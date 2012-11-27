Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wii U, ABD'de ilk hafta 400 bin satış rakamına ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
547
1
8
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CNET'e konuşan Nintendo Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime, şirketin ABD'de geçen hafta 1.2 milyon adet konsol satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Söz konusu rakam içerisinde Wii U, Wii, 3DS ve DS'in satış rakamları yer alırken, Nintendo'nun yeni oyun konsolu Wii U'nun ABD'deki ilk haftasında 400 binden fazla bir satış rakamına ulaştığını açıklandı. Şirketin emektar konsolu Wii'nin 300 binlik satış rakamına ulaştığı belirtildi. Taşınabilir konsol cephesinde ise; 3DS'in 250 bin ve DS'in de 275 bin sattığı da dile getirildi. Ayrıca, Wii U stoklarının şirketin fiziksel mağazaların tükendiği de ifade edildi.

Konsolun çevrimiçi mağazalardan elde etmenin kolay olmadığı göz önüne alındığında, Nintendo Wii U'nun başarısını 400 bin rakamı ile ölçmek biraz zor olsa da, Kasım 2006'da ABD'de de satışa sunulan eski nesil Wii U'nun 475 binlik ilk hafta satış rakamının gerisinde kaldığı görülüyor. Ancak, konsolun Noel dönemiyle birlikte satışlarında önemli bir artış olması bekleniyor.
http://news.cnet.com/8301-10797_3-57554183-235/nintendo-400k-wii-u-units-sold-1.2m-devices-total/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yildiray35 7 yıl
Gelmesini beklediğim ve takip ettiğim konsol.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 7 yıl
Nintendoyla alakalı haberleri görmek ne kadar güzel :')
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 7 yıl
ÇOK GÜZEL BİR SATIŞ RAKAMI
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 7 yıl
LCD'siz koluna hastayım, Xbox360'ınki ile nerdeyse aynı ama R2 ve L2 tuşlarını da eklemişler, fiyat makul olsun, tutacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 7 yıl
Wii u ciktiktan sonra wii satislari hala durmamis :/ konsolun geriye donuk uyumlulugu yok mu ? Wii oyunlarini calistirmiyor mu yoksa !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FDC9156E7 7 yıl
Bölge kilidi olmasaydı bende alacaktım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Litminov 7 yıl
Arkadaşlar Assassin's Creed III vs bu konsola da çıkmış ya da çıkacakmış duyduğum kadarıyla bu konsola hardcore oyunlar da gelecek mi artık? PS ve Xbox tekel olmaktan çıksın artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klack 7 yıl
Millet konsola aç. yeni konsolları çıkartın artık ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Röportaj: Samsung akıllı kamera pazarında büyük oynuyor 7 yıl Özel Röportaj: Nokia Lumia 920 hakkında merak edilenler, Symbian ve MeeGo... 7 yıl Ferrari Logic3 Kulaklıklar "Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim