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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital, 500GB kapasiteli Scorpio Black sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
1
5
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, performans segmenti için hazırladığı Scorpio Black serisi 2.5-inç disklerine 500GB kapasiteli yeni bir model daha ekliyor. WD5000BEKT kod adını taşıyan ve 7200 devir/dakika hızında çalışan yeni sürücü SATA-II ara birimine destek sunuyor ve 16MB tampon bellek kapasitesi ile geliyor.

Daha yüksek dayanıklılık için ShockGuard ve SecurePark gibi teknolojilerle donatılan ancak düşme sensörüne sahip olmayan 500GB kapasiteli Scorpio Black, 89$ seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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Batuist 9 yıl
desktop replacement serisi PClerde ihtiyaç duyulan performansı karşılayabilecek gibi duruyor özellikleri.. artık bıraksınlar 5400RPM diskleri.. notebookların pil ömürleri için gerekli ama sürekli prizde çalışacak nettop veya kasaya gömülü sistemler için artık bunlar kullanılmalı..
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sultanomar 9 yıl
eskiden kullanılan 7200 rpm samsung 16mb önbellekli(kendi kullandığım
) hdd den bir farkını göremedim?
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DH Misafiri 9 yıl
Maşşallah reklam gibi haberler, her ay onlarca mekanik hardisk modeli çıkıyor ama bunlar, nedense Western Digital'i uygun görmüşler, ilginç geldi. Nedense son yıllarda okuyucu unsurunu değil de reklam ve gizli reklam unsurunu ön plana çıkarıyormuşsunuz gibi geldi.
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Kumandan 9 yıl
SSD son hız gelirken ar-ge yapmak akıllarına düştü herhalde. Yıllarca gelişmeyen yerinde sayan teknolojinin "yıkılmadım ayaktayım" nidaları ...
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Father Torque 9 yıl
Daha geçen hafta netbook'um için 320gb'lık modelinden almıştım ve oldukça memnunum ama onda bile düşme sensörü varken daha yeni modelinde bu özelliği neden kaldırmışlar anlamadım. Bu arada bu yeni model WD'nin Advanced Format'ını destekliyor mu acaba?
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