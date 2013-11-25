WhatsApp'ın iOS 7 tasarımı bir videoda ortaya çıktı





Mobil platformların en popüler mesajlaşma uygulaması kabul edilen WhatsApp, henüz iOS 7 sürümünün tasarım dinamiklerine uygun bir güncelleme yayınlamadı.





Firmanın tasarım değişikliğini ne zaman gerçekleştireeceği tam olarak bilinemezken, Almanya'da uygulamanın yeni tasarımını gösteren bir video ortaya çıktı.





3.50 dakikalık videoda gösterilen uygulamanın kaynağı eline nasıl geçtiği konusunda bir bilgi yok. Yeni WhatsApp sürümü fonksiyon anlamında büyük bir değişikliğe uğramıyor. Ancak a'dan z'ye tüm tasarım iOS 7 ile gelen basit ve sade bir görünüme uyum sağlamak için değişiyor. Ayrıca siyah renkli bir klavye teması da göze çarpıyor.





Uygulamada arka planda çalışırken dahi içeriği güncel tutmaya yarayacak tazeleme özelliğinin de yer alacağı belirtiliyor. Uygulamanın beklenen çıkış tarihi ise 29 Kasım.

http://vr-zone.com/articles/whatsapp-ios-7-captured-video/64838.html