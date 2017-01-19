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Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi

Teknoloji dünyasında bir döneme damga vuran isimlerden Nokia’nın tekrar akıllı telefon pazarına geri dönmesini sağlayan Nokia 6'nın satışa çıktığı ilk bir dakikalık süre içerisinde tükendiği açıklandı
2 yıl
17,6b
1
117
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi
 
Microsoft çatısı altında akıllı telefon pazarında istediği hamleleri yapamayarak deyim yerindeyse havlu atan Nokia, daha sonra Finlandiya merkezli HMD Global ile tekrar küllerinden doğdu. Uzun süre sonra Android işletim sistemli ilk akıllı telefonu Nokia 6'yı duyuran üretici beklentilerin de ötesinde bir ilgiyle karşılandı.
Sadece Çin’de satışa sunulan cihaz çok kısa bir sürede 1 milyon 337 bin 773 adet ön kayıt alarak dikkatleri üzerine çekti. JingDong Mall (jd.com) üzerinden satışa sunulan Nokia 6 oldukça hızlı bir çıkış yaparak ilk 60 saniye içerisinde tamamen tükendi. Yaklaşık 250 dolar (1.699 yuan) fiyat etiketine sahip akıllı telefonda 5.5 inç 1080 x 1920 piksel Full HD ekran, Snapdragon 430 işlemci, 4 GB RAM,64 GB arttırılabilir depolama hafızası, 8 MP kamera ve 3000 mAh batarya bulunuyor.
27 Şubat - 2 Mart 2017 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’ne damga vurması beklenen Nokia’nın yüksek ilgi nedeniyle Nokia 6 ile uluslararası pazara da açılacağı ifade ediliyor. Edinilen bir diğer bilgiye göre JingDong ‘un önümüzdeki hafta içerisinde ikinci bir parti akıllı telefonu satışa çıkaracağı belirtiliyor.

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4007 2 yıl
Hala heyecanlandırıyor arkadas..
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Mr. Jingles 2 yıl
Ahaha tutmaz diyenler neredeler?
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Rocky Balboa® 2 yıl
Zamanla sağlam modeller ile gelirse iphone'dan android'e kesin geçiş yapabilirim sırf Nokia için
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H.B.V 2 yıl
1000-1200 civarı mı olur sanırım anılar anılar
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sdc55 2 yıl
süper bişe özellikleri de güzel tasarımda
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verag 2 yıl
İncelemelere göre yine alt seviye bir cihaz olduğu söylenmiyor muydu ?
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telemcii 2 yıl
iyide acaba türkiyeye gelecekmi bütün sistemi yıkıldı nokianın.ayrıca cinli bir firma aldı yanlış hatırlamıyorsam.yani çin işi noikada olabilir..türkiyeye resmi olarak gelmeyecekse boşuna heves yapmış oluruz.aslında ben başarı elektronik yada kvk yerinde olsam getiririm. uygun fiyata piyasayı sallarım...bu ortam çok müsait.
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Whippoorwill 2 yıl telemcii
HMD bir Fin markasıdır. Cihazlar ise Foxconn fabrikalarında üretilir. Foxconn ise Çinli bir firmadır.
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DH Misafiri 2 yıl
soni nin dandik sorunlu telefonlarından sonra millet bıkmış, nokşa gibi kaliteli ve sorunsuz markayı görünce hemen talep rekoru kırmış. sevindirici bi haber. nokia gelsinde millet kaliteli ve sorunsuz cihaz kullansın. millet ne özlemiş be seni nokia. nokia nın tutacağı kesinleşti artık. iyide oldu. nokianın girmesiyle, dandik soni ve kaliteli olmasına ramen htc malesef batar. dandik soni batsın üzülmem de, htc gerçekten kaliteli bir marka, lakin ondada fiyat-performans dengesi yok
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Adiyamanmp3 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
soni nin dandik sorunlu telefonlarından sonra millet bıkmış, nokşa gibi kaliteli ve sorunsuz markayı görünce hemen talep rekoru kırmış. sevindirici bi haber. nokia gelsinde millet kaliteli ve sorunsuz cihaz kullansın. millet ne özlemiş be seni nokia. nokia nın tutacağı kesinleşti artık. iyide oldu. nokianın girmesiyle, dandik soni ve kaliteli olmasına ramen htc malesef batar. dandik soni batsın üzülmem de, htc gerçekten kaliteli bir marka, lakin ondada fiyat-performans dengesi yok

Aga her yer mesajında Sony'den yana benzer ithamlarda bulunuyorsun. Memnun kalmadıysan bi daha almazsın olur biter, böyle ergence mesajlara gerek yok.
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DH Misafiri 2 yıl
soni nin dandik sorunlu telefonlarından sonra millet bıkmış, nokşa gibi kaliteli ve sorunsuz markayı görünce hemen talep rekoru kırmış. sevindirici bi haber. nokia gelsinde millet kaliteli ve sorunsuz cihaz kullansın. millet ne özlemiş be seni nokia. nokia nın tutacağı kesinleşti artık. iyide oldu. nokianın girmesiyle, dandik soni ve kaliteli olmasına ramen htc malesef batar. dandik soni batsın üzülmem de, htc gerçekten kaliteli bir marka, lakin ondada fiyat-performans dengesi yok
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MrSputnik 2 yıl
933 lira Turkuyeye gelene kadar o vergi su vergi bu vergi Ahmed vergisi mu vergisi seks vergisi p €_rno izleme vergisiyle birlikte 2,500 lira hahahshsshsjsj
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nightsoldier 2 yıl
Ozlemisiz yahu.
5510,5230,e63,e71,e72 kullanmisim. E72 özellikle kasa yapisi ve elde tutus hissiyati ile muthisti.
5510 ise qwerty klavyesi ile yenilikçi bir tasarima sahipti.
Valla gelsin, bin tl alti olsun sirf eski gunler hatirina alirim bir tane...
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expressimo 2 yıl nightsoldier
1000 tl altı zor. Ne yazık ki.Ancak 2011 dolar kuru ile mümkün .
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WaylandIZMIR 2 yıl
Burada 250 dolar etiketle satılırsa nalları toplar bu telefonla.
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AlicanNalbat 2 yıl
Çok güzel haberler okuyorum :) 5800 zamanında k heycanımı tekrar yaşadım. :)
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akıllı telefon pazarı, çin ve
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