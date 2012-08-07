Western Digital, 2 Terabyte kapasiteli 2.5-inç diskini satışa sundu

Western Digital dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli sabit diskini Japonya'da satışa sundu. Green serisi altında hazırlanan WD20NPVT kodlu yeni disk, 2 Terabyte'lık depolama kapasitesi ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bilindiği üzere şu anda oyun odaklı bazı dizüstü bilgisayar modellerinde 1,5TB ya da 2TB gibi çeşitli kapasite seçenekleri sunuluyor ancak bunlar genellikle birden fazla diskin RAID kurulumunda sisteme dahil edilmesiyle sağlanıyordu.

Western Digital'in 2TB'lık 2.5-inç diski ile bazı dizüstü bilgisayar modellerinde 4TB'lık depolama kapasitelerini görmek te mümkün olacak. 15mm ya da başka bir birim ile ifade etmek gerekirse 0.59-inç boyutunda olan yeni sürücü yüksek kapasitesiyle merak uyandırırken, performansıyla ise aynı oranda etki yaratamıyor zira IntelliPower teknolojisi ile gelen disk, 4500-5400 devir/dakika hızlarında görev yapıyor. SATA-II arayüzünü kullanan sürücü, dahili bellek kapasitesinin ise 8MB büyüklüğünde olduğunu not düşelim. Güç tüketimi bekleme durumunda 0.2 Watt yük altında ise 1.7 Watt olan sürücü, Japonya pazarında 240 dolar civarındaki etiket fiyatı ile listelerdeki yerini almış durumda.