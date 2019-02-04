Fenomen Instagram yumurtası farkındalık projesine dönüştü

ABD’nin lider çevrim içi yayın platformlarından Hulu ve Mental Health America platformu sosyal medya üzerinde ilginç bir farkındalık projesine imza attılar. Bir süredir Instagram’ın yeni fenomeni olan gizemli yumurta bambaşka bir mesaja dönüştü.

Yumurta kırıldı

Yaklaşık 1 aydır Instagram platformunda ortaya çıkan gizemli bir yumurta resmi konuşuluyor. Kylie Jenner’ın beğeni rekorunu geçerek 52 milyon civarında beğeni alan gizemli yumurtanın bir reklam projesi olduğu düşünülüyordu.

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Gizemli hesabın sonrasında yayınladığı fotoğraflar kırılmaya başlayan yumurtaya işaret ediyordu. Son olarak dün gece oynanan Super Bowl finalinin ardından Hulu platformunun önemli bir duyurusu olacağı açıklanmıştı.

Herkes yeni bir dizi duyurusu beklerken yumurta kırıldı ve ülkenin önemli psikolojik sorunlarından birisine atıf yapıldı. Her 5 ABD vatandaşından birisinde olan akıl sağlığı problemlerinin mutlaka yardım alınarak çözülmesi gerektiği anlatıldı.

Farkındalık kampanyasının sosyal medya üzerinden yapılmasının sebebi ise elbette yine aynı konu ile ilgili. Sosyal medya üzerinde fenomen olma çabaları veya fenomen olma sonrasında kullanıcıların akıl sağlığı ile ilgili problemler yaşamaya başladığına dikkat çekiliyor.

World Record Egg adında bir farkındalık dizisi hazırlayan Hulu ve Mental Health America, yakın zamanda diziyi yayına alacak. Dizide problem yaşayan insanların gerçek hikayelerine ve problemleri atlatmasına yer verilecek.