt907 5 yıl
Xperia Z1 incelemesi nezaman gelicek???
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