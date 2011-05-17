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Western Digital'dan video güvenlik sistemleri ve çoklu ortam cihazları için iki yeni sabit disk

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
1
1
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Açıklanan son rakamlara göre, satış rakamları açısından şu anda dünyanın en büyük sabit disk üreticisi olan Western Digital, ses ve vide uygulamaları için hazırladığı AV-GP serisi yeni depolama sürücülerini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre, hitap ettikleri alanda en yüksek depolama kapasitesini sunan 3.5-inç boyutundaki yeni sürücüler modeline göre 2.5TB ve 3TB'lık depolama alanı sağlıyorlar. 7 gün 24 saat çalışamk üzere hazırlanan SATA-II destekli sürücüler, yüksek performans için 64MB'lık tampon bellekle donatlırken, GreenPower teknolojisi ile aynı zamanda enerji verimliliği de sunuyor.

Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan ve üç yıllık garanti ile sunulan sürücülerin dijital video kayıt cihazlarında, video güvenlik sistemlerinde, tek sürücülü medya sunucularında çoklu ortam depolama çözümlerinde kullanılmaları bekleniyor. Western Digital'in AV-GP serisi yeni sürücülerinden 2.5TB depolama kapasitesi sunan model 160 dolar, 3TB depolama kapasitesi sunan model ise 180 dolar seviyesinden pazara sunuluyor.


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umutarslan.com 8 yıl
pahalı ama ucuzlar. 2tb 95 dolar+kdv
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