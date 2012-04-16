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Western Digital VelociRaptor'a 1TB'lık kapasite seçeneği eklendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,9b
1
24
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüm sektör NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleri yani SSD'lerin ucuzlamasını beklerken, performans odaklı mekanik disklerin gelişimi de sürüyor. Western Digital, VelociRaptor serisi üst seviye sabit disklerinde kapasite arttırımına gitti ve ürün gamına 1TB'lık model de ekledi.
Geleneksel sabit disklerde 7200 devir/dakika olan dönüş hızı, VelociRaptor serisinde ise 10000 devir/dakika. Uzun süredir piyasada olan 600GB'lık model ile kıyaslandığında kapasiteyi neredeyse iki kat arttıran yeni çözüm, SATA-III desteği ve 64MB dahili bellek ile geliyor.
Yüksek performans tutkunu donanım meraklıları ile birlikte sunucu/iş istasyonları için geliştirilen 1TB kapasiteli yeni VelociRaptor ile Western Digital yüksek kararlılık sunuyor. 3.5-inç sürücü yuvasını kullanan Ice Pack soğutucu ile gelen sürücü 320$ etiket fiyatı ile piyasaya çıkıyor. 


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xLmNt13 7 yıl en beğenilen
120 gb ssd + 1tb normal hdd :) sonuç 20 sn yede açılan pc 1-2 dk da yüklenen oyunlar.(10gb lık bir oyun). saniye sürmeyen oyun içi yüklemeler :). herhangi bir programa tıkladığın anda açılması yada hemen kuruluma başlaması :). SSD kullanmak pc ye çağ atlatmaktır. en azından 60gb ssd alın sisteminizi ona kurun bir deha mekanik hdd ye sistem kurmazsınız garanti ediyorum :)
120 gb ssd + 1tb normal hdd :) sonuç 20 sn yede açılan pc 1-2 dk da yüklenen oyunlar.(10gb lık bir oyun). saniye sürmeyen oyun içi yüklemeler :). herhangi bir p...
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OverClocK1ng 7 yıl
Turkforce
SSD kullanıp şu kadar sene/veya saat çalışma sonucunda sorun yaşamadım diyebilen tecrübeye sahip bir kullanıcı tanıyormusunuz ? Ben mekanik disk kullanıp 10 senedir aynı disk ile sorunsuz 7/24 çalışan sistemlerin var olduğunu söyleyebiliyorum. Aynı şeyip SSD için söyleyebilecek birileri varmı acaba?

Dostum biraz mantıksız olmuş. SSD çıkalı kaç yıl oldu ki? Ya da SSD çıkıp ta çok fazla satılmaya başlayalı ne kadar oldu ki birisi çıkıp ta ben 10 yıldır kullanıyorum desin. Ben de SSD nin yazma kısıtlamasından rahatsız oluyordum ve biraz çekiniyordum. Fakat bir ilanda Solid State Disk adlı bir arkadaş şöyle bir şey yazdı. Aynen kopyalıyorum:
"Her bir hücrenin 3000 yazma ömrüne sahip olan 120Gb lık bir SSD de:
120Gb x 3000 = 360.000 Gb yani 360Tb.
Normal bir ev kullanıcısı da günlük sabit 50Gb veri yazsa, toplam 7200 günde, yani 19 yılda NAND'ların ömrünü bitirebilir.
Hesabımız daha doğru olsun diye %10 hata payı eklersek ; SSD'mizin tam 324 TB yazma ömrü vardır diyebiliriz.
Bu rakamlar SSD teknolojinde bildiklerimiz ile hesaplarımız sonucu ulaştıgımız degerlerdir.
Eğer ki SSD üreticileri işin içine başka bit yenikleri koymuyorlarsa, SSD'lerinizin yazma ömrüne pek takılmaniza gerek yoktur."
Sonra o arkadaşın yazısını okuduktan sonra, pek çok SSD alıp kullanan kişilerin de yorumlarına bakıp çekinmeyi gerektirecek bir şey olmadığını düşünüp ben de geçen gün SSD aldım. Sistemi kurdum. Ve Internet dahi acayip hızlandı. Onu geçtim, ben Chrome ve Firefox'ta çok fazla sekme açarım. Benim harddisk te tır tır tır okur durur. Bir süre sonra hem ses , hem diski yorması, donmalar adamı zıvanadan çıkartıyor. SSD taktığımdan beri sessiz bir sistemim oldu. Öteki disk te çalışıyor ama sesi çıkmıyor. Ne bir donma var, hız desen uçak gibi,Chrome'u kapatıp açarken saniyeler içinde açılıp kapanabiliyor. Bir tıklıyordum açılsın diye sonra 1 dakika sonra açılıyordu. Şu an 34 sekme Chrrome'da açık ve zerre kadar yavaşlama yok. Bir link'e tıkladığımda ise fişek gibi fırlıyor. Yemişim SSD nin ömrünü. Böyle hızlı olduktan sonra, "istemiyorum 19 sene falan" , 3 sene böyle çalışsın yeter. Zaten 3 sene sonra ne SSD ler , Sata 5 ler falan çıkar. Kapasiteler de artar.
SSD ler çıkalı 10 sene olmadığı için kimsenin senin soruna cevap verebileceğini düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum ki, ben de dahil SSD kullanan kişilerin hepsine "Bir daha normal diske işletim sistemi kurmak ister misiniz" diye sorduğun zaman alacağın cevap hep "HAYIR" olacaktır...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Chris Brown 7 yıl
Hocam 34 sekme nedir Allah aşkına ?

Katılıyorum bende. Mekanik disk tercih etmektense her bakımdan 120GB kaliteli bir ssd alınabilir şu durumda. Ama fiyatlarda biraz düşse mesela 120GB ssd leri 250TL- ye alabilsek çok iyi olacak.
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bulent35220 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Turkforce
SSD kullanıp şu kadar sene/veya saat çalışma sonucunda sorun yaşamadım diyebilen tecrübeye sahip bir kullanıcı tanıyormusunuz ? Ben mekanik disk kullanıp 10 senedir aynı disk ile sorunsuz 7/24 çalışan sistemlerin var olduğunu söyleyebiliyorum. Aynı şeyip SSD için söyleyebilecek birileri varmı acaba?

Dostum biraz mantıksız olmuş. SSD çıkalı kaç yıl oldu ki? Ya da SSD çıkıp ta çok fazla satılmaya başlayalı ne kadar oldu ki birisi çıkıp ta ben 10 yıldır kullanıyorum desin. Ben de SSD nin yazma kısıtlamasından rahatsız oluyordum ve biraz çekiniyordum. Fakat bir ilanda Solid State Disk adlı bir arkadaş şöyle bir şey yazdı. Aynen kopyalıyorum:

"Her bir hücrenin 3000 yazma ömrüne sahip olan 120Gb lık bir SSD de:
120Gb x 3000 = 360.000 Gb yani 360Tb.

Normal bir ev kullanıcısı da günlük sabit 50Gb veri yazsa, toplam 7200 günde, yani 19 yılda NAND'ların ömrünü bitirebilir.
Hesabımız daha doğru olsun diye %10 hata payı eklersek ; SSD'mizin tam 324 TB yazma ömrü vardır diyebiliriz.

Bu rakamlar SSD teknolojinde bildiklerimiz ile hesaplarımız sonucu ulaştıgımız degerlerdir.
Eğer ki SSD üreticileri işin içine başka bit yenikleri koymuyorlarsa, SSD'lerinizin yazma ömrüne pek takılmaniza gerek yoktur."

Sonra o arkadaşın yazısını okuduktan sonra, pek çok SSD alıp kullanan kişilerin de yorumlarına bakıp çekinmeyi gerektirecek bir şey olmadığını düşünüp ben de geçen gün SSD aldım. Sistemi kurdum. Ve Internet dahi acayip hızlandı. Onu geçtim, ben Chrome ve Firefox'ta çok fazla sekme açarım. Benim harddisk te tır tır tır okur durur. Bir süre sonra hem ses , hem diski yorması, donmalar adamı zıvanadan çıkartıyor. SSD taktığımdan beri sessiz bir sistemim oldu. Öteki disk te çalışıyor ama sesi çıkmıyor. Ne bir donma var, hız desen uçak gibi,Chrome'u kapatıp açarken saniyeler içinde açılıp kapanabiliyor. Bir tıklıyordum açılsın diye sonra 1 dakika sonra açılıyordu. Şu an 34 sekme Chrrome'da açık ve zerre kadar yavaşlama yok. Bir link'e tıkladığımda ise fişek gibi fırlıyor. Yemişim SSD nin ömrünü. Böyle hızlı olduktan sonra, "istemiyorum 19 sene falan" , 3 sene böyle çalışsın yeter. Zaten 3 sene sonra ne SSD ler , Sata 5 ler falan çıkar. Kapasiteler de artar.

SSD ler çıkalı 10 sene olmadığı için kimsenin senin soruna cevap verebileceğini düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum ki, ben de dahil SSD kullanan kişilerin hepsine "Bir daha normal diske işletim sistemi kurmak ister misiniz" diye sorduğun zaman alacağın cevap hep "HAYIR" olacaktır...

+1905 bende aynen katılıyorum
henüz ssd sipariş aşamasında olsa da :)
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Turkforce 7 yıl
mertguz

SSDler daha sessiz daha güvenilir ve darbeye daha dayanıklıdır.Ha bir şeyi daha unuttum çok daha hızlı.
Sadece kapasite ve fiyat sıkıntısı var.Bu da gittikçe düzeliyor.


Güvenilir kelimesini son kullanıcı için üretilen 100-200$ lık ssd'leri baz alarak kullanmıyorsun herhalde? SSD çökmesi yaşayıp sistemini kurtarabilen (pardon sistem demeyeyim tek bir dosya) kurtarabilen var mı acaba?
SSD kullanıp şu kadar sene/veya saat çalışma sonucunda sorun yaşamadım diyebilen tecrübeye sahip bir kullanıcı tanıyormusunuz ?

Ben mekanik disk kullanıp 10 senedir aynı disk ile sorunsuz 7/24 çalışan sistemlerin var olduğunu söyleyebiliyorum. Aynı şeyip SSD için söyleyebilecek birileri varmı acaba?
1 Yanıt Yanıtla
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MattPegasus 7 yıl Turkforce
Turkforce

mertguz

SSDler daha sessiz daha güvenilir ve darbeye daha dayanıklıdır.Ha bir şeyi daha unuttum çok daha hızlı.
Sadece kapasite ve fiyat sıkıntısı var.Bu da gittikçe düzeliyor.


Güvenilir kelimesini son kullanıcı için üretilen 100-200$ lık ssd'leri baz alarak kullanmıyorsun herhalde? SSD çökmesi yaşayıp sistemini kurtarabilen (pardon sistem demeyeyim tek bir dosya) kurtarabilen var mı acaba?
SSD kullanıp şu kadar sene/veya saat çalışma sonucunda sorun yaşamadım diyebilen tecrübeye sahip bir kullanıcı tanıyormusunuz ?

Ben mekanik disk kullanıp 10 senedir aynı disk ile sorunsuz 7/24 çalışan sistemlerin var olduğunu söyleyebiliyorum. Aynı şeyip SSD için söyleyebilecek birileri varmı acaba?

Güvenilir demekle onu kastetmedim.Yanlış anlamışsınız.Bir dosyayı sildiğiniz zaman bunu başka biri asla bir daha erişemez.Aynıı flash diskler gibi.
SSD'yi zaten şuan depolama için kullanan tanımıyorum.İleride bu soruna elbet bir çare bulacaklardır.İlk çıkan ssd'lerde de çok fazla sorun vardı.Bu sorunlar gideriliyor.Teknoloji gelişiyor ve ssd bence hdd'lerin yerini alıyor.
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perikentli 7 yıl
çıksa ne olacak kardeşim normal bir tb alamıyoruz bunu nasıl alacaz alla alla
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dreamblue35 7 yıl
intel sağolsun smart response time ile maliyeti yarıya indirebiliyor; o paraya 1 ssd ve 1 tb normal hızda bir hard disk i uçurabilirsiniz
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gkn_ymz 7 yıl
klavyesi olan konuşmuş yine


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saintroyo 7 yıl
bilmediğimden soruyorum; bu velociraptorlar bu soğutucu ile normal hdd kafeslerine takılabiliyor mu?
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artenis 7 yıl
Fiyatta indirimle SSD lere kök söktürür o kapasiteyle -
ekleme: yeniler Raptoları bilmez...
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X-FI 7 yıl
işte en baba HDD bu + 1 TB ile geliyor.. valla 4/4 lük perfecto !
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E_Aydin35 7 yıl
SSD 'lerin gündenmde olduğu bir dönemde bir HDD görmek güzel, 1TB olması ve yüksek performans vaad etmesi etkileyici fiyatda yüksek ama, test edilmeden f/p değerlendirmesi yapılmaz diye düşünüyorum..
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Murat.92 7 yıl
momentus xt serisi varken raptorun pek şansı kalmıyor malesef
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xLmNt13 7 yıl en beğenilen
120 gb ssd + 1tb normal hdd :) sonuç 20 sn yede açılan pc 1-2 dk da yüklenen oyunlar.(10gb lık bir oyun). saniye sürmeyen oyun içi yüklemeler :). herhangi bir programa tıkladığın anda açılması yada hemen kuruluma başlaması :). SSD kullanmak pc ye çağ atlatmaktır. en azından 60gb ssd alın sisteminizi ona kurun bir deha mekanik hdd ye sistem kurmazsınız garanti ediyorum :)
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