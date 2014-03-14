WhatsApp'in VoIP (Sesli İletişim) arayüzü gün yüzüne çıktı

Facebook’un toplamda 19 milyara satın aldığı WhatsApp’in kısa süre içerisinde sesli iletişime destek vereceği, şirket yöneticilerinin açıklamalarıyla netlik kazanmıştı. Bugün sızan yeni görseller, WhatsApp’in VOIP arayüzünü ilk defa gün yüzüne çıkardı.

iPhoneItalia sitesinin yayınladığı görsellere göre WhatsApp’in sesli iletişim arayüzü, bulanık arkaplanı ve yuvarlak tuşlarıyla hemen hemen (hatta tamamen) iOS 7.1’in yerleşik telefon uygulamasının arayüzünü andırıyor.

Bunun yanı sıra üzerinde çalışılan yazılım güncellemesi ile klavyenin hemen üst barına hızlı fotoğraf çekimi ve paylaşımına imkan sağlayacak bir kamera kısayolu da eklenecek.