Shelby, 50. yılını 750 beygirlik Super Snake modeli ile kutluyor

Barrett-Jackson Scottsdale açık artırmasında Shelby American, 2017 model 50. Yıldönümü Shelby Super Snake modelini tanıttı. Toplamda 559 kw yani 750 beygir güce sahip olan bu özel model $69.995 başlangıç fiyatıyla satılacak.

Toplamda yalnızca 500 adet üretilecek Shelby Super Snake, çoğu Amerikan aracı koleksiyonerinin garajında görmek isteyeceği bir araç. Her araba 1967'de piyasaya çıkan orijinal Shelby'nin 50. yıldönümünü onurlandıracak. 2017 Mustang GT temeli üzerine geliştirilen bu özel model için Shelby, Ford'un 5.0 litrelik V8 motorunu supercharger ile destekleyerek gücünü 670 beygir (449 kw) seviyesine çıkarmış, ancak bununla yetinmeyecekleri de düşünen firma opsiyon olarak sunduğu tercihe göre Whipple yada Kenne Bell superchargerlar sayesinde 750 beygir güç elde etmeye olanak tanıyor.

Sonuç olarak karşımıza "Hellcat killer" olarak adlandırılan bir model çıkarken, 750 beygir haliyle Super Snake 0-60 mph (96km/h) hızlanmasını 3,5 sn.'de tamamlıyor. Çeyrek mil (400 m) drag etabını ise 10,9 saniyede tamamlayan araçta fazla ısıyı önlemek adına Shelby tarafından ayarlanan özel bir soğutma sistemi bulunuyor.

Dış tarafında klasik Shelby dokunuşları taşıyan modelde yeni kaput, yan çıtalar, spoiler, ızgaralar, sis lambaları ve arka kuyruk paneli ile difüzör gibi elden geçirilen parçalar yer alıyor. Bütün dış gövde parçalarının dijital olarak CAD programıyla özel olarak çizildiği belirtilirken, aracın dış yüzeyini ikonik Shelby mavisi ve beyaz motiler süslüyor. Aracın iç kısmında da yıldönümüne özel işaretler yer alırken aracın seri numarasını gösteren bir plaka da iç kısımdaki özel detaylar arasında.

http://www.motor1.com/news/133998/2017-shelby-super-snake-pricing/