Western Digital VelociRaptor'a 1TB'lık kapasite seçeneği eklendi

Tüm sektör NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleri yani SSD'lerin ucuzlamasını beklerken, performans odaklı mekanik disklerin gelişimi de sürüyor. Western Digital, VelociRaptor serisi üst seviye sabit disklerinde kapasite arttırımına gitti ve ürün gamına 1TB'lık model de ekledi.

Geleneksel sabit disklerde 7200 devir/dakika olan dönüş hızı, VelociRaptor serisinde ise 10000 devir/dakika. Uzun süredir piyasada olan 600GB'lık model ile kıyaslandığında kapasiteyi neredeyse iki kat arttıran yeni çözüm, SATA-III desteği ve 64MB dahili bellek ile geliyor.

Yüksek performans tutkunu donanım meraklıları ile birlikte sunucu/iş istasyonları için geliştirilen 1TB kapasiteli yeni VelociRaptor ile Western Digital yüksek kararlılık sunuyor. 3.5-inç sürücü yuvasını kullanan Ice Pack soğutucu ile gelen sürücü 320$ etiket fiyatı ile piyasaya çıkıyor.



