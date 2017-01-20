Western Union'a ''dijital dolandırıcılığa yardım ve yataklık'' cezası

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu yaptığı açıklamada 200’ü aşkın ülkede yarım milyondan fazla noktada hizmet veren Western Union’un elektronik dolandırıcılık faaliyetlerini fark etmesine rağmen müdahale etmeyerek sistemini buna alet ettiği için ‘‘elektronik dolandırıcılığa yardım ve yataklık’’ yaptığı ve 2004-2006 yılları arasında yapılan dolandırıcılık işlemlerinden haberdar olan şirketin bu işlemlerin yapıldığı şubeleriyle ilgili herhangi bir soruşturma yürütmediğini belirtti.
Suçlularla mücadele etmedi
Daha önce Çin’den ABD’ye yasa dışı yollarla giren kişilerin insan kaçakçılarına Western Union aracılığıyla ödeme yapması ve insanlara kendisine para yollarlarsa onlara ödül vereceğini ya da iş olanağı sunacağını söyleyerek insanları kandıran dolandırıcıların davasında Western Union’un bu gibi durumları önlemek için hiçbir çaba göstermediği dile getirilmişti.
Federal Ticaret Komisyonu başkan yardımcısı Edith Ramirez, Western Union’un Amerikalı tüketicilere karşı bir sorumluluğu olduğunu ancak şirketin karını arttırmak için bunu ihlal ederek dolandırıcılar ve soygunculara müsamaha gösterdiğini belirterek şimdi bunun bedelini ödediğini dile getirdi.
Bir para transfer sistemine kesilen en büyük cezayı ödemek zorunda olan Westen Union için 2004-2015 yıllarında %80'i ABD’den olmak üzere 550 bin şikayet gelmişti. 2016 Yılının 3.çeyreğinde 1.4 milyar dolar gelir elde eden şirket, 2015 yılında dünya çapında 82 milyar doların aktarılmasını sağlamıştı.
http://www.reuters.com/article/us-usa-western-union-settlement-idUSKBN1532RL Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fatura 100 TL gelince banka bakiye yetersiz diye ödemeyi yapmaz
ama senin para ile günlük faiz repo yapar
birde üzerine fatura gecikme bedelini ödetir !!!