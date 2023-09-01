Zam öncesi PlayStation Plus üyelik uzatma işlemi 2025 ile sınırlandırıldı

PS Plus üyeliklerine tarih sınırı getirildi
PlayStation Plus üyelik uzatma işlemi özellikle Türkiye’de zamlardan etkilenmek istemeyen oyuncular için sıklıkla kullanılıyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir kullanıcı 27 yıllık PS Plus üyeliği satın almıştı. Aynı kullanıcı, Sony’nin zam kararından sonra üyeliğini 3 yıl daha uzatarak 30 yıla tamamlamıştı. Benzer şekilde zamlar gelmeden önce kullanıcılar çok yıllı satın alımlar yapmaya başladı.
Ancak bir süredir hem DonanımHaber forumlarında hem de sosyal medya gördüğümüz kadarıyla PlayStation Plus üyelik uzatma 2025 yılı ile sınırlandırılmış durumda. Kullanıcılar 2025’ten daha fazla üyeliklerini uzatamıyor. Uzatmaya çalışan kullanıcılar ise hata mesajıyla karşılaşıyor. Bunun Türkiye ile mi yoksa global bir sınırlama mı olduğu şimdilik belli değil. Ek olarak teknik bir sorun olma ihtimali de var. Ayrıca bu konuda hakkında bir resmi açıklama da bulunmuyor. Resmi bir açıklama yapıldığında içeriği güncelleyeceğiz.
Öte yandan 6 Eylül itibariyle Sony, yeni fiyatlandırmaya geçiyor. Bu tarihte Türkiye’deki fiyatların da yükselmesini bekliyoruz. Türkiye fiyatları için ise şimdilik bir bilgi yok. Sony’nin yaklaşık yüzde 30’luk zammı sonrası yeni PS Plus yıllık fiyatlandırmaları şu şekilde olacak:
- PlayStation Plus Essential 12 Aylık: 59,99 Dolar > 79,99 Dolar
- PlayStation Plus Extra 12 Aylık: 99,99 Dolar > 134,99 Dolar
- PlayStation Plus Premium/ Deluxe 12 Aylık: 119,99 Dolar > 159,99 Dolar
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.