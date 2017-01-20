Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shelby, 50. yılını 750 beygirlik Super Snake modeli ile kutluyor

Tarihte ilk olarak 1967 yılında Mustang modelini elden geçiren Shelby, 50. yıldönümü anısına 750 beygirlik özel bir aracını tanıttı. Super Snake adınındaki bu model 500 adet limitli üretilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Barrett-Jackson Scottsdale açık artırmasında Shelby American, 2017 model 50. Yıldönümü Shelby Super Snake modelini tanıttı. Toplamda 559 kw yani 750 beygir güce sahip olan bu özel model $69.995 başlangıç fiyatıyla satılacak.
Toplamda yalnızca 500 adet üretilecek Shelby Super Snake, çoğu Amerikan aracı koleksiyonerinin garajında görmek isteyeceği bir araç. Her araba 1967'de piyasaya çıkan orijinal Shelby'nin 50. yıldönümünü onurlandıracak. 2017 Mustang GT temeli üzerine geliştirilen bu özel model için Shelby, Ford'un 5.0 litrelik V8 motorunu supercharger ile destekleyerek gücünü 670 beygir (449 kw) seviyesine çıkarmış, ancak bununla yetinmeyecekleri de düşünen firma opsiyon olarak sunduğu tercihe göre Whipple yada Kenne Bell superchargerlar sayesinde 750 beygir güç elde etmeye olanak tanıyor.
Sonuç olarak karşımıza "Hellcat killer" olarak adlandırılan bir model çıkarken, 750 beygir haliyle Super Snake 0-60 mph (96km/h) hızlanmasını 3,5 sn.'de tamamlıyor. Çeyrek mil (400 m) drag etabını ise 10,9 saniyede tamamlayan araçta fazla ısıyı önlemek adına Shelby tarafından ayarlanan özel bir soğutma sistemi bulunuyor.
Dış tarafında klasik Shelby dokunuşları taşıyan modelde yeni kaput, yan çıtalar, spoiler, ızgaralar, sis lambaları ve arka kuyruk paneli ile difüzör gibi elden geçirilen parçalar yer alıyor. Bütün dış gövde parçalarının dijital olarak CAD programıyla özel olarak çizildiği belirtilirken, aracın dış yüzeyini ikonik Shelby mavisi ve beyaz motiler süslüyor. Aracın iç kısmında da yıldönümüne özel işaretler yer alırken aracın seri numarasını gösteren bir plaka da iç kısımdaki özel detaylar arasında.

http://www.motor1.com/news/133998/2017-shelby-super-snake-pricing/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Efective 2 yıl en beğenilen
70k'ya böyle bir otomobile binmek. Hayali bile güzel.
1 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talharo123 2 yıl
Leon giris fiyati 69 kagit,shelby ss 70 kagit. Hayata bak :-)
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 2 yıl
Focus'un başlangıç fiyatı 69bin , 750 beygir Shelby Mustang 69 bin
Adaletsiz Dünya, birileri sarayda oturacak diye koca ülke eziyet çekiyor yıllardır.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BAYOKAN84 2 yıl
Benzin burda 1 tl olsun kimse 3000 motordan aşağısına binmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Bunlar bize anca walpaper olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LampdaLamp 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ScHeNKii_ScP 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Favorim......
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Geldi yeni duvar kağıtları :((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
Canavar resmen. Bu arabayı Türkiye'de kullanmak yürek ister. Adamın ocağına incir ağacı diker.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekirkara 2 yıl
Eskiden super car denilen lüx spor otomobil sınıfının yakaladığı performansı şimdi 70 bin $ sunuyor teknoloji ne gelişti diyor insan.
Bİr de shelby gt40 isterük onuda 50. yılına özel çıkardılar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 2 yıl
70k olsa sanki benzin koyup gidebilecekler. Almak ayrı dert binip sürmek apayrı dert.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 2 yıl travers
travers
70k olsa sanki benzin koyup gidebilecekler. Almak ayrı dert binip sürmek apayrı dert.

ABD'de ki gibi benzinin litresi 0.65 kendi para birimi olursa gayet rahat herkes Türkiye'de de binebilir bu arabaya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kvadankpakal 2 yıl
vay be ne güzel araba.
bizde böyle monitörden bakıyoz işte napalım :/ ama 70 kağıda kimisi bu makinaları kullanıyor, ford'u hissediyor.
biz ford'u anca metrobüste arkamızda hissederiz anasını satayım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cancan_burak 2 yıl
1.2 tsi ile kutlamak istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3692 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ford, shelby ve
6 etiket daha Mustang shelby super snake super snake Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl “Nintendo Switch zayıf kalıyor” 2 yıl Yılın ilk yarısında güncelleme alacak Samsung cihazları belli oldu 2 yıl 2si1 "Gerçekten Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı: Tesla Model S 100D 2 yıl İnsan beynini taklit eden çip, hastalıkların gizemini çözecek 2 yıl Anti-drone silahları Davos'ta kuş uçurmadı 2 yıl Alfa Romeo Giulia'nın Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl ABD'de oyun pazarı 30 milyar doların üstünde bir büyüklüğe ulaştı 2 yıl Sony’den kötü haber, önceki modellere Android 7.0 güncellemesi durduruldu (Güncellendi) 2 yıl LinkedIn baştan aşağı yenilenen tasarımını görücüye çıkardı 2 yıl Şimdi de LG G6 kılıfları sızdırıldı 2 yıl Samsung Galaxy A 2017 serisi telefonlar ülkemizde: İşte fiyatlar ve detaylar 2 yıl Huawei tasarımcısına bilgi sızdırmaktan göz altı 2 yıl Dikkat: Instagram hesabınız bu kadar kolay çalınıyor 2 yıl Türk Telekom'un mobil internet bağlantısı çöktü 2 yıl Sistem Global Avrupa Birliği Fonlarına erişme kapısını aralıyor 2 yıl Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok 2 yıl Google servisleri üzerinden 1 milyar dolarlık hack 2 yıl Western Union'a ''dijital dolandırıcılığa yardım ve yataklık'' cezası 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7'deki sorunu 23 Ocak'ta açıklayacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Shelby, 50. yılını 750 beygirlik Super Snake modeli ile kutluyor Sonraki Oscar ödüllü oyuncu THY’nin yeni reklam yüzü oldu [Güncellendi] 2 yıl Samsung Galaxy S7 için önemli yeniliklerle dolu Android 7.0 Nougat güncellemesi başladı 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'dan son fragman yayınlandı 2 yıl Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu 2 yıl Lenovo Legion Y720 ön inceleme videosu: Dolby Atmos'lu oyun bilgisayarı 2 yıl Çin, kömür ile çalışan elektrik santrallerinin yapımını durdurdu 2 yıl Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir 2 yıl Alzheimer tedavisi için yeni bir yöntem: 5-D Parmak izi 2 yıl Adobe Acrobat’ın habersiz yüklenen Chrome eklentisinde büyük açık 2 yıl GarageBand ve Logic Pro X uygulamaları güncelleniyor 2 yıl LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı 2 yıl Yeni Dell XPS 27 hepsi bir arada "4K IPS ekran ve entegre soundbar" 2 yıl Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi 2 yıl Microsoft, ünlü 3D optimizasyon şirketi Simplygon’u satın aldı 2 yıl Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak 2 yıl Logi akıllı buton ve fazlası "Logitech Türkiye Genel Müdürü Mustafa Uyar'a sorduk" 2 yıl Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek 2 yıl Özgür Yazılım Vakfı, Siri benzeri kişisel asistan geliştiriyor 2 yıl Hindistan'ın çılgın trafiği otonom araçlar için bulunmaz nimet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim