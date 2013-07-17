WhatsApp'ın iOS versiyonunda da abonelik sistemine geçildi

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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS versiyonu artık Android versiyonu gibi ücretsiz olarak indirilebiliyor. Öncesinde 1.79 TL'den satışa sunulan WhatsApp'ın iOS versiyonu bu indirimle birlikte kullanıcılarına Android versiyonunda olduğu gibi yıllık 0.99 $'lık bir ücret ödeme zorunluluğu getiriyor.
Servisin iOS versiyonu için getirilen abonelik sisteminden mevcut kullanıcıların etkilenmeyeceği belirtiliyor. Bu yeni sistemle birlikte kullanıcılara 1 yıllık bir deneme süreci sunulurken, bu sürenin sonunda 0.99 $'lık yıllık abonelik bedeli tahsil edilmeye başlanacak.
http://blog.whatsapp.com/?lang=tr&set=yes Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hocam seçmeler başlıyor müsait olur musunuz?
Haberde de belirtildiği üzere mevcut kullanıcılar için herhangi bir değişiklik yok.
Önceden bedava indiren yada para verip satın alanalar seneye hiçbir şekilde ücret ödemeyecekler ama; ilk defa dün indirenler seneye bugün 1,80 TL yada 0,99$ vermek zorundalar. Kısacası o argo kelimeden değilsiniz. Hatta çok şanslısınız.
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