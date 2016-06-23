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Western Digital yeni taşınabilir disklerini tanıttı

Western Digital, yeni taşınabilir disk serisi WD Pro'yu bugün tanıttı. Serinin yeni üyeleri My Passport Wireless Pro ve My Cloud Pro hakkında merak edilen detaylar paylaşıldı.
2 yıl
6,7b
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2
Çevre Birimleri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Veri depolama teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Western Digital, bugün yeni ürün serisi WD Pro'yu tanıttı. Özellikle yaratıcı tasarımcılara yönelik olarak hazırlanan WD Pro serisinin ilk üyeleri; mobil depolama için geliştirilen My Passport Wireless Pro ve ağa bağlı depolama (NAS) için geliştirilen My Cloud Pro oldu. WD Pro serisi gerek dış çekimlerde, gerekse stüdyo veya edye kurgu yapmakta olsun, kullanıcılara hızlı ve kesintisiz aktarım olanağı sağlayacak.
Her iki ürün de My Cloud mobil uygulamasını kullanacak ve uygulamanın yeni sürümü My Passport Wireless Pro ve My Cloud Pro ile birlikte çıkacak. Ayrıca WD Pro serisinin her iki üyesi de içeriklerin kolay düzenlenmesi, akıcılığı ve paylaşımı için Plex Media Server ve My Cloud OS 3 yazılımı ile uyumlu olacak.
WD Markalı Ürünlerden Sorumlu Ülke Müdürü Belma Oğur: “Taşınabilirlik, güvenilirlik, kapasite, hız ve birlikte çalıştırılabilirlik, yaratıcı profesyoneller açısından can alıcı öneme sahiptir ve kendilerinin gündelik çalışmalarında da kullandıkları depolama teknolojisinin gücüne güvenirler. Kapsamlı, özellik bakımından zengin, kendi iş akışlarına kesintisiz ve kusursuz uyacak şekilde, işin o anda nerede gerçekleştirileceğine bakılmaksızın tasarlanmış bir çözüm olarak WD Pro serisini yarattık. Böylece depolama, aktarım, yedekleme, düzenleme ve hatta canlı akış seçenekleri de kullanıma hazır hale geldi.” dedi.
My Passport Wireless Pro Wi-Fi mobil depolama, yaratıcı profesyonellerin ve teknoloji meraklılarının çekim/kayıt yaparken diz üstü bilgisayarlarını beraberlerinde taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar doğrudan Wi-Fi kablosuz bağlantısını kullanarak, uyumlu kameralardan dosyaları otomatik olarak yedekleyebilecekler.
Ayrıca My Passport Wireless Pro, sürücüye bağlı durumdaki sekiz adede kadar aygıttan gelen bilgileri kaydedebilir, düzenleyebilir ve kesintisiz biçimde aktarabilir. Cihazda bir yerleşik SD kart okuyucusunun yanı sıra bir USB 2.0 portu da bulunuyor. 3TB'a kadar veri depolayabilen cihazın pil ömrü 10 saat. Üstelik cihazda bulunan yerleşik pil grubu; telefon ve kamera gibi diğer aygıtları şarj etmek için de kullanılabiliyor.
32TB’a kadar depolama sunan My Cloud Pro Serisi NAS ise, yedekleme düğmesi sayesinde, basit bir dokunuşla kameralardan, bellek kartı okuyucularından veya diğer USB depolama aygıtlarından içeriye veri aktarımı için optimize edilmiş. Yeni dosyaların kolaylıkla yedeklenmesi için tüm yapılması gereken, kameraları ve uyumlu USB depolama aygıtlarını My Cloud Pro'ya bağlamak ve sadece bir düğmeye basmak.

Yaratıcı profesyonellere ve teknoloji meraklılarına dosyalarını depolamak için güvenilir bir yer sağlamasının yanı sıra, bu hızlı, yüksek kapasiteli sürücü, hızlandırılmış video donanım işlemcisi özelliğine de sahip. Güçlü transkodlama özellikleri, My Cloud Pro Serisi NAS’ın 4K video da dâhil popüler formatlarda içeriklerin kullanımı, düzenlenmesi, depolanması ve canlı akışını gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. My Cloud Pro, Plex Media Server ve Adobe Creative Cloud uygulamaları ile de uyumlu.

Ayrıca My Cloud Pro, kullanıcılara, WD’nin My Cloud uygulaması ve MyCloud.com uzak erişimini kullanarak, kendi iş istasyonlarından uzakta iken, belirgin ölçüde daha fazla kontrol olanağı sağlıyor.
My Passport Wireless Pro, Temmuz ayında ülkemizde teknoloji mağazaları, online mağazalar ve distribütörler gibi WD anlaşmalı noktalarda, yetkili satış noktalarında ve wdstore.com’da bulunabilir. My Passport Wireless Pro'nun fiyatı kapasiteye bağlı olarak 300 dolar ile 350 dolar arasında değişecek.
My Cloud Pro ise Ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulacak. My Cloud Pro'nun fiyatı ise konfigürasyon ve kapasiteye bağlı olarak 600 dolar ile 2000 dolar arasında değişecek.

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zwanzig 2 yıl
Hep pahalı olan ve sanırım kurumsal müşterilere daha çok hitap eden ürünler bunlar.Fiyatlarından belli
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SEO-Uzmanı 2 yıl
boş kasa alıp çoğaltıcı taksan bu iş daha ucuza gelir yani !
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