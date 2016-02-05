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WhatsApp grup sohbetleri artık 256 kişiyi destekleyecek

WhatsApp için yayınlanan yeni bir güncelleme ile birlikte, grup sohbetine dahil edilebilecek kullanıcı sayısı 256'ya yükseltildi. Güncelleme sadece Android ve iOS versiyonları için geçerli durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp grup sohbetleri artık 256 kişiyi destekleyecek
WhatsApp uygulaması için, grup sohbetine dahil edilebilecek kullanıcı sayısını artıran yeni bir güncelleme yayınlandı. Şimdiye kadar WhatsApp grup sohbetine 100 kullanıcı dahil edilebiliyordu ve yeni güncellemeyle birlikte bu sayı 256'ya yükseltilmiş oldu. iOS kullanıcıları 2.12.13 sürümüyle bu işlevselliğe sahip olurken, Android için genişletilmiş grup limiti v2.12.367 ve daha yüksek sürümlerde görülebiliyor.

Henüz güncellemeyi göremeyen Android kullanıcıları şirketin web sitesinden uygulamanın en son sürümünü (v2.12.437) indirebilirler. Yeni grup limitinin şimdilik sadece Android ve iOS için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak kısa bir süre sonra Windows Phone, BlackBerry ve diğer platformla ulaştırılması bekleniyor.
WhatsApp grup sohbetleri artık 256 kişiyi destekleyecek
 

WhatsApp, geçtiğimiz ay 1 dolarlık yıllık abonelik ücretini kaldırmıştı. Yıllık ücretin ortadan kalması WhatsApp'ın doğrudan işletmeler ve organizasyonlara dair gelecek planlarını ortaya çıkardı. Yeni güncellemeyle birlikte şirket, daha fazla insanı kapsayan grup sohbet fırsatıyla büyük ölçekli kurumsal firmalar için odak noktası haline gelebilir.

Popüler mesajlaşma uygulaması bu ayın başlarında Google'ın ücretsiz e-posta hizmeti Gmail ile birlikte aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aşmayı başarmıştı. En son istatistiklere göre WhatsApp kullanıcıları günde 42 milyar mesaj gönderirken, 1,6 milyar fotoğraf ve 250 milyon video paylaşımı yapıyor.


http://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-now-supports-up-to-256-users-in-group-chat-798427 Yorum Yaz
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Hedgehog! 3 yıl en beğenilen
İsterse daha fazla olsun. Bunun yerine grup sohbetine davet eklesinler. Kişiler grup açtıktan sonra kafasına göre ekleme yapamasın. Eklemek istediklerine bildirim gitsin, kabul ederlerse grup sohbetine dahil olsunlar... Daha bunun gibi çok şey yapılabilir. Şimdi burada uzun uzun yazmaya gerek yok.
İsterse daha fazla olsun. Bunun yerine grup sohbetine davet eklesinler. Kişiler grup açtıktan sonra kafasına göre ekleme yapamasın. Eklemek istediklerine bildi...
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kadirirdem 3 yıl
bu güzel olmuş bunu öğrenciler kullanıyor bazen 100 kişi yetmiyor...
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UML 3 yıl
Umarım sesli aramaları kabul etmeyi opsiyonel yaparlar. Devre dışı bırakan birisini arama isteyene "Bu kullanıcı şimdilik sesli aramaları kabul etmiyor" gibi bi uyarı çıksın.

Sırf bu sesli aramalar yüzünden WhatsApp'ı Greenify ile uyutuyorum, arada mesaj var mı diye açıyorum.
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kadirirdem 3 yıl
bu güzel olmuş bunu öğrenciler kullanıyor bazen 100 kişi yetmiyor...
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kadirirdem 3 yıl
bu güzel olmuş bunu öğrenciler kullanıyor bazen 100 kişi yetmiyor...
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alemburda34 3 yıl
Skype kurumsal gibi birsey planliyor mu acaba whatsapp cunku bircok isletme musterileriyle gorusmede kullaniyor. Ama ben whatsapp kullanan isletmeleri nedense hala amator buluyorum.
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sis651 3 yıl
256 kişinin de yazmaya başladığını düşünsenize, kaç kişi okur? :D
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alper-tgn 3 yıl
512 olsaymış
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MK* 3 yıl
Yanina birde sakinlestirici versinler.
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gunman233 3 yıl
2 üzeri 8 eşittir 256 ikilik sayı sistemi, vardır başka bir bildikleri :)
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Hedgehog! 3 yıl
İsterse daha fazla olsun. Bunun yerine grup sohbetine davet eklesinler. Kişiler grup açtıktan sonra kafasına göre ekleme yapamasın. Eklemek istediklerine bildirim gitsin, kabul ederlerse grup sohbetine dahil olsunlar... Daha bunun gibi çok şey yapılabilir. Şimdi burada uzun uzun yazmaya gerek yok.
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Yürüyen Ölü 3 yıl
Neden 250 değilde 256.
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-IMAX- 3 yıl Yürüyen Ölü
neden 300 400 değil 256 :D
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