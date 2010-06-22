Western Digital, 500GB kapasiteli Scorpio Black sürücüsünü duyurdu

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, performans segmenti için hazırladığı Scorpio Black serisi 2.5-inç disklerine 500GB kapasiteli yeni bir model daha ekliyor. WD5000BEKT kod adını taşıyan ve 7200 devir/dakika hızında çalışan yeni sürücü SATA-II ara birimine destek sunuyor ve 16MB tampon bellek kapasitesi ile geliyor.

Daha yüksek dayanıklılık için ShockGuard ve SecurePark gibi teknolojilerle donatılan ancak düşme sensörüne sahip olmayan 500GB kapasiteli Scorpio Black, 89$ seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.