Western Digital 4TB kapasiteli yeni sabit diskini duyurdu

SSD sürücüler depolama dünyasının geleceği olarak gösterilse bile şu anki fiyat / kapasite oranları pek çok kullanıcıyı cezbedebilecek düzeyde değil. Eskiye nazaran daha alınabilir fiyat seviyelerine gerileyen SSD’ler için aşılması gereken bir başka sorun ise düşük kapasite seçenekleri.

Performans anlamında rakipsiz olan SSD’ler, yüksek kapasiteli modeller alınabilir olana kadar son kullanıcıların birincil tercihi olamayacak gibi görünüyor. Bu durumu gören mekanik disk üreticileri de yeni kapasite seçenekleri ile kapasite ihtiyacı hisseden kullanıcılara farklı alternatifler sunmayı sürdürüyorlar. Dünyanın en büyük iki sabit disk üreticisinden biri olan Western Digital, 4TB kapasiteli yeni sabit disk modelinik kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Model kodu WD4001FAEX olan 3.5-inç büyüklüğündeki yeni sürücü, SATA-III arabirimini kullanıyor yani 6Gbps aktarım hızını destekliyor. Henüz 4TB kapasiteli plaka geliştirilemediği için çok plakalı yapıya sahip olan sürücü, 7200 devir/dakika hızında görev yapıyor ve 64MB büyüklüğünde tampon bellek ile geliyor. Hem kapasite hem de performans amacındaki yeni sürücüsü ile Western Digital, üst seviye masaüstü bilgisayarları, oyuncu sistemlerini ve iş istasyonlarını hedef alıyor. Sessiz ve sorunsuz çalışma için geliştirilen IntelliSeek ve StableTrack gibi teknolojileri bünyesinde barındıran Black Serisi yeni depolama sürücüsünün yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, yurt dışı için belirtilen son kullanıcı satış fiyatının 339 dolar olduğunu da not düşelim.

Eğer amacınız yüksek performanslı ve yüksek depolama kapasitesine sahip bir sistem ise, Windows kurulumu ve en sık kullanılan uygulamalar için örneğin 120GB kapasiteli bir SSD alıp yanına Western Digital’in yeni sürücüsünü dahil ederek farklı bir konigürasyon da oluşturabilirsiniz. Tabi 7200 devir/dakika hızında çalışan sürücü, pek çok kullanıcının beklentilerini karşılayabilecek performansı da sağlayabilecek düzeyde.