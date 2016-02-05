WhatsApp grup sohbetleri artık 256 kişiyi destekleyecek

WhatsApp uygulaması için, grup sohbetine dahil edilebilecek kullanıcı sayısını artıran yeni bir güncelleme yayınlandı. Şimdiye kadar WhatsApp grup sohbetine 100 kullanıcı dahil edilebiliyordu ve yeni güncellemeyle birlikte bu sayı 256'ya yükseltilmiş oldu. iOS kullanıcıları 2.12.13 sürümüyle bu işlevselliğe sahip olurken, Android için genişletilmiş grup limiti v2.12.367 ve daha yüksek sürümlerde görülebiliyor.





Henüz güncellemeyi göremeyen Android kullanıcıları şirketin web sitesinden uygulamanın en son sürümünü (v2.12.437) indirebilirler. Yeni grup limitinin şimdilik sadece Android ve iOS için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak kısa bir süre sonra Windows Phone, BlackBerry ve diğer platformla ulaştırılması bekleniyor.





WhatsApp, geçtiğimiz ay 1 dolarlık yıllık abonelik ücretini kaldırmıştı. Yıllık ücretin ortadan kalması WhatsApp'ın doğrudan işletmeler ve organizasyonlara dair gelecek planlarını ortaya çıkardı. Yeni güncellemeyle birlikte şirket, daha fazla insanı kapsayan grup sohbet fırsatıyla büyük ölçekli kurumsal firmalar için odak noktası haline gelebilir.





Popüler mesajlaşma uygulaması bu ayın başlarında Google'ın ücretsiz e-posta hizmeti Gmail ile birlikte aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aşmayı başarmıştı. En son istatistiklere göre WhatsApp kullanıcıları günde 42 milyar mesaj gönderirken, 1,6 milyar fotoğraf ve 250 milyon video paylaşımı yapıyor.





http://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-now-supports-up-to-256-users-in-group-chat-798427