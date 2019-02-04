WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi

Biyometrik uygulama kilidi
Apple’ın biyometrik kimlik doğrulama sistemlerinden her ikisi de yeni özelliği destekliyor. Yani parmak iziniz yardımıyla Touch ID veya Face ID yüz tanıma yöntemiyle WhatsApp uygulamasına giriş yapabileceksiniz. Özelliği açmak için Ayarlar / Hesap / Gizlilik kısmından Ekran Kilidi seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu etkinleştirmeyi yaptıktan sonra WhatsApp uygulamasını her açışınızda Face ID veya Tocuh ID ile giriş yapmanız istenecek.
WhatsApp uygulamasının 2.19.20 sürümüyle bu yeni özelliği sizde deneyimleyebilirsiniz. Ancak gelen mesajlar için bildirim ön izleme özelliğini kapatmadıysanız, ekran kilidi özelliğini açmanıza rağmen mesajlarınız görülebilir. Tam anlamıyla gizlilik için bildirim ön izleme seçeneğini de kapatmanız gerekiyor.
https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-update-screen-lock-Face-ID-Touch-ID_id113383 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
(Facebook hesabım yok, 5 yıl önce sildim, kullanmıyorum)
Mantiken kapatirken de ayni islemi sormasi gerekir.
Yani cihazi eline alan birisi direk kaldirabilir.
Uygulama bazlı kilit özelliği yine Telegram'da vardı. İsteyen koyuyor.
İnanılmaz ötesi, feşineytink
Herkes numarasını paylaşıyor özellikle
Bbm deki gibi olsa daha iyi olur
1 Misafir
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