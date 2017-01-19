Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi

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Microsoft çatısı altında akıllı telefon pazarında istediği hamleleri yapamayarak deyim yerindeyse havlu atan Nokia, daha sonra Finlandiya merkezli HMD Global ile tekrar küllerinden doğdu. Uzun süre sonra Android işletim sistemli ilk akıllı telefonu Nokia 6'yı duyuran üretici beklentilerin de ötesinde bir ilgiyle karşılandı.
Sadece Çin’de satışa sunulan cihaz çok kısa bir sürede 1 milyon 337 bin 773 adet ön kayıt alarak dikkatleri üzerine çekti. JingDong Mall (jd.com) üzerinden satışa sunulan Nokia 6 oldukça hızlı bir çıkış yaparak ilk 60 saniye içerisinde tamamen tükendi. Yaklaşık 250 dolar (1.699 yuan) fiyat etiketine sahip akıllı telefonda 5.5 inç 1080 x 1920 piksel Full HD ekran, Snapdragon 430 işlemci, 4 GB RAM,64 GB arttırılabilir depolama hafızası, 8 MP kamera ve 3000 mAh batarya bulunuyor.
27 Şubat - 2 Mart 2017 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’ne damga vurması beklenen Nokia’nın yüksek ilgi nedeniyle Nokia 6 ile uluslararası pazara da açılacağı ifade ediliyor. Edinilen bir diğer bilgiye göre JingDong ‘un önümüzdeki hafta içerisinde ikinci bir parti akıllı telefonu satışa çıkaracağı belirtiliyor.
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Aga her yer mesajında Sony'den yana benzer ithamlarda bulunuyorsun. Memnun kalmadıysan bi daha almazsın olur biter, böyle ergence mesajlara gerek yok.
5510,5230,e63,e71,e72 kullanmisim. E72 özellikle kasa yapisi ve elde tutus hissiyati ile muthisti.
5510 ise qwerty klavyesi ile yenilikçi bir tasarima sahipti.
Valla gelsin, bin tl alti olsun sirf eski gunler hatirina alirim bir tane...
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