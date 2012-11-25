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Western Digital 4TB kapasiteli yeni sabit diskini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
55
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD sürücüler depolama dünyasının geleceği olarak gösterilse bile şu anki fiyat / kapasite oranları pek çok kullanıcıyı cezbedebilecek düzeyde değil. Eskiye nazaran daha alınabilir fiyat seviyelerine gerileyen SSD’ler için aşılması gereken bir başka sorun ise düşük kapasite seçenekleri.
Performans anlamında rakipsiz olan SSD’ler, yüksek kapasiteli modeller alınabilir olana kadar son kullanıcıların birincil tercihi olamayacak gibi görünüyor. Bu durumu gören mekanik disk üreticileri de yeni kapasite seçenekleri ile kapasite ihtiyacı hisseden kullanıcılara farklı alternatifler sunmayı sürdürüyorlar. Dünyanın en büyük iki sabit disk üreticisinden biri olan Western Digital, 4TB kapasiteli yeni sabit disk modelinik kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Model kodu WD4001FAEX olan 3.5-inç büyüklüğündeki yeni sürücü, SATA-III arabirimini kullanıyor yani 6Gbps aktarım hızını destekliyor. Henüz 4TB kapasiteli plaka geliştirilemediği için çok plakalı yapıya sahip olan sürücü, 7200 devir/dakika hızında görev yapıyor ve 64MB büyüklüğünde tampon bellek ile geliyor. Hem kapasite hem de performans amacındaki yeni sürücüsü ile Western Digital, üst seviye masaüstü bilgisayarları, oyuncu sistemlerini ve iş istasyonlarını hedef alıyor. Sessiz ve sorunsuz çalışma için geliştirilen IntelliSeek ve StableTrack gibi teknolojileri bünyesinde barındıran Black Serisi yeni depolama sürücüsünün yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, yurt dışı için belirtilen son kullanıcı satış fiyatının 339 dolar olduğunu da not düşelim.
Eğer amacınız yüksek performanslı ve yüksek depolama kapasitesine sahip bir sistem ise, Windows kurulumu ve en sık kullanılan uygulamalar için örneğin 120GB kapasiteli bir SSD alıp yanına Western Digital’in yeni sürücüsünü dahil ederek farklı bir konigürasyon da oluşturabilirsiniz. Tabi 7200 devir/dakika hızında çalışan sürücü, pek çok kullanıcının beklentilerini karşılayabilecek performansı da sağlayabilecek düzeyde.

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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Sadece filmler 1 tb ye yaklaştı böyle birşey şart oldu
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Buradaki incelemeye baktım.
youtube.com/...

Normal 1-2 TB li kdisklere göre daha fazla güç tüketimi ve ısı varmış bu diskte.

Ayrıca konulmanın bir karesinde 2 adet 2 TB alsak dediler. Levent Bey de aralarında 20-30 lira fark olur dedi.

Levent bey in 2TB diskler hakkında ya fiyat bilgisi yok ya da bu 4TB lik diske teşvik ediyor kullanıcıları.

SEAGATE Barracuda ST2000DM001 3.5" 2TB Sata3 6Gb/s Disk
eksenbilgisayar.com/...

213 Lira X2 416 Lira eder, WD parasına 8 TB almak mümkün, tabi bu haliyle hem ses hem ısı artar ama 2 adet 2 TB alınca 20-30 lira fark oyk yani.

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melikulupinar 7 yıl
Pazarlama hilesi bu.
İkili sistemde kilo-mega-giga-tera gibi sıralı değerler 1024'ün katları olarak gider. Dolayısı ile 2 TB diskin = 2.048 GB = 2.097.152 MB = 2.147.483.648 KB olması gerekir.
Ancak üreticiler KB/MB/GB değerlerini 1024 katı değil 1000 katı olarak hesaplar. Bu da 2 TB disk için 2.000 GB = 2.000.000 MB = 2.000.000.000 KB eder. Bu kapasiteyi ikili sistemde 1024 katları olarak hesaplarsak 0.931322 oranında bir kayıp olur.
Bu da 1 TB diskin yaklaşık 931 GB, 2 TB diskin ise 1.862 GB görünmesine neden olur.
Bilgisayarın gösterdiği değer gerçek olup üreticiler yanlış değer vermektedir. Yani 4 GB ram diyorsak 4096 MB kastederiz 4000 MB değil.
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ALBAY 7 yıl
1-2 tb ssdler çıkana kadar tövbe bu heriflere bir daha para kaptırmam.Niye adam gibi boyutlu ssd çıkartmıyorlar işlernie gelmiyor çünkü.60 gb ssd yi ne yapayım ben? 256 lık bakıyosun anasının nikahını istiyorlar.Ayıp bişey yaw.Sırf büyük diye arşivlik diye almayın arkadaşlar bekleyin derim.Ben kafaya koydum 1 tb ssd çıkana kadar ve ucuzlayana kadar almıycam artık hdd.Ev hdd çöplüğüne döndü yaw? Bi film kopyalasan 1080p felan -pcye veya usbye- 10 dakikada kopyalıyor meret.Ne gerek var? Bunlar firmaların çakallığı kusura bakmasınlarda.SSD lerin yaygınlaşma ve ucuzlama arefesinde ne kaptırırsam hesabı yapıyorlar.Alma aldırtma.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
cagataykoroglu
1 tb hdd im gitti. arşiv için kullanıyordum. kimseye bu kadar büyük hdd ler tavsiye etmem. sistem ve oyun için tamam ama arşiv için çok riskli. Şu an yedekler için 25-50 gblık blu ray diskler kullanıyorum. 25 gb lar 3,5 liraya kadar düştü. 50 gb lar da 12-13 lira tavsiye ederim.

Geçen sene Vatan'dan 25 li 4x verbatim paketi 49 liraya aldım, 8x çektim hepsini, sanırım 6x alıyorsunuz fiyatları yeni düşmeye başladı. Şu güne kadar Türkiye'den aldığım en ucuz paket 50'li 4x 72 liraydı. 3buçuk lira çok yüksek kısaca.
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Prequel 7 yıl
Bu ne ya? İlk başta eski haber canlandırıldı sandım. 3-4 yıl önce olsa ilginçti. Günaydın WD balığa gidelim. Arkadaş şaka mı ya? Hem 3.5", hem 4TB. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir tank alırım daha çok işlevi olur. 2.5" 10TB harici hdd çıkarın belki ilgimi çekersiniz. 4TB iyi bir miktar ama benim için gene tek hdd'ye dönmekte yetersiz. Fiyatı da hakkının 3-5 katına 2TB disklerin bin km ötesinde satılacak. HDD üreticilerine acıyorum. Şu an 10TB hddleri görmeliydik. SSD'lere karşı tek kozlarında bile tıkandılar anlaşılan. Amazon'da 256GB Vertex 4 160$. Buyrun cenaze namazına.
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umutarslan.com 7 yıl
xense
kozalakanon
OverClocK1ng Bu arada yukarıdaki arkadaşın 2Tb lık diskinin 1.81Tb olduğuna da dikkat ederseniz 4Tb olan diskin de 1.81x2 den yani 3.62 den az olacağını da tahmin edersiniz. O da disk büyüdükçe kayıp alan arttığından dolayı 3.5Tb a falan düşecektir -ki 500Gb da öyle böyle az bir alan değil yani. Bu yüzden de büyük diskleri tercih etmiyorum. Resmen hırsızlık. 500Gb az bir alan mı ya...
Aslında Boyut arttıkça değil byte cinsinden hdd boyutu 1024e bölünerek gidildiğinden kayıp oluşur, yani 4TB disk sizinde belirttiğiniz gibi yaklaşık 3.63 (4.10^12/1024^4) gb olacaktır. Kaybın oranının artacağı bir sonraki basamak , yani petabyte (bu durumda gerçek disk boyutu 10^15, ikilik sisteminde 1024^5 e bölünecek) boyutunda diskler üretilmeye başlandığında olacak. Petabyte a geçmeden sadece disk boyutuyla orantılı olarak kayıp miktarı artar, kayıp oranı artmaz.
hocam oran nasıl artmıyor? matematiğini seveyim.. bölen 1024 le çarpılıyor hep örneğin 500GB disk 465GB formatlanıyo oran 0,93 kayıp %7 2 tb disk 1.81TB formatlanıyor oran 0,905 kayıp %9,5.

ne içtiniz arkadaşlar..
500gb disk 465 olarak görünür 1 tb disk 931 2tb disk 1.81 neyin kafasındasınız tam anlamadım.4 tane 500lük disk alınca 2tb tek diskten daha fazla mı alan sağlar sanıyorsunuz.üzerinde 8gb yazan flash belleklere bakın 7 küsürdür. 4.7 yazan dvdlere bakın 4.37dir.Kimse kimseyi kazıklamıyor bilgisayarın doğası bu :)
Not: 18 TB Disk Sahibi..
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OverClocK1ng 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

xense

kozalakanon
OverClocK1ng Bu arada yukarıdaki arkadaşın 2Tb lık diskinin 1.81Tb olduğuna da dikkat ederseniz 4Tb olan diskin de 1.81x2 den yani 3.62 den az olacağını da tahmin edersiniz. O da disk büyüdükçe kayıp alan arttığından dolayı 3.5Tb a falan düşecektir -ki 500Gb da öyle böyle az bir alan değil yani. Bu yüzden de büyük diskleri tercih etmiyorum. Resmen hırsızlık. 500Gb az bir alan mı ya...
Aslında Boyut arttıkça değil byte cinsinden hdd boyutu 1024e bölünerek gidildiğinden kayıp oluşur, yani 4TB disk sizinde belirttiğiniz gibi yaklaşık 3.63 (4.10^12/1024^4) gb olacaktır. Kaybın oranının artacağı bir sonraki basamak , yani petabyte (bu durumda gerçek disk boyutu 10^15, ikilik sisteminde 1024^5 e bölünecek) boyutunda diskler üretilmeye başlandığında olacak. Petabyte a geçmeden sadece disk boyutuyla orantılı olarak kayıp miktarı artar, kayıp oranı artmaz.
hocam oran nasıl artmıyor? matematiğini seveyim.. bölen 1024 le çarpılıyor hep örneğin 500GB disk 465GB formatlanıyo oran 0,93 kayıp %7 2 tb disk 1.81TB formatlanıyor oran 0,905 kayıp %9,5.


ne içtiniz arkadaşlar..

500gb disk 465 olarak görünür 1 tb disk 931 2tb disk 1.81 neyin kafasındasınız tam anlamadım.4 tane 500lük disk alınca 2tb tek diskten daha fazla mı alan sağlar sanıyorsunuz.üzerinde 8gb yazan flash belleklere bakın 7 küsürdür. 4.7 yazan dvdlere bakın 4.37dir.Kimse kimseyi kazıklamıyor bilgisayarın doğası bu :)


Not: 18 TB Disk Sahibi..


Valla umutarslan. İstersen 180 TB disk sahibi ol. Matematik ortada yani.

500 Gb Diskin 465 olduğu konusunda hemfikir miyiz?
Evet

4 tane 500 Gb disk alırsak 465 Gb lık 4 tane diskimiz olmaz mı = EVET OLUR. Sonuçta 465 Gb lıktan 4 tane oluyor.

Kaç Gb ediyor?= 465 x 4 = 1860

Peki tek 2 Tb disk alınca kaç GB olarak formatlanıyor?= 1810

Kayıp var mı yok mu?= VAR

YOK diyorsan 50GB ı açıkla.


NOT: Hesap Makinesi Sahibi...
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xense 7 yıl
kozalakanon
OverClocK1ng Bu arada yukarıdaki arkadaşın 2Tb lık diskinin 1.81Tb olduğuna da dikkat ederseniz 4Tb olan diskin de 1.81x2 den yani 3.62 den az olacağını da tahmin edersiniz. O da disk büyüdükçe kayıp alan arttığından dolayı 3.5Tb a falan düşecektir -ki 500Gb da öyle böyle az bir alan değil yani. Bu yüzden de büyük diskleri tercih etmiyorum. Resmen hırsızlık. 500Gb az bir alan mı ya...
Aslında Boyut arttıkça değil byte cinsinden hdd boyutu 1024e bölünerek gidildiğinden kayıp oluşur, yani 4TB disk sizinde belirttiğiniz gibi yaklaşık 3.63 (4.10^12/1024^4) gb olacaktır. Kaybın oranının artacağı bir sonraki basamak , yani petabyte (bu durumda gerçek disk boyutu 10^15, ikilik sisteminde 1024^5 e bölünecek) boyutunda diskler üretilmeye başlandığında olacak. Petabyte a geçmeden sadece disk boyutuyla orantılı olarak kayıp miktarı artar, kayıp oranı artmaz.

hocam oran nasıl artmıyor? matematiğini seveyim.. bölen 1024 le çarpılıyor hep örneğin 500GB disk 465GB formatlanıyo oran 0,93 kayıp %7 2 tb disk 1.81TB formatlanıyor oran 0,905 kayıp %9,5.
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kozalakanon 7 yıl xense
xense

kozalakanon

OverClocK1ng Bu arada yukarıdaki arkadaşın 2Tb lık diskinin 1.81Tb olduğuna da dikkat ederseniz 4Tb olan diskin de 1.81x2 den yani 3.62 den az olacağını da tahmin edersiniz. O da disk büyüdükçe kayıp alan arttığından dolayı 3.5Tb a falan düşecektir -ki 500Gb da öyle böyle az bir alan değil yani. Bu yüzden de büyük diskleri tercih etmiyorum. Resmen hırsızlık. 500Gb az bir alan mı ya...
Aslında Boyut arttıkça değil byte cinsinden hdd boyutu 1024e bölünerek gidildiğinden kayıp oluşur, yani 4TB disk sizinde belirttiğiniz gibi yaklaşık 3.63 (4.10^12/1024^4) gb olacaktır. Kaybın oranının artacağı bir sonraki basamak , yani petabyte (bu durumda gerçek disk boyutu 10^15, ikilik sisteminde 1024^5 e bölünecek) boyutunda diskler üretilmeye başlandığında olacak. Petabyte a geçmeden sadece disk boyutuyla orantılı olarak kayıp miktarı artar, kayıp oranı artmaz.


hocam oran nasıl artmıyor? matematiğini seveyim.. bölen 1024 le çarpılıyor hep örneğin 500GB disk 465GB formatlanıyo oran 0,93 kayıp %7 2 tb disk 1.81TB formatlanıyor oran 0,905 kayıp %9,5.



Kusura bakmayın biraz geç cevap veriyorum. Benim anlatmaya çalıştığım sürekli 2^10 (1024) a böldüğümüz için her basamakta kayıp oranı artıyor, sizin verdiğiniz örneği gigabyte olarak tekrar ele alırsak; 500 gb hdd = görünen 465,66 gb, 2000 gb hdd = görünen 1862,64 gb oluyor. Tb olarak ele alırsak da 0,454 tb ve 1,816 terabyte oluyor (sayılar yaklaşık değerler, virgülden sonra daha devam ediyor). Yani hepsini aynı basamakta incelersek 2tb'lık diskin, 500 gb'lık diskin tam 4 katı olduğını buluruz. Bölen 1024 ile çarpılıyor ama her basamakta çarpılıyor. Ben de artık herkesin tb basamağına aşina olduğunu düşünerek oran artmaz dedim. Kalın sağlıcakla.
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kozalakanon 7 yıl
OverClocK1ng
Bu arada yukarıdaki arkadaşın 2Tb lık diskinin 1.81Tb olduğuna da dikkat ederseniz 4Tb olan diskin de 1.81x2 den yani 3.62 den az olacağını da tahmin edersiniz. O da disk büyüdükçe kayıp alan arttığından dolayı 3.5Tb a falan düşecektir -ki 500Gb da öyle böyle az bir alan değil yani. Bu yüzden de büyük diskleri tercih etmiyorum. Resmen hırsızlık. 500Gb az bir alan mı ya...

Aslında Boyut arttıkça değil byte cinsinden hdd boyutu 1024e bölünerek gidildiğinden kayıp oluşur, yani 4TB disk sizinde belirttiğiniz gibi yaklaşık 3.63 (4.10^12/1024^4) gb olacaktır. Kaybın oranının artacağı bir sonraki basamak , yani petabyte (bu durumda gerçek disk boyutu 10^15, ikilik sisteminde 1024^5 e bölünecek) boyutunda diskler üretilmeye başlandığında olacak. Petabyte a geçmeden sadece disk boyutuyla orantılı olarak kayıp miktarı artar, kayıp oranı artmaz.
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Litminov 7 yıl
Bana 500 gb yetiyor bir de 640 gb taşınabilir hdd var fazlasıyla işimi görüyor. Disket boyutları gibi 4 tb da ne zaman komik bir rakam gibi gelecek.
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DH Misafiri 7 yıl
4 terabyte harddiski 1 sene önce Hitachi üretmişti ancak bu harddiski piyasada hiç göremedik nedendir bilinmez!
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cengizhan1903 7 yıl
Fiyatı çokmuş
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