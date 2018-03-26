Web gezintisini daha hızlı ve güvenli hale getirecek TLS 1.3 standardı onaylandı

Web gezintisini daha hızlı ve daha güvenli hale getirmesi beklenen yeni şifreleme standardı İnternet Mühendisliği Görev Grubu (Internet Engineering Task Force) tarafından onaylandı. Transport Layer Security 1.3 olarak adlandırılan standart, şifreleme işlemlerinin daha hızlı ve güvenli yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmış durumda. Ayrıca bilgisayar korsanları yada diğer kötü amaçlı kişiler tarafından en azından günümüz imkanlarıyla kırılmasının mümkün olmaması önceki TLS sürümlerinden ne derece üstün olduğunun bir göstergesi.

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TLS 1.3, bir sunucu ile iletişim kurup web sayfası açılmaya çalıştığınızda, her iki tarafın da gönderdiği şifrelenmemiş veri miktarını azaltıyor. Yeni standartla ilgili en kayda değer değişiklik MD5 ve SHA-224 gibi eski şifreleme algoritmalarını kullanmayacak olması. Bunların yerini ChaCha20, Poly1305, Ed25519, x448 ve x25519 gibi daha karmaşık alternatifler aldı. Tüm teknik detaylarına buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz, bir sunucu ile iletişim kurup web sayfası açılmaya çalıştığınızda, her iki tarafın da gönderdiğimiktarını azaltıyor. Yeni standartla ilgili en kayda değer değişiklikvegibi eski şifreleme algoritmalarını kullanmayacak olması. Bunların yerini ChaCha20, Poly1305, Ed25519, x448 ve x25519 gibialternatifler aldı.

Tarayıcılar en kısa sürede TLS 1.3'ü destekleyecek

Yeni standardın bir diğer faydası ise daha hızlı web gezintisine olanak sağlaması olacak. Genel olarak, TLS 1.3'ün internet güvenliği için on yıllık TLS 1.2'ye kıyasla radikal değişiklikler getirdiğini söyleyebiliriz. Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera ve Vivaldi gibi önde gelen web tarayıcıların önümüzdeki haftalarda güncellenerek yeni standardı desteklemeye başlamaları bekleniyor.

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-tls-tls13-28