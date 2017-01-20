Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Union'a ''dijital dolandırıcılığa yardım ve yataklık'' cezası

Para transfer şirketi olan Western Union’a, suçlulara karşı yeterince özenli davranmadığı ve kendi sistemi üzerinden kirli işler çevrilmesine müsaade ettiği için 586 milyon dolar ceza kesildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Western Union'a ''dijital dolandırıcılığa yardım ve yataklık'' cezası
Tam Boyutta Gör

ABD Adalet Bakanlığı; dünyanın en büyük para transfer şirketi Western Union’la ilgili elektronik dolandırıcılığa izin vermek, kara para aklanmasına ve kaçakçılığa yardım etmek iddialarıyla sürdürdüğü soruşturmasını bugün tamamladı. Western Union da gerekli özeni göstermediğini itiraf ederek 586 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu yaptığı açıklamada 200’ü aşkın ülkede yarım milyondan fazla noktada hizmet veren Western Union’un elektronik dolandırıcılık faaliyetlerini fark etmesine rağmen müdahale etmeyerek sistemini buna alet ettiği için ‘‘elektronik dolandırıcılığa yardım ve yataklık’’ yaptığı ve 2004-2006 yılları arasında yapılan dolandırıcılık işlemlerinden haberdar olan şirketin bu işlemlerin yapıldığı şubeleriyle ilgili herhangi bir soruşturma yürütmediğini belirtti.

Suçlularla mücadele etmedi

Daha önce Çin’den ABD’ye yasa dışı yollarla giren kişilerin insan kaçakçılarına Western Union aracılığıyla ödeme yapması ve insanlara kendisine para yollarlarsa onlara ödül vereceğini ya da iş olanağı sunacağını söyleyerek insanları kandıran dolandırıcıların davasında Western Union’un bu gibi durumları önlemek için hiçbir çaba göstermediği dile getirilmişti.

Federal Ticaret Komisyonu başkan yardımcısı Edith Ramirez, Western Union’un Amerikalı tüketicilere karşı bir sorumluluğu olduğunu ancak şirketin karını arttırmak için bunu ihlal ederek dolandırıcılar ve soygunculara müsamaha gösterdiğini belirterek şimdi bunun bedelini ödediğini dile getirdi.

Bir para transfer sistemine kesilen en büyük cezayı ödemek zorunda olan Westen Union için 2004-2015 yıllarında %80'i ABD’den olmak üzere 550 bin şikayet gelmişti. 2016 Yılının 3.çeyreğinde 1.4 milyar dolar gelir elde eden şirket, 2015 yılında dünya çapında 82 milyar doların aktarılmasını sağlamıştı.


http://www.reuters.com/article/us-usa-western-union-settlement-idUSKBN1532RL Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
px 2 yıl en beğenilen
emsal cezaların turkcell ,vodafone ,telekom gibi telefonla dolandırıcılığı çanak ttutan türk firmalarına da yapılması temenni ve bedduası ile ....
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 2 yıl
Aldıkları komisyonla kendileri dolandırıcı zaten dolandırıcıyı dolandırsa nolur :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
px 2 yıl en beğenilen
emsal cezaların turkcell ,vodafone ,telekom gibi telefonla dolandırıcılığı çanak ttutan türk firmalarına da yapılması temenni ve bedduası ile ....
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alphekka 2 yıl
amaaan banane suçu ben mi işliyorum benim için herkes müşteri ben kazanacağım paraya bakarım diyerek adamlar kapitalizmde nirvanaya ulaşmış. büyük olasılıkla ortaya çıkartılamayacağını yada zaten bi b.k yedik hiç sesetmeyelim ortaya çıkarsa cezasına katlanırız çıkmazsa yanımıza kar kalır zaten diye düşünmüşlerdir ama korktukları başına gelmiş resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
bankacılık sistemi otomatik ödeme için 99 TL bırakırsın
fatura 100 TL gelince banka bakiye yetersiz diye ödemeyi yapmaz
ama senin para ile günlük faiz repo yapar
birde üzerine fatura gecikme bedelini ödetir !!!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Microsoft yeni Windows 10 Pil Optimizasyon özelliğini duyurdu 2 yıl Google, yazılım araçları geliştiren Fabric’i Twitter'dan satın aldı 2 yıl “Nintendo Switch zayıf kalıyor” 2 yıl Yılın ilk yarısında güncelleme alacak Samsung cihazları belli oldu 2 yıl 2si1 "Gerçekten Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı: Tesla Model S 100D 2 yıl İnsan beynini taklit eden çip, hastalıkların gizemini çözecek 2 yıl Anti-drone silahları Davos'ta kuş uçurmadı 2 yıl Alfa Romeo Giulia'nın Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl ABD'de oyun pazarı 30 milyar doların üstünde bir büyüklüğe ulaştı 2 yıl Sony’den kötü haber, önceki modellere Android 7.0 güncellemesi durduruldu (Güncellendi) 2 yıl LinkedIn baştan aşağı yenilenen tasarımını görücüye çıkardı 2 yıl Şimdi de LG G6 kılıfları sızdırıldı 2 yıl Samsung Galaxy A 2017 serisi telefonlar ülkemizde: İşte fiyatlar ve detaylar 2 yıl Huawei tasarımcısına bilgi sızdırmaktan göz altı 2 yıl Dikkat: Instagram hesabınız bu kadar kolay çalınıyor 2 yıl Türk Telekom'un mobil internet bağlantısı çöktü 2 yıl Sistem Global Avrupa Birliği Fonlarına erişme kapısını aralıyor 2 yıl Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok 2 yıl Google servisleri üzerinden 1 milyar dolarlık hack 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Western Union'a ''dijital dolandırıcılığa yardım ve yataklık'' cezası Sonraki Samsung, Galaxy Note 7'deki sorunu 23 Ocak'ta açıklayacak 2 yıl Shelby, 50. yılını 750 beygirlik Super Snake modeli ile kutluyor 2 yıl Oscar ödüllü oyuncu THY’nin yeni reklam yüzü oldu [Güncellendi] 2 yıl Samsung Galaxy S7 için önemli yeniliklerle dolu Android 7.0 Nougat güncellemesi başladı 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'dan son fragman yayınlandı 2 yıl Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu 2 yıl Lenovo Legion Y720 ön inceleme videosu: Dolby Atmos'lu oyun bilgisayarı 2 yıl Çin, kömür ile çalışan elektrik santrallerinin yapımını durdurdu 2 yıl Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir 2 yıl Alzheimer tedavisi için yeni bir yöntem: 5-D Parmak izi 2 yıl Adobe Acrobat’ın habersiz yüklenen Chrome eklentisinde büyük açık 2 yıl GarageBand ve Logic Pro X uygulamaları güncelleniyor 2 yıl LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı 2 yıl Yeni Dell XPS 27 hepsi bir arada "4K IPS ekran ve entegre soundbar" 2 yıl Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi 2 yıl Microsoft, ünlü 3D optimizasyon şirketi Simplygon’u satın aldı 2 yıl Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak 2 yıl Logi akıllı buton ve fazlası "Logitech Türkiye Genel Müdürü Mustafa Uyar'a sorduk" 2 yıl Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim