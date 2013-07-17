WhatsApp'ın iOS versiyonunda da abonelik sistemine geçildi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS versiyonu artık Android versiyonu gibi ücretsiz olarak indirilebiliyor. Öncesinde 1.79 TL'den satışa sunulan WhatsApp'ın iOS versiyonu bu indirimle birlikte kullanıcılarına Android versiyonunda olduğu gibi yıllık 0.99 $'lık bir ücret ödeme zorunluluğu getiriyor.

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Servisin iOS versiyonu için getirilen abonelik sisteminden mevcut kullanıcıların etkilenmeyeceği belirtiliyor. Bu yeni sistemle birlikte kullanıcılara 1 yıllık bir deneme süreci sunulurken, bu sürenin sonunda 0.99 $'lık yıllık abonelik bedeli tahsil edilmeye başlanacak.