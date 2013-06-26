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Wearable Solar ile yürüyen bir şarj istasyonuna dönüşün

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Wearable Solar ile yürüyen bir şarj istasyonuna dönüşün

Daha önce portatif güneş enerjisi şarj istasyonlarını sırt çantaları veya kılıf gibi taşınabilir ürünlerde görmeye başlamıştık. Öğrenci ve tasarımcılardan oluşan bir grup ise elbise şeklinde bir güneş enerjisi istasyonuna imza atıyor.

Wearable Solar adlı ürün elbisenin üzerinin güneş panelleri ile kaplanmasından oluşuyor ve siz dışarıda gezinti yaparken, taşınabilir cihazlarınız da şarj oluyor. Ürün hem bir elbise hem de palto şeklinde iki farklı tasarıma sahip.

Elbiseye tutturulan güneş panelleri duruma göre ayarlanabiliyor ve saklanabiliyor. Böylece sıradan bir günlük elbise görünümü verilebiliyor. 

Proje Hollanda Uygulamalı Bilim Üniversitesi öğrencileri ile bir moda tasarımcısının işbirliği sonrasında ortaya çıkmış. Elbisede toplam 48 güneş paneli bulunuyor ve bir saatte tam güneş altında bir akıllı telefonu yüzde 50'ye kadar şarj edebiliyor. 

Projede en büyük dezavantaj biraz ağır ve kapalı olmasından ötürü bu elbisenin sadece kış aylarında giyilebilecek olması. Ekip projeyi geliştirmeye devam ediyor ve ticari olarak ne zaman piyasaya sunulacağı bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/wearable-solar-turns-clothing-into-a-personal-charging-station-25287962/ Yorum Yaz
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hsanlukk 6 yıl en beğenilen
abi 2 dakka takayım sana diyenler olur sakat bir durum :D
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muratkaya 6 yıl
şimdi futuristik filmlerde kıyafetler neden bu şekilde anlamış olduk. Demek ki gelecekte de iphone'un şarj sorunu çözülmemiş olacak.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Kışın tamam ama yazın ne olcak pişerler içinde
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teramit 6 yıl
BİRDE KIYAFET çizgi roman karakteri tadında ,resident evil film setinde kullanabilirler.
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-Ryuzaki- 6 yıl
Kullanışlı gibi görünmüyor
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AMDR 6 yıl
Evden çıkmadan yedek batarya alırım , daha hafif olur
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itachi237 6 yıl
digimon52
cenkcolakAllah aşkına kim alıp giyecekmiş bunu ya..
böyle amazonlarda afrikalarda belgeselciler mesela :Delektrigi olmayan yerlerde :D

aynı paraya güneş paneli alır adam gibi elektrik üretirler. elektrik üretecez diye sıcağın bağrında oturmazlar
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl
Akıl kârı değil.Bu kıyafetle doğru dürüst elektrik elde edebilmek için ilkbahar veya yaz mevsiminde giyilmesi lazım.O mevsimlerde de bu kıyafeti giyecek kişinin aklına şaşarım.
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Helalinden 10 6 yıl
O değil de yaratıcı şeyler çıkar aslında küçük motorlu bi paten ya da kaykay, scooter tarzı bişeye bağlayacaksın bunu tamamdır ankarada trafikten kurtarır insanı

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St Batuhan 6 yıl
O kadar hayal ediyorsunuz, sentetik kumaş takayım sana falan diye, eh hayal ederken bare qi ya da başka kablosuz şarj standartına destek verip cebe koyar koymaz direk dolmaya başlamasını da hayal edin tam olsun :))
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YaKuBuX 6 yıl
neden böyle birşey yapalım?
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digimon52 6 yıl
cenkcolak
Allah aşkına kim alıp giyecekmiş bunu ya..

böyle amazonlarda afrikalarda belgeselciler mesela :D
elektrigi olmayan yerlerde :D
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manyakurt 6 yıl
kumaş gibi sentetik güneş paneli tarzında birşey yapabilseler o zaman herşey kökünden çözülür gibi. Herkesin pantolonun cebinde ufak bir microUSB tak telefonu cebe atınca kablonun ucuna pantolondan şarj olsun.
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hsanlukk 6 yıl en beğenilen
abi 2 dakka takayım sana diyenler olur sakat bir durum :D
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