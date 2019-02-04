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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi

iOS üzerindeki WhatsApp uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme sayesinde uygulamayı kilitleyerek her açtığınızda Face ID veya Touch ID ile giriş yapabileceksiniz.
3 ay
7,9b
1
26
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi
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WhatsApp için uygulama kilidi pek çok kullanıcının talep ettiği bir özellikti. Bugün WhatsApp iOS uygulamasına gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar bu özelliğe sonunda kavuştular. Artık WhatsApp özelinde uygulama kilidi ekleyerek konuşmalarınızı gizleyebileceksiniz.
Ayrıca Bkz. "Fenomen Instagram yumurtası farkındalık projesine dönüştü"

Biyometrik uygulama kilidi

Apple’ın biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinden her ikisi de yeni özelliği destekliyor. Yani parmak iziniz yardımıyla Touch ID veya Face ID yüz tanıma yöntemiyle WhatsApp uygulamasına giriş yapabileceksiniz. Özelliği açmak için Ayarlar / Hesap / Gizlilik kısmından Ekran Kilidi seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu etkinleştirmeyi yaptıktan sonra WhatsApp uygulamasını her açışınızda Face ID veya Tocuh ID ile giriş yapmanız istenecek.

WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi
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WhatsApp uygulamasının 2.19.20 sürümüyle bu yeni özelliği sizde deneyimleyebilirsiniz. Ancak gelen mesajlar için bildirim ön izleme özelliğini kapatmadıysanız, ekran kilidi özelliğini açmanıza rağmen mesajlarınız görülebilir. Tam anlamıyla gizlilik için bildirim ön izleme seçeneğini de kapatmanız gerekiyor.

WhatsApp: App Store

https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-update-screen-lock-Face-ID-Touch-ID_id113383 Yorum Yaz
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barakus 3 ay en beğenilen Bonacibo
Ama xiaomi o özelliği kendisi sunuyor. WhatsApp xiaomi için çalışma yapmıyor. Tıpkı instagramın samsung kullanıcılarına için ekran boy oranı şikayetlerine rağmen düzeltme yapmaması gibi. Bu da gösteriyor ki geliştiriciler ios için daha çok çaba sarfediyor :)
Ama xiaomi o özelliği kendisi sunuyor. WhatsApp xiaomi için çalışma yapmıyor. Tıpkı instagramın samsung kullanıcılarına için ekran boy oranı şikayetlerine rağm...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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Bonacibo 3 ay
Xiaomi de bu yıllardır var. Tüm uygulamalar da :)
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drjacob 3 ay
çok iyi oldu
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astegon 3 ay
Yarım saniyeden daha az bir süre hafif takılma mı ios-android kavgası yaşatıyor size. ohooooo
(Facebook hesabım yok, 5 yıl önce sildim, kullanmıyorum)
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hardtracker 3 ay
Yanliz garip bir durum var, etkinlestirdiginizde parmak izi yada face id okutmanizi istiyor ama kaldirmak istediginizde direk kapatabiliyorsunuz.
Mantiken kapatirken de ayni islemi sormasi gerekir.
Yani cihazi eline alan birisi direk kaldirabilir.
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Extreme Victory 3 ay
Ergen aklı sıra Apple’ı karalayacak “ama bu özellik şaomööö de zaten var”. öbür ***ak güya matah bir şeymiş gibi jb ile zaten yapıyorduk diyor, “ama sen bütün cebindeki özel bilgileri altın tepside bütün millete sundun” desek, olsun wp’de parmak izini yıllardır kullanıyorum
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DjarumBlack- 3 ay
çok iyi oldu
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***RAMMSTEIN*** 3 ay
Güzel ama gereksiz...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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esmerbuyucu 3 ay
Apple bilerek tercih etmiyor çünkü telefonun genel olarak kilidi varken uygulama bazlı ayriyeten kilit koyulmasına gerek duymuyor. Notlar'da bir gizli notlar ve Fotoğraflar'da gizli fotoğraflar var o kadar.
Uygulama bazlı kilit özelliği yine Telegram'da vardı. İsteyen koyuyor.
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nefendim 3 ay
BU BİR DEVRİM3
İnanılmaz ötesi, feşineytink
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haxz 3 ay
Whatsapp id gelse güzel olur
Herkes numarasını paylaşıyor özellikle
Bbm deki gibi olsa daha iyi olur
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esmerbuyucu 3 ay haxz
FB Messenger var. WP sadece numaradan kullanmak için.
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CaptainJack 3 ay
Biz Jailbreakli kullanıcılar bunu yıllardır kullanıyorduk. Hadi normal kullanıcılar da nasiplensin :)
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