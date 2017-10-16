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Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı

Kablosuz bağlantıların standardı haline gelen WPA 2 şifrelemesinde büyük bir açık keşfedildi. Eğer tedbir alınmazsa belki de milyarlarca cihaz tehlike altına girecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,9b
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39
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternete bir şekilde bağlı olan insanlar için siber saldırılar kabus haline geldi. Hangi gün nereden bir saldırı geleceğini kestirmek çok zor. Yazılım sistemlerinde halen açıklar var ve hackerlar bu fırsatları kaçırmıyor. Bazen popüler bir Android uygulaması veya bir web sitesi saldırıların kaynağı olabiliyor. Bu kez durum çok ciddi.

Herkes Tehlikede

Bir grup araştırmacı, artık WiFi bağlantılarında standart haline gelen WPA 2 şifreleme protokolünü kırmayı başarmış. Eğer hackerlar da bunu keşfederse WiFi ağına bağlanan tüm elektronik cihazlar zararlı yazılım tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Mathy Vanhoef ve Frank Piessens adındaki araştırmacılar elde ettikleri bulguya KRACK (Key Reinstallation Attacks) adını vermiş. Bu akşam Krackattacks.com sitesinde WPA 2 protokolünün ne tür açıklar barındırdığı detaylı olarak anlatılacak. Ayrıca 1 Kasım tarihinde ki Bilgisayar ve İletişim Güvenliği Konferansı’nda da katılımcılara sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Cyanogen şimdi de sürücüsüz araç teknolojilerine merak saldı"

Araştırmacılar WPA 2 algoritmasındaki 4 yollu onay sürecine Ortadaki Adam yöntemini kullanarak saldırmış. Yani bu onay esnasındaki şifre aktarımlarında araya bir anahtar konuyor ve bu anahtar defalarca gönderiliyor. Bunun sonucunda sadece bir kez kullanılan karakterler bu sefer tekrar etmeye başlıyor ve şifrelemeyi ortaya çıkarıyor.

Ayrıca 802.11 grup anahtarlarını oluşturan sistemin de tasarım açısından açık barındırdığı ve anahtarların kolayca tahmin edilebileceği belirtiliyor. Bununla ilgili ABD Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi - US-CERT de bugün konu ile ilgili bir açıklama yapacak.

İşin özü şu anda WPA 2 şifrelemesi kullanan herkes risk altında. Şimdilik üreticilerin yama yayınlamasını beklemekten başka çare yok. Ne var ki pek çok Nesnelerin İnterneti cihazının yamanmasının pek mümkün olmadığı belirtiliyor. Bazı uzmanlar kullanıcılara VPN tavsiyesinde bulunuyor.

 

https://www.techspot.com/news/71413-wpa-2-security-protocol-may-have-cracked.html Yorum Yaz
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fantastiko_92 2 yıl en beğenilen dr20mouse
Birşeyi değiştirmez. Çünkü olay ağınıza bağlanmak. Wifi şifrenizi kırmak değil. Olay ağ içerisindeki işlemlerinizi ağa girmeye gerek kalmadan sinyallerin şifrelerini çözerek görüntülemek. Yani mesela pcnizden girdiğiniz siteyi, siteye girdiğiniz şifreyi Vs. Vs. Görüntülenebilir.
Durumu abartmaya gerek yok arkadaşlar. Evet ciddi bir açık ama kendileri de açıkladılar, önlemini almak mümkün, basit bi patch ile önlemler alınır. Yakında herkesin cihazına bi Update gelir, modemler dahil. O zaman da tarihe karışır bu açık.
Zaten araştırmacı kullandığı script'i paylaşmayacağını açıkladı. Tüm önlemler alınana kadar ve updateler yapılana kadar paylaşmayacağını söyledi. Yani şu anda bu açığı kullanabilecek yegane kişiler bu amca ve bir kaç dostu. Yani bu insanlar sizin apsrtmanınızda yaşamadığı için şu anda bi sıkıntı yok.
Sıkıntı olabilecek tek durum belirli bir süre sonra scriptler paylaşılınca henüz update almamış ya da geliştiricisi tarafından terkedilmiş cihaz ve modemler. O zaman asıl sıkıntı olur işte.
Ha bir de entegre sistemler gg. Bir Update alamayacakları için yejilenmeleri gerekecek. Artık kamera sistemi firmaları nasıl bir çözüm bulur onu bilemiyorum.
Kısacası şimdilik bence endişelenicek birşey yok.
Birşeyi değiştirmez. Çünkü olay ağınıza bağlanmak. Wifi şifrenizi kırmak değil. Olay ağ içerisindeki işlemlerinizi ağa girmeye gerek kalmadan sinyallerin şifre...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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mobylette 2 yıl
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FoxyDogy 2 yıl
Aynen, bizim üst kattaki mustafa amca bir hacker, hemen önlem almam lazım, yoksa bizim ağa girebilir...
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Jiraiya-sama 1 yıl
Bir bu eksikti. :/
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imhotep_of_grudge 1 yıl
Solnet routerlarını günceller...
diğer issler ne eder meçhul...
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Vega 2 yıl
Tamamda modemlere güncelleme vermiyorlarki. Nasıl güncelleyeceğiz?
Ben Huawei kullanıyorum.
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mavizaman 2 yıl
editör asıl cümleyi kalına almamış da diğerlerini almış.
Araştırmacılar WPA 2 algoritmasındaki 4 yollu onay sürecine Ortadaki Adam yöntemini kullanarak saldırmış. Yani bu onay esnasındaki şifre aktarımlarında araya bir anahtar konuyor ve bu anahtar defalarca gönderiliyor. Bunun sonucunda sadece bir kez kullanılan karakterler bu sefer tekrar etmeye başlıyor ve şifrelemeyi ortaya çıkarıyor.
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Piêr Dé Sans 2 yıl mavizaman
Çünkü haberi yapan arkadaş sadece reklam olarak kullanabileceği kelimeleri bolt yapıyor. Orada senin için önemli olan kısmı değil.
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Logic_Man 2 yıl
Bu şimdiye kadarki keşfedilen en büyük wi-fi açığıdır. Ve son kullanıcının kablosuz ağ kullandığı sürece, herhangi bir şekilde bu açıktan kaçınması imkansız.
Yapılacak şey cihaz üreticilerinin yayınlayacağı güncellemeleri beklemek yada kablolu ağa geçmek.
Bu arada modem üreticileride bu sorunla ilgilenmeye başladılar. Kendi kullandığım modem için Zyxel Türkiye ile konu hakkında irtibata geçtiğimde şu şekilde yanıtladılar:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu arada Wi-Fi Alliance'da konuyu gündemine almış durumda.
wi-fi.org/...
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drainBamaged 2 yıl
Benim router güncellemeyi aldı bile.
Az önce meraktan Airties'ı aradım. Konudan haberleri bile yok. MAC filtreleme yapsanız olmaz mı dedi danışman.
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maxmania 2 yıl
bazı opeatörler kendi wifi modemini zorunlu olarak kullandırıyor. asıl onlar güncellemezse türkiye' de büyük sıkıntı çıkar.
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Umutcan 2 yıl
Anladığım kadarıyla bir sniffer gibi ortaya 3. şahıs olarak girerek radyo dalgası üzerinden iletilen kriptolu veri paketlerini dinliyor.
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firat_kilic 2 yıl
insan kafasını hackliyorlar adam evdeki işteki wpa2 peşinde asgari ücret 1400... hacki yemiş yarıştırılıyor diğer insanlar ile ve başkasının ağının güvenliğinin peşinde.. hak ve hack... hakları kaptırmış adam hacklenmiş cepte para yok herkes bilgisayıcı olmuş.. işler az kara kalmış.. gidin domates satın kafanız rahat olsun kendin toprağa ek kendin pişir kendin ye bunllarıda kafaya takma yoksa dediğimi yaş 60 olunca anlarsın hızlı beyin...
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alemburda34 2 yıl
Sanirim wifiyi gizli gostermek tehlikeyi bir nebze azaltir.
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