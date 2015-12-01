Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp'tan ilginç Telegram adımı

Günümüzde kullanmayanın kalmadığı ve sevgililerin birbirini "görülme zamanı" üzerinden yargıladığı popüler anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, bu sefer farklı bir "sansür" haberiyle karşımızda.
3 yıl
7,8b
1
16
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp'tan ilginç Telegram adımı

Facebook'un sahibi olduğu dünyanın ve ülkemizin en çok kullandığı anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, ilginç bir engelleme ya da diğer bir deyişle sansür haberiyle gündeme geldi.
Facebook daha önce Tsu.co isimli potansiyel rakibinin bağlantılarını kendi içerisinde engellememiş ve bu açıdan birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Şimdi benzer bir adım WhatsApp bünyesinde de karşımıza çıktı. Resmi bir açıklama yapmamasına rağmen WhatsApp (Şimdilik sadece Android için görülüyor) paylaşılan Telegram bağlantılarını etkisiz hale getirdi.
Telegram bağlantıları görünmesine rağmen WhatsApp içerisinde açılamıyor ve bu bağlantılar başka uygulamada açmak için dahi kesinlikle kopyalanamıyor. Bu durumdan isminde "Telegram" ibaresi geçen ve konuyla hiç alakası olmayan Amerika merkezli bir haber sitesi dahi kötü bir şekilde etkileniyor.
Android, Windows Phone ve iOS platformlarında bulut üzerinden uçtan uca güvenli mesajlaşma imkanı sunan Telegram, görünüşe bakılırsa WhatsApp tarafından güçlü bir rakip olarak görülüyor. Konu hakkındaki tek resmi açıklama ise direkt olarak Telegram'dan geliyor ve şirket bu engellemeyi doğruluyor.

http://www.engadget.com/2015/11/30/whatsapp-reportedly-blocks-telegram-mentions/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eediz 3 yıl en beğenilen
hiç bişi anlamadım haberden
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 3 yıl
Mr. Jingles
WhatsAppı geçebilmesi için her platforma destek vermeli. Sadece iOS ve Android ile zor. WhatsApp bugün Androidden iOSe, Windows Mobiledan Symbiana, BBden S40 arayüzlü Nokia cihazlara kadar her platforma yayılmış durumda.

windows mobile mı.?symbian mı.?BB mi:)?niye mi ayakta duramıyom?niye mi verdi beş milyonu.?
Mr. JinglesWhatsAppı geçebilmesi için her platforma destek vermeli. Sadece iOS ve Android ile zor. WhatsApp bugün Androidden iOSe, Windows Mobi...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestercan 3 yıl
Ülkemizde wp ın merkezinin sarayda olduğunu bilmeyen kalmadı. 1000odanın biri ona ayrılması normaldir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Uygulamasi whatsapptan bile hizli valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alphekka 3 yıl
şimdi çok güvenli olduğunu iddia ediyor. yanlış anlamadıysam web sitesinde 300.000$ ödül bile koymuş. daha şimdiden uygulama için teröristler kullanıyor deniliyor. şuna eminim whatsapp gibi 1 milyar kullanıcıya ulaştığı günler güvenli hiçbir yanı kalmayacaktır. merkezinin bulunduğu ülkede ki gizli servisler yine her istediğine bilgiyi alır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Telegram kurdum kaç ay önce ama çevremde kullanan bir Allah'ın kulu yok...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simetrik 3 yıl
Telegram whatsap tan çok üstün gelir. Bulut özelliği Her tür dosyanın paylaşılabilmesi vs.. ama kullanıcısı az
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Haberden hic bir sey anlamadim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
telegram iyice yaygınlaşıyor normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 3 yıl
Mr. Jingles
WhatsAppı geçebilmesi için her platforma destek vermeli. Sadece iOS ve Android ile zor. WhatsApp bugün Androidden iOSe, Windows Mobiledan Symbiana, BBden S40 arayüzlü Nokia cihazlara kadar her platforma yayılmış durumda.

windows mobile mı.?symbian mı.?BB mi:)?niye mi ayakta duramıyom?niye mi verdi beş milyonu.?
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
WhatsApp'ı geçebilmesi için her platforma destek vermeli. Sadece iOS ve Android ile zor. WhatsApp bugün Android'den iOS'e, Windows Mobile'dan Symbian'a, BB'den S40 arayüzlü Nokia cihazlara kadar her platforma yayılmış durumda.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 3 yıl
Çeviri yaparken Türkçe gibi düşünüp çevirmek gerektiğini bu yazıdan anlıyoruz :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7797 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, anlık mesajlaşma ve
3 etiket daha Diğer Internet Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl "4 inçlik iPhone 6C Şubat ayında piyasada" 3 yıl Gen düzenleme birçok hastalığı ortadan kaldırabilir 3 yıl Sapphire AMD R9 380X Nitro inceleme videosu "Orta seviyede yeni fiyat / performans oyuncusu" 3 yıl Cyber Monday yine satış rekorlarına sahne oldu ancak gerileme eğilimi var 3 yıl 3G destekli Omate Rise akıllı saati duyuruldu 3 yıl Cooler Master'dan oyunculara yönelik OLED ekranlı Sentinel III fare 3 yıl Sony, PS4 Oyunlarını Aralık Ayı Boyunca 69 TL'den Başlayan Fiyatlarla Sunuyor 3 yıl Samsung Gear akıllı saatler iOS'a geliyor 3 yıl İtalya, PS 4 sohbet odalarını sürekli izleyecek 3 yıl Google'ın "Sanal Sergi" servisi ile sanata dahil olun [360 derece video] 3 yıl Grafen mikrofonlar insanın duyamayacağı sesleri kaydediyor 3 yıl Samsung telefonları gelecekte rulolanabilecek 3 yıl Asus Türkiye, Apple'ı bolca eleştiren yeni reklamını yayınladı 3 yıl DonanımHaber Kasım 2015 teknoloji gündemi "videolar" 3 yıl Google, Tesla'nın otopilot mühendisini bünyesine kattı 3 yıl Nokia, dünyanın en gelişmiş VR kamerası OZO'yu 60 bin dolardan satacak 3 yıl Apple'dan araştırma geliştirme sürecine yılda 8.1 milyar dolar 3 yıl Korsan İçerikten Multimilyoner Olan Adam: Kim Dotcom 3 yıl Samsung Mobile’da kan değişikliği 3 yıl Twitch'in "Whisper" özelliği iOS platformunda 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'tan ilginç Telegram adımı Sonraki Google'daki görsel aramalarınızı kaydedin 3 yıl Adobe Premiere Clip Android'e geldi 3 yıl Adobe Photoshop'a beklenen özellik geldi 3 yıl Japon üretici Windows 10 mobil'e sahip, "ekstra özelleştirilebilir" telefonunu tanıttı 3 yıl Swatch, klasik saat serisine temassız ödeme özelliği ekliyor 3 yıl Şükran gününde mobil siparişlerin %78'i Apple cihazlarından geldi 3 yıl Türk Telekom, akıllı telefon pazarında resmen sahaya iniyor 3 yıl GTA 5 grafiklerini zirveye çıkarmaya hazır mısınız? [video] 3 yıl Vivo X6 serisi resmileşti: En iyi ses yongası ile geliyor 3 yıl Snapdragon 820'nin gücü ortaya çıkıyor 3 yıl Ruslardan hologram baskısında devrim 3 yıl Apple TV Dördüncü Nesil Video İnceleme 3 yıl "Lifi" uzun bir süre "wifi"ın yerini alamayacak 3 yıl İptal edilmiş Microsoft Mercury tableti ortaya çıktı 3 yıl Intel'in Goldmont yol haritası netleşiyor 3 yıl DonanımHaber, Boğaziçi Bilişim Ödülleri'ne aday gösterildi 3 yıl Masalar, devasa dokunmatik ekrana sahip birer bilgisayara dönüşüyor 3 yıl Amazon, teslimatlarda yardımcı olacak yeni Drone'unu tanıttı 3 yıl İlk yardım ekiplerine özel "kanama simülasyonu" 3 yıl Drone eklentisiyle yukarıdan nefes alış verişi ve kalp atışı taranabiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim