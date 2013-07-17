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WhatsApp'ın iOS versiyonunda da abonelik sistemine geçildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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32
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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WhatsApp'ın iOS versiyonunda da abonelik sistemine geçildi
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS versiyonu artık Android versiyonu gibi ücretsiz olarak indirilebiliyor. Öncesinde 1.79 TL'den satışa sunulan WhatsApp'ın iOS versiyonu bu indirimle birlikte kullanıcılarına Android versiyonunda olduğu gibi yıllık 0.99 $'lık bir ücret ödeme zorunluluğu getiriyor.

Servisin iOS versiyonu için getirilen abonelik sisteminden mevcut kullanıcıların etkilenmeyeceği belirtiliyor. Bu yeni sistemle birlikte kullanıcılara 1 yıllık bir deneme süreci sunulurken, bu sürenin sonunda 0.99 $'lık yıllık abonelik bedeli tahsil edilmeye başlanacak. 
http://blog.whatsapp.com/?lang=tr&set=yes Yorum Yaz
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EddyCue 6 yıl en beğenilen
e yuh. belki de telefonda en cok kullandiginiz uygulamaya da senelik 1 dolar verin artik. hayatimda bu kadar belesci bir kitle gormedim. sms 40 kurus lan.
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tempestatem 6 yıl
Çoluk çocuk nasıl da korkmaya başlıyor malum KK yok :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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BuZ-MaViSi 6 yıl
Bugün gazetede dikkatimi çekti. Aynen söyle yazıyor. "Müjde whatsapp artık iosda ilk sene bedava. " Bu nasıl müjde anlamadım bende hep bedavaydi zaten :)
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ZEUS__ 6 yıl
whatsapp mış hakkatten de, önce gelene beleş sonraya yerleş. yakında damsız da girilmez
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tempestatem 6 yıl
Çoluk çocuk nasıl da korkmaya başlıyor malum KK yok :)
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nahege270 6 yıl MAVİT
Parasını öderiz falan da yeter ki şu bildirimleri çözsünler, mesajlar gitmiyo fotograflar gelmiyo bildirim zaten hiç yok. Çok aksak çalışıyo program rezil oldu.
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Saydam 6 yıl
Anlama zorluğu çeken arkadaslar bilsinler ki daha once satın almış olanlar bu durumdan etkilenmiyorlarrrrrr
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cengizhan1903 6 yıl
Millette Whatsapp beles oldu diye seviniyordu D:
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iboocum 6 yıl
ben iyi ki gecen sene ucretsiz oldugunda indirmisim
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RainKnight 6 yıl
Sozde androidtede 1 sene bedava sonra parali ama hic ucret odedigimi gormedim
İosunkode oyledir
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myfranco 6 yıl
10$ verip dövünseniz anlarım ancak parayla alan bile 1$!a aldı. Neyin hesabındasınız? Ben de para verip aldım, bir sürü uygulamayı para verip aldım, içinde birisi ücretsiz olunca dövüneyim mi? 1 dondurma eksik alırsınız, dengeler.
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necmisz 6 yıl RainKnight
rainbow05
Sozde androidtede 1 sene bedava sonra parali ama hic ucret odedigimi gormedim
İosunkode oyledir

hocam seçmeler başlıyor müsait olur musunuz?
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MAVİT 6 yıl
Yandex
Para verip aldıysak daha karlıyız o zaman? Gerçi seneye whatsapp kullanacak mıyız, belli bile değil o kadar hızlı değişiyor ki iletişim teknolojileri..

Haberde de belirtildiği üzere mevcut kullanıcılar için herhangi bir değişiklik yok.
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EddyCue 6 yıl
e yuh. belki de telefonda en cok kullandiginiz uygulamaya da senelik 1 dolar verin artik. hayatimda bu kadar belesci bir kitle gormedim. sms 40 kurus lan.
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mck94 6 yıl
Biz para verip alanlar da salak olmuş oluyoruz.
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Nerevarine 6 yıl mck94
mck94

Biz para verip alanlar da salak olmuş oluyoruz.

Önceden bedava indiren yada para verip satın alanalar seneye hiçbir şekilde ücret ödemeyecekler ama; ilk defa dün indirenler seneye bugün 1,80 TL yada 0,99$ vermek zorundalar. Kısacası o argo kelimeden değilsiniz. Hatta çok şanslısınız.
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Litheart 6 yıl
PP25 tarih olacak herhalde Whatsapp için.
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GokhanMaths 6 yıl
Sakla samanı gelir zamanı
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