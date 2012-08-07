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Western Digital, 2 Terabyte kapasiteli 2.5-inç diskini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
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18
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli sabit diskini Japonya'da satışa sundu. Green serisi altında hazırlanan WD20NPVT kodlu yeni disk, 2 Terabyte'lık depolama kapasitesi ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bilindiği üzere şu anda oyun odaklı bazı dizüstü bilgisayar modellerinde 1,5TB ya da 2TB gibi çeşitli kapasite seçenekleri sunuluyor ancak bunlar genellikle birden fazla diskin RAID kurulumunda sisteme dahil edilmesiyle sağlanıyordu.
Western Digital'in 2TB'lık 2.5-inç diski ile bazı dizüstü bilgisayar modellerinde 4TB'lık depolama kapasitelerini görmek te mümkün olacak. 15mm ya da başka bir birim ile ifade etmek gerekirse 0.59-inç boyutunda olan yeni sürücü yüksek kapasitesiyle merak uyandırırken, performansıyla ise aynı oranda etki yaratamıyor zira IntelliPower teknolojisi ile gelen disk, 4500-5400 devir/dakika hızlarında görev yapıyor. SATA-II arayüzünü kullanan sürücü, dahili bellek kapasitesinin ise 8MB büyüklüğünde olduğunu not düşelim. Güç tüketimi bekleme durumunda 0.2 Watt yük altında ise 1.7 Watt olan sürücü, Japonya pazarında 240 dolar civarındaki etiket fiyatı ile listelerdeki yerini almış durumda. 

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baysan240 7 yıl en beğenilen
vedat25617
2 tb 2.5 inç taşınabilir usb 3.0 harici diski 250 tl ye satsalar alırım

heee alırsın merak etme
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-MoDeStUs- 7 yıl
ulan bunlar varyaa tam serefsızler..hanı sel vardı uretım durmustu..adamlar bıraktım eskı urunlerın uretımını yenı urunler cıkarıyorlar..sımdı lafım sadece bunlara degıl asıl serefsızın onde gıdenı ıthalatcılara.
ulan bunlar varyaa tam serefsızler..hanı sel vardı uretım durmustu..adamlar bıraktım eskı urunlerın uretımını yenı urunler cıkarıyorlar..sımdı lafım sadece bun...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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melihdeniz 7 yıl
265 TL. ye almıştım yeni seagate harici hdd. 3.5 inçlik. Bunun fiyatı için acaba 400TL. iyimser mi olur? :(
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DarkSidesOfMe 7 yıl
aletin hızı belli değil

Model # Interface Form Factor RPM Capacity Cache
WD20NPVT SATA 3 Gb/s 2.5 Inch IntelliPower 2 TB 8 MB

tüm teknik bilgilere aşağıdaki pdf ten ulaşabilirsiniz.

wdc.com/...
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vedat25617 7 yıl
baysan240

vedat256172 tb 2.5 inç taşınabilir usb 3.0 harici diski 250 tl ye satsalar alırım
heee alırsın merak etme


5 yıl sonra onu+seni 250 tl ye alıp
güzel bir kampanyayla cihazı alana katır bedava derim

KAKTIRIN MİLLET KAMPANYASI
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Lee-on! 7 yıl
Yavaş olmaz mı? Sadece boyut olarak artısı var gibi geldi bana. Solid state sandım bir an yuh diyecektim.
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DemirAtlı 7 yıl
baysan240
vedat256172 tb 2.5 inç taşınabilir usb 3.0 harici diski 250 tl ye satsalar alırım
heee alırsın merak etme

heee alırsın alırsın dersen dönen dolaplardan bi habersin demektir.
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YGA 7 yıl
En az 350 TL'den satışa sunulur bu
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Sıradışı kullanıcıları hedeflemiş, zira dizüstünde artık 5400 deviri kullanırım diyecek kişi bulmak kolay değil, mesele arşiv yada kapasite ise 240$'a BD-Yazıcı + SSD çözümü üretilirki bu HDD'yi alacak adam o sistemin yanında anca toz yutar.
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khytr89 7 yıl
Wd yi severim tum pc lerimde wd yi kullandim hic yari yolda birakmadi..
Keske bu urunde blue ya da black altinda olsaydi.. greenler cevre dostu oldugundan yazma okuma hizi dusuk oluyor..
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Bukalemun 7 yıl
SSD li hybrid performans laptoplarında görülebilir. 250 dolar çok iyi fiyat.
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Capri-Sun 7 yıl
sonunda güzel bi iş çıkardı wd helal olsun
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rocnation123 7 yıl
Arada Erdi Özüağ haber yapıyor da telefondan başka şeyler de görüyoruz...
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sariduru 7 yıl
Ps3'e taksam kaldırırmı acaba bunu?
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-MoDeStUs- 7 yıl
ulan bunlar varyaa tam serefsızler..hanı sel vardı uretım durmustu..adamlar bıraktım eskı urunlerın uretımını yenı urunler cıkarıyorlar..sımdı lafım sadece bunlara degıl asıl serefsızın onde gıdenı ıthalatcılara.
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altuntepe2 7 yıl
vedat25617
2 tb 2.5 inç taşınabilir usb 3.0 harici diski 250 tl ye satsalar alırım

beleş versinler sana :D
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Firaristt 7 yıl
maşallah :D
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