Wii U, ABD'de ilk hafta 400 bin satış rakamına ulaştı

http://news.cnet.com/8301-10797_3-57554183-235/nintendo-400k-wii-u-units-sold-1.2m-devices-total/

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CNET'e konuşan Nintendo Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime, şirketin ABD'de geçen hafta 1.2 milyon adet konsol satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.Söz konusu rakam içerisinde Wii U, Wii, 3DS ve DS'in satış rakamları yer alırken, Nintendo'nun yeni oyun konsolu Wii U'nun ABD'deki ilk haftasında 400 binden fazla bir satış rakamına ulaştığını açıklandı. Şirketin emektar konsolu Wii'nin 300 binlik satış rakamına ulaştığı belirtildi. Taşınabilir konsol cephesinde ise; 3DS'in 250 bin ve DS'in de 275 bin sattığı da dile getirildi. Ayrıca, Wii U stoklarının şirketin fiziksel mağazaların tükendiği de ifade edildi.Konsolun çevrimiçi mağazalardan elde etmenin kolay olmadığı göz önüne alındığında, Nintendo Wii U'nun başarısını 400 bin rakamı ile ölçmek biraz zor olsa da, Kasım 2006'da ABD'de de satışa sunulan eski nesil Wii U'nun 475 binlik ilk hafta satış rakamının gerisinde kaldığı görülüyor. Ancak, konsolun Noel dönemiyle birlikte satışlarında önemli bir artış olması bekleniyor.