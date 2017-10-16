Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı

İnternete bir şekilde bağlı olan insanlar için siber saldırılar kabus haline geldi. Hangi gün nereden bir saldırı geleceğini kestirmek çok zor. Yazılım sistemlerinde halen açıklar var ve hackerlar bu fırsatları kaçırmıyor. Bazen popüler bir Android uygulaması veya bir web sitesi saldırıların kaynağı olabiliyor. Bu kez durum çok ciddi.

Herkes Tehlikede

Bir grup araştırmacı, artık WiFi bağlantılarında standart haline gelen WPA 2 şifreleme protokolünü kırmayı başarmış. Eğer hackerlar da bunu keşfederse WiFi ağına bağlanan tüm elektronik cihazlar zararlı yazılım tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Mathy Vanhoef ve Frank Piessens adındaki araştırmacılar elde ettikleri bulguya KRACK (Key Reinstallation Attacks) adını vermiş. Bu akşam Krackattacks.com sitesinde WPA 2 protokolünün ne tür açıklar barındırdığı detaylı olarak anlatılacak. Ayrıca 1 Kasım tarihinde ki Bilgisayar ve İletişim Güvenliği Konferansı’nda da katılımcılara sunulacak.

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Araştırmacılar WPA 2 algoritmasındaki 4 yollu onay sürecine Ortadaki Adam yöntemini kullanarak saldırmış. Yani bu onay esnasındaki şifre aktarımlarında araya bir anahtar konuyor ve bu anahtar defalarca gönderiliyor. Bunun sonucunda sadece bir kez kullanılan karakterler bu sefer tekrar etmeye başlıyor ve şifrelemeyi ortaya çıkarıyor.

Ayrıca 802.11 grup anahtarlarını oluşturan sistemin de tasarım açısından açık barındırdığı ve anahtarların kolayca tahmin edilebileceği belirtiliyor. Bununla ilgili ABD Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi - US-CERT de bugün konu ile ilgili bir açıklama yapacak.

İşin özü şu anda WPA 2 şifrelemesi kullanan herkes risk altında. Şimdilik üreticilerin yama yayınlamasını beklemekten başka çare yok. Ne var ki pek çok Nesnelerin İnterneti cihazının yamanmasının pek mümkün olmadığı belirtiliyor. Bazı uzmanlar kullanıcılara VPN tavsiyesinde bulunuyor.