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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp'in VoIP (Sesli İletişim) arayüzü gün yüzüne çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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WhatsApp'in VoIP (Sesli İletişim) arayüzü gün yüzüne çıktı

Facebook’un toplamda 19 milyara satın aldığı WhatsApp’in kısa süre içerisinde sesli iletişime destek vereceği, şirket yöneticilerinin açıklamalarıyla netlik kazanmıştı. Bugün sızan yeni görseller, WhatsApp’in VOIP arayüzünü ilk defa gün yüzüne çıkardı.

iPhoneItalia sitesinin yayınladığı görsellere göre WhatsApp’in sesli iletişim arayüzü, bulanık arkaplanı ve yuvarlak tuşlarıyla hemen hemen (hatta tamamen) iOS 7.1’in yerleşik telefon uygulamasının arayüzünü andırıyor.

Bunun yanı sıra üzerinde çalışılan yazılım güncellemesi ile klavyenin hemen üst barına hızlı fotoğraf çekimi ve paylaşımına imkan sağlayacak bir kamera kısayolu da eklenecek.

WhatsApp'in VoIP (Sesli İletişim) arayüzü gün yüzüne çıktı

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Erıs 5 yıl en beğenilen
İşte şimdi Turkcell Avea Vodafone Bimcell Pttcell Pocell düşünsün
1 Yanıt Yanıtla +37
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xxLORDxx 5 yıl
VOIP yerine VIOP yazan akıllı editör…
1 Yanıt Yanıtla +33
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giogo 5 yıl
Whatsapp ve türevleri uygulamaları sevmemek elde değil.Bizi kazıkçı operatörlerden kurtarıyorlar.Heleki ilerde heryer wifi ağıyla kaynayınca ki belkide wifi ağı altyapısı tarzı sistemler felan olursa internet için bile kazıkçı operatörlere muhtaç kalmayız.

Senelerden beri bizi soydukları yetti şimdide bizler bu programları kullanıp onları süründürelim.
Whatsapp ve türevleri uygulamaları sevmemek elde değil.Bizi kazıkçı operatörlerden kurtarıyorlar.Heleki ilerde heryer wifi ağıyla kaynayınca ki belkide wifi ağ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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bLind 5 yıl
Bu tarz programlardaki en onemli faktor yayginlik onun icin eklenen her ozellik benim icin bir arti
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dostum kertenkele 5 yıl
Bedava olacağını sanmam. Böyle şeylerden ek ücret isterler her zaman. Pttcell in verdiği neti kullanıyorum 250 mb tan sonra 128kbs ttnette bu kazıkçı zihniyet olduğu sürecede kullanmaya devam ederim. Herhalde bu hız yeter sesli konuşma yapmaya
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gokceonur 5 yıl
Editör kardeşim gözler "viop" sanirim
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multiTYRT 5 yıl
WhatsApp'i de kaybettik. At çöpe. Yıllardır kullandıran sade ve kolay kullanışıydı.
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DonjuanTR 5 yıl
Sonunda!!!
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SahiNN1 5 yıl
Gelsin bence guzel olur
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Steve Jobs 5 yıl
Uygulamanın içine edeceklermiş gibi geliyo bana ama hadi hayırlısı
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akmac 5 yıl
Telegram bilgisayar desteğiyle çok daha fazla işime yarıyor.
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Götterfunken 5 yıl
Şimdi ağlayacağım aha böyle






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SEO-Uzmanı 5 yıl
skype pc deki gibi kaliteli ses aktaramıyor :( dahası ses karşıya 10 yaş gençleşmiş olarak gidiyor )
cepte viber, skypeden daha iyi dahası 5dk görüşmede 2,5 mb yiyor :)
bakalım bu yeni çıkacak ses kalitesi ve iletim mb oranı nasıl !
özellikle bayanlar yazışmaya daha çok önem veriyor ama erkek ise kadın sesini daha çok sever :D
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warrock61 5 yıl
viber çok sıkıntılı.işallah hızlı ve sorunsuz gelir
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carter 5 yıl
Sonunda
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engin9103 5 yıl
Skype, facetime ve viber varken bu çaba neden?

Her tarafa elini atacağına sade fakat stabil sunduğun mesajlaşma servisini sorunsuz götürsene be adam.

Açgözlülüğün şirketle vücut bulmuş hali.
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matmuhendisi 5 yıl
Pc versiyon gelsin artık...!
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