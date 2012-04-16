Western Digital VelociRaptor'a 1TB'lık kapasite seçeneği eklendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tüm sektör NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleri yani SSD'lerin ucuzlamasını beklerken, performans odaklı mekanik disklerin gelişimi de sürüyor. Western Digital, VelociRaptor serisi üst seviye sabit disklerinde kapasite arttırımına gitti ve ürün gamına 1TB'lık model de ekledi.
Geleneksel sabit disklerde 7200 devir/dakika olan dönüş hızı, VelociRaptor serisinde ise 10000 devir/dakika. Uzun süredir piyasada olan 600GB'lık model ile kıyaslandığında kapasiteyi neredeyse iki kat arttıran yeni çözüm, SATA-III desteği ve 64MB dahili bellek ile geliyor.
Yüksek performans tutkunu donanım meraklıları ile birlikte sunucu/iş istasyonları için geliştirilen 1TB kapasiteli yeni VelociRaptor ile Western Digital yüksek kararlılık sunuyor. 3.5-inç sürücü yuvasını kullanan Ice Pack soğutucu ile gelen sürücü 320$ etiket fiyatı ile piyasaya çıkıyor.
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Dostum biraz mantıksız olmuş. SSD çıkalı kaç yıl oldu ki? Ya da SSD çıkıp ta çok fazla satılmaya başlayalı ne kadar oldu ki birisi çıkıp ta ben 10 yıldır kullanıyorum desin. Ben de SSD nin yazma kısıtlamasından rahatsız oluyordum ve biraz çekiniyordum. Fakat bir ilanda Solid State Disk adlı bir arkadaş şöyle bir şey yazdı. Aynen kopyalıyorum:
"Her bir hücrenin 3000 yazma ömrüne sahip olan 120Gb lık bir SSD de:
120Gb x 3000 = 360.000 Gb yani 360Tb.
Normal bir ev kullanıcısı da günlük sabit 50Gb veri yazsa, toplam 7200 günde, yani 19 yılda NAND'ların ömrünü bitirebilir.
Hesabımız daha doğru olsun diye %10 hata payı eklersek ; SSD'mizin tam 324 TB yazma ömrü vardır diyebiliriz.
Bu rakamlar SSD teknolojinde bildiklerimiz ile hesaplarımız sonucu ulaştıgımız degerlerdir.
Eğer ki SSD üreticileri işin içine başka bit yenikleri koymuyorlarsa, SSD'lerinizin yazma ömrüne pek takılmaniza gerek yoktur."
Sonra o arkadaşın yazısını okuduktan sonra, pek çok SSD alıp kullanan kişilerin de yorumlarına bakıp çekinmeyi gerektirecek bir şey olmadığını düşünüp ben de geçen gün SSD aldım. Sistemi kurdum. Ve Internet dahi acayip hızlandı. Onu geçtim, ben Chrome ve Firefox'ta çok fazla sekme açarım. Benim harddisk te tır tır tır okur durur. Bir süre sonra hem ses , hem diski yorması, donmalar adamı zıvanadan çıkartıyor. SSD taktığımdan beri sessiz bir sistemim oldu. Öteki disk te çalışıyor ama sesi çıkmıyor. Ne bir donma var, hız desen uçak gibi,Chrome'u kapatıp açarken saniyeler içinde açılıp kapanabiliyor. Bir tıklıyordum açılsın diye sonra 1 dakika sonra açılıyordu. Şu an 34 sekme Chrrome'da açık ve zerre kadar yavaşlama yok. Bir link'e tıkladığımda ise fişek gibi fırlıyor. Yemişim SSD nin ömrünü. Böyle hızlı olduktan sonra, "istemiyorum 19 sene falan" , 3 sene böyle çalışsın yeter. Zaten 3 sene sonra ne SSD ler , Sata 5 ler falan çıkar. Kapasiteler de artar.
SSD ler çıkalı 10 sene olmadığı için kimsenin senin soruna cevap verebileceğini düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum ki, ben de dahil SSD kullanan kişilerin hepsine "Bir daha normal diske işletim sistemi kurmak ister misiniz" diye sorduğun zaman alacağın cevap hep "HAYIR" olacaktır...
Katılıyorum bende. Mekanik disk tercih etmektense her bakımdan 120GB kaliteli bir ssd alınabilir şu durumda. Ama fiyatlarda biraz düşse mesela 120GB ssd leri 250TL- ye alabilsek çok iyi olacak.
+1905 bende aynen katılıyorum
henüz ssd sipariş aşamasında olsa da :)
Güvenilir kelimesini son kullanıcı için üretilen 100-200$ lık ssd'leri baz alarak kullanmıyorsun herhalde? SSD çökmesi yaşayıp sistemini kurtarabilen (pardon sistem demeyeyim tek bir dosya) kurtarabilen var mı acaba?
SSD kullanıp şu kadar sene/veya saat çalışma sonucunda sorun yaşamadım diyebilen tecrübeye sahip bir kullanıcı tanıyormusunuz ?
Ben mekanik disk kullanıp 10 senedir aynı disk ile sorunsuz 7/24 çalışan sistemlerin var olduğunu söyleyebiliyorum. Aynı şeyip SSD için söyleyebilecek birileri varmı acaba?
Güvenilir demekle onu kastetmedim.Yanlış anlamışsınız.Bir dosyayı sildiğiniz zaman bunu başka biri asla bir daha erişemez.Aynıı flash diskler gibi.
SSD'yi zaten şuan depolama için kullanan tanımıyorum.İleride bu soruna elbet bir çare bulacaklardır.İlk çıkan ssd'lerde de çok fazla sorun vardı.Bu sorunlar gideriliyor.Teknoloji gelişiyor ve ssd bence hdd'lerin yerini alıyor.
ekleme: yeniler Raptoları bilmez...
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