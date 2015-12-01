WhatsApp'tan ilginç Telegram adımı

Facebook'un sahibi olduğu dünyanın ve ülkemizin en çok kullandığı anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, ilginç bir engelleme ya da diğer bir deyişle sansür haberiyle gündeme geldi.

Facebook daha önce Tsu.co isimli potansiyel rakibinin bağlantılarını kendi içerisinde engellememiş ve bu açıdan birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Şimdi benzer bir adım WhatsApp bünyesinde de karşımıza çıktı. Resmi bir açıklama yapmamasına rağmen WhatsApp (Şimdilik sadece Android için görülüyor) paylaşılan Telegram bağlantılarını etkisiz hale getirdi.

Telegram bağlantıları görünmesine rağmen WhatsApp içerisinde açılamıyor ve bu bağlantılar başka uygulamada açmak için dahi kesinlikle kopyalanamıyor. Bu durumdan isminde "Telegram" ibaresi geçen ve konuyla hiç alakası olmayan Amerika merkezli bir haber sitesi dahi kötü bir şekilde etkileniyor.

Android, Windows Phone ve iOS platformlarında bulut üzerinden uçtan uca güvenli mesajlaşma imkanı sunan Telegram, görünüşe bakılırsa WhatsApp tarafından güçlü bir rakip olarak görülüyor. Konu hakkındaki tek resmi açıklama ise direkt olarak Telegram'dan geliyor ve şirket bu engellemeyi doğruluyor.

http://www.engadget.com/2015/11/30/whatsapp-reportedly-blocks-telegram-mentions/?ncid=txtlnkusaolp00000595