Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp'ın iOS 7 tasarımı bir videoda ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
530
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp'ın iOS 7 tasarımı bir videoda ortaya çıktı

Mobil platformların en popüler mesajlaşma uygulaması kabul edilen WhatsApp, henüz iOS 7 sürümünün tasarım dinamiklerine uygun bir güncelleme yayınlamadı. 

Firmanın tasarım değişikliğini ne zaman gerçekleştireeceği tam olarak bilinemezken, Almanya'da uygulamanın yeni tasarımını gösteren bir video ortaya çıktı.

3.50 dakikalık videoda gösterilen uygulamanın kaynağı eline nasıl geçtiği konusunda bir bilgi yok. Yeni WhatsApp sürümü fonksiyon anlamında büyük bir değişikliğe uğramıyor. Ancak a'dan z'ye tüm tasarım iOS 7 ile gelen basit ve sade bir görünüme uyum sağlamak için değişiyor. Ayrıca siyah renkli bir klavye teması da göze çarpıyor. 

Uygulamada arka planda çalışırken dahi içeriği güncel tutmaya yarayacak tazeleme özelliğinin de yer alacağı belirtiliyor. Uygulamanın beklenen çıkış tarihi ise 29 Kasım.

http://vr-zone.com/articles/whatsapp-ios-7-captured-video/64838.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iboocum 6 yıl en beğenilen
Bu videoyu 3 hafta önce izledim teşekkürler dh yeni paylaştığınız için
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Black_Tower 6 yıl
DH Yönetimi,
Bir arkadaşın dediği gibi bu videoyu biz daha önce izledik.
Benim esas demek istediğim konu şu; Biz bu sitede haberleri hep güncel takip ediyorduk. Her hangi bir konu hakkında haberlere hemen bu siteden ulaşıyorduk. Ne olduysa bir kaç aydır hep geriden geliyorsunuz. Sadece bu değil her konuda bazı aksamalar var. Gerek incelemeler gerek tanıtımlar gerek haberler hep sonra sonra geliyor. Sizin gibi bir teknoloji oluşumunun hala bir mobile uygulaması yok. Hadi onu geçelim, mobilden sitenize girip takip etmek, videoları izlemek tam bir sorun. En son BSC' ye video yüklemek konusunda yaşadığım sıkıntıyı gerek twitter, gerekse mail ile iletmeme rağmen hiç bir şekilde dönüş olmadı. Ama önceden bu şekilde değildi. Olumlu yada olumsuz muhakkak cevap alırdım sizden.
Her gün biraz daha büyüyorsunuz ve yetiştiremiyor olabilirsiniz bunu anlayabilirim fakat o zaman ona göre önlemler almalısınız. Tv programı yapıyorsunuz süper gidiyor (bize göre tabi) ama burayı sanki ikinci plana atıyorsunuz gibi bir his oluşmaya başladı (bende).
4 tane haber editörü ve 1 tane haber müdürünün olduğu bir sitede bu kadar aksama olmamalı,videolarda bu kadar sorun yaşanıyorsa sadece 1 adet video editörü olmamalı diye düşünüyorum.
Umarım dikkate alır ve bir öz eleştiri yaparsınız...
Saygılar.
Volkan Atik
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 6 yıl
Bir videoda ortaya çıkmamış bence. video whatsapp da çıkmış denilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deli333 6 yıl
donanımhaber ın whatsapp tasarımı ile alakası ne?

her uygulamanın ıncelemesi yapılsın artık ne güzel :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 6 yıl en beğenilen
Bu videoyu 3 hafta önce izledim teşekkürler dh yeni paylaştığınız için
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkann20 6 yıl
Sesli ve görüntülü arama özelliği de gelirse bomba olur artık kimse tutamaz bu uygulamayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung 840 EVO 750GB SSD video inceleme "Yüksek kapasite, dikkat çekici performans" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim