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    Zam öncesi PlayStation Plus üyelik uzatma işlemi 2025 ile sınırlandırıldı

    Sony, küresel olarak PlayStation Plus yıllık abonelik planlarına hatırı sayılır ölçüde zam uygulayacağını açıklamıştı. Şimdi ise PlayStation Plus üyelik uzatma 2025 ile sınırlandırıldı.
    PlayStation Plus üyelik uzatma işlemi 2025 ile sınırlandırıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, kısa süre önce yaptığı açıklamada küresel olarak PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatını tüm katmanlarda artıracağını duyurdu.  Hatırı sayılır ölçüde zamlanacak olan servisin Türkiye fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Oyuncular ise zamlardan önce üyeliklerini birkaç yıl veya daha fazla miktarda uzatmaya başlamıştı. Ancak görünüşe göre artık PlayStation Plus üyelik uzatma tarihine sınır getirildi.

    PS Plus üyeliklerine tarih sınırı getirildi

    PlayStation Plus üyelik uzatma işlemi özellikle Türkiye’de zamlardan etkilenmek istemeyen oyuncular için sıklıkla kullanılıyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir kullanıcı 27 yıllık PS Plus üyeliği satın almıştı. Aynı kullanıcı, Sony’nin zam kararından sonra üyeliğini 3 yıl daha uzatarak 30 yıla tamamlamıştı. Benzer şekilde zamlar gelmeden önce kullanıcılar çok yıllı satın alımlar yapmaya başladı. 

    Ancak bir süredir hem DonanımHaber forumlarında hem de sosyal medya gördüğümüz kadarıyla PlayStation Plus üyelik uzatma 2025 yılı ile sınırlandırılmış durumda. Kullanıcılar 2025’ten daha fazla üyeliklerini uzatamıyor. Uzatmaya çalışan kullanıcılar ise hata mesajıyla karşılaşıyor. Bunun Türkiye ile mi yoksa global bir sınırlama mı olduğu şimdilik belli değil. Ek olarak teknik bir sorun olma ihtimali de var. Ayrıca bu konuda hakkında bir resmi açıklama da bulunmuyor. Resmi bir açıklama yapıldığında içeriği güncelleyeceğiz.

    Öte yandan 6 Eylül itibariyle Sony, yeni fiyatlandırmaya geçiyor. Bu tarihte Türkiye’deki fiyatların da yükselmesini bekliyoruz. Türkiye fiyatları için ise şimdilik bir bilgi yok. Sony’nin yaklaşık yüzde 30’luk zammı sonrası yeni PS Plus yıllık fiyatlandırmaları şu şekilde olacak:

    • PlayStation Plus Essential 12 Aylık: 59,99 Dolar > 79,99 Dolar
    • PlayStation Plus Extra 12 Aylık: 99,99 Dolar > 134,99 Dolar
    • PlayStation Plus Premium/ Deluxe 12 Aylık: 119,99 Dolar > 159,99 Dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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