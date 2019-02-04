WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi

WhatsApp için uygulama kilidi pek çok kullanıcının talep ettiği bir özellikti. Bugün WhatsApp iOS uygulamasına gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar bu özelliğe sonunda kavuştular. Artık WhatsApp özelinde uygulama kilidi ekleyerek konuşmalarınızı gizleyebileceksiniz.

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Biyometrik uygulama kilidi

Apple’ın biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinden her ikisi de yeni özelliği destekliyor. Yani parmak iziniz yardımıyla Touch ID veya Face ID yüz tanıma yöntemiyle WhatsApp uygulamasına giriş yapabileceksiniz. Özelliği açmak için Ayarlar / Hesap / Gizlilik kısmından Ekran Kilidi seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu etkinleştirmeyi yaptıktan sonra WhatsApp uygulamasını her açışınızda Face ID veya Tocuh ID ile giriş yapmanız istenecek.

WhatsApp uygulamasının 2.19.20 sürümüyle bu yeni özelliği sizde deneyimleyebilirsiniz. Ancak gelen mesajlar için bildirim ön izleme özelliğini kapatmadıysanız, ekran kilidi özelliğini açmanıza rağmen mesajlarınız görülebilir. Tam anlamıyla gizlilik için bildirim ön izleme seçeneğini de kapatmanız gerekiyor.

https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-update-screen-lock-Face-ID-Touch-ID_id113383