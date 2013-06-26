Wearable Solar ile yürüyen bir şarj istasyonuna dönüşün





Daha önce portatif güneş enerjisi şarj istasyonlarını sırt çantaları veya kılıf gibi taşınabilir ürünlerde görmeye başlamıştık. Öğrenci ve tasarımcılardan oluşan bir grup ise elbise şeklinde bir güneş enerjisi istasyonuna imza atıyor.





Wearable Solar adlı ürün elbisenin üzerinin güneş panelleri ile kaplanmasından oluşuyor ve siz dışarıda gezinti yaparken, taşınabilir cihazlarınız da şarj oluyor. Ürün hem bir elbise hem de palto şeklinde iki farklı tasarıma sahip.





Elbiseye tutturulan güneş panelleri duruma göre ayarlanabiliyor ve saklanabiliyor. Böylece sıradan bir günlük elbise görünümü verilebiliyor.





Proje Hollanda Uygulamalı Bilim Üniversitesi öğrencileri ile bir moda tasarımcısının işbirliği sonrasında ortaya çıkmış. Elbisede toplam 48 güneş paneli bulunuyor ve bir saatte tam güneş altında bir akıllı telefonu yüzde 50'ye kadar şarj edebiliyor.





Projede en büyük dezavantaj biraz ağır ve kapalı olmasından ötürü bu elbisenin sadece kış aylarında giyilebilecek olması. Ekip projeyi geliştirmeye devam ediyor ve ticari olarak ne zaman piyasaya sunulacağı bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/wearable-solar-turns-clothing-into-a-personal-charging-station-25287962/