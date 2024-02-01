Until Dawn PC ve PS5'e geliyor: İşte ilk fragman

Until Dawn remake nasıl olacak?
Until Dawn remake, İngiltere merkezli Ballistic Moon tarafından geliştiriliyor. Ana hikaye aynı kalacak; oyuncular yine Blackwood Dağı’ndaki gizemli evi keşfederken korkunç şeyler yaşayan sekiz kişiyi kontrol edecek.
Korku oyunu, Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak ve orijinalinden farklı olarak üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunacak. Oyuncuların yeni etkileşim ve toplanabilir öğelerle geliştirilmiş ve yeni yerleri keşfedebileceği ve yeni deneyimler yaşayacağı bir oyun olacağı söylendi.
Until Dawn PC ve PS5'e ne zaman gelecek?
Until Dawn yeniden yapımı için çıkış tarihi açıklanmadı ancak 2024’ün sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyor. Bu arada Sony, Until Dawn’ın filmi üzerinde çalışıyor. Yayınlanma tarihi belli olmasa da filmin senaryosunun Gary Dauberman ve Blair Butler tarafından yazılacağı, yönetmenin David F. Sandberg olacağı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.