Western Digital'dan video güvenlik sistemleri ve çoklu ortam cihazları için iki yeni sabit disk

Açıklanan son rakamlara göre, satış rakamları açısından şu anda dünyanın en büyük sabit disk üreticisi olan Western Digital, ses ve vide uygulamaları için hazırladığı AV-GP serisi yeni depolama sürücülerini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre, hitap ettikleri alanda en yüksek depolama kapasitesini sunan 3.5-inç boyutundaki yeni sürücüler modeline göre 2.5TB ve 3TB'lık depolama alanı sağlıyorlar. 7 gün 24 saat çalışamk üzere hazırlanan SATA-II destekli sürücüler, yüksek performans için 64MB'lık tampon bellekle donatlırken, GreenPower teknolojisi ile aynı zamanda enerji verimliliği de sunuyor.

Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan ve üç yıllık garanti ile sunulan sürücülerin dijital video kayıt cihazlarında, video güvenlik sistemlerinde, tek sürücülü medya sunucularında çoklu ortam depolama çözümlerinde kullanılmaları bekleniyor. Western Digital'in AV-GP serisi yeni sürücülerinden 2.5TB depolama kapasitesi sunan model 160 dolar, 3TB depolama kapasitesi sunan model ise 180 dolar seviyesinden pazara sunuluyor.