WhatsApp'ın iOS 7 tasarımı bir videoda ortaya çıktı

Haber Editörü
Mobil platformların en popüler mesajlaşma uygulaması kabul edilen WhatsApp, henüz iOS 7 sürümünün tasarım dinamiklerine uygun bir güncelleme yayınlamadı.
Firmanın tasarım değişikliğini ne zaman gerçekleştireeceği tam olarak bilinemezken, Almanya'da uygulamanın yeni tasarımını gösteren bir video ortaya çıktı.
3.50 dakikalık videoda gösterilen uygulamanın kaynağı eline nasıl geçtiği konusunda bir bilgi yok. Yeni WhatsApp sürümü fonksiyon anlamında büyük bir değişikliğe uğramıyor. Ancak a'dan z'ye tüm tasarım iOS 7 ile gelen basit ve sade bir görünüme uyum sağlamak için değişiyor. Ayrıca siyah renkli bir klavye teması da göze çarpıyor.
Uygulamada arka planda çalışırken dahi içeriği güncel tutmaya yarayacak tazeleme özelliğinin de yer alacağı belirtiliyor. Uygulamanın beklenen çıkış tarihi ise 29 Kasım.
http://vr-zone.com/articles/whatsapp-ios-7-captured-video/64838.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir arkadaşın dediği gibi bu videoyu biz daha önce izledik.
Benim esas demek istediğim konu şu; Biz bu sitede haberleri hep güncel takip ediyorduk. Her hangi bir konu hakkında haberlere hemen bu siteden ulaşıyorduk. Ne olduysa bir kaç aydır hep geriden geliyorsunuz. Sadece bu değil her konuda bazı aksamalar var. Gerek incelemeler gerek tanıtımlar gerek haberler hep sonra sonra geliyor. Sizin gibi bir teknoloji oluşumunun hala bir mobile uygulaması yok. Hadi onu geçelim, mobilden sitenize girip takip etmek, videoları izlemek tam bir sorun. En son BSC' ye video yüklemek konusunda yaşadığım sıkıntıyı gerek twitter, gerekse mail ile iletmeme rağmen hiç bir şekilde dönüş olmadı. Ama önceden bu şekilde değildi. Olumlu yada olumsuz muhakkak cevap alırdım sizden.
Her gün biraz daha büyüyorsunuz ve yetiştiremiyor olabilirsiniz bunu anlayabilirim fakat o zaman ona göre önlemler almalısınız. Tv programı yapıyorsunuz süper gidiyor (bize göre tabi) ama burayı sanki ikinci plana atıyorsunuz gibi bir his oluşmaya başladı (bende).
4 tane haber editörü ve 1 tane haber müdürünün olduğu bir sitede bu kadar aksama olmamalı,videolarda bu kadar sorun yaşanıyorsa sadece 1 adet video editörü olmamalı diye düşünüyorum.
Umarım dikkate alır ve bir öz eleştiri yaparsınız...
Saygılar.
Volkan Atik
her uygulamanın ıncelemesi yapılsın artık ne güzel :)