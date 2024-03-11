İkinci Super Mario filmi duyuruldu, ilk film yeniden vizyona giriyor

Tam Boyutta Gör 10 Mart Dünya Super Mario günü şerefine Nintendo bu hafta önemli duyurular yaptı. Yeni LEGO setlerinin yanında Super Mario animasyon filmi ile ilgili de gelişmeler vardı. Üstelik bir değil iki tane.

Yeni Super Mario filmi

Dünya genelinde 1.36 milyar dolar ile en çok izlenen ikinci animasyon filmi olmayı başaran Super Mario Kardeşler, Nintendo’nun da yüzünü güldürdü. Firma ikinci filmin hazırlıklarına başlarken ilk filmi de yeniden vizyona sokacak.

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Yapımcı Shigeru Miyamoto tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci Super Mario filmi 3 Nisan 2026 tarihinde vizyonda olacak. Bir devam filminden ziyade Super Mario evrenini genişletecek farklı bir senaryonun ele alındığı belirtiliyor. Diğer taraftan orijinal Super Mario Kardeşler yapımı da 28 Haziran tarihinde ABD’de gösterime girecek. Diğer ülkeler için henüz bir duyuru yapılmadı.

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