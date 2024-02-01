Until Dawn PC ve PS5'e geliyor: İşte ilk fragman

Tam Boyutta Gör Until Dawn remake, beklendiği üzere Sony’nin birçok oyunu tanıttığı State of Play etkinliğinde duyuruldu. Supermassive Games’in 2015’te çıkan korku oyununun yenilenen sürümü PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak. Peki yeni Until Dawn nasıl bir oynanış sunacak?

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Until Dawn remake nasıl olacak?

Until Dawn remake, İngiltere merkezli Ballistic Moon tarafından geliştiriliyor. Ana hikaye aynı kalacak; oyuncular yine Blackwood Dağı’ndaki gizemli evi keşfederken korkunç şeyler yaşayan sekiz kişiyi kontrol edecek.

Korku oyunu, Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak ve orijinalinden farklı olarak üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunacak. Oyuncuların yeni etkileşim ve toplanabilir öğelerle geliştirilmiş ve yeni yerleri keşfedebileceği ve yeni deneyimler yaşayacağı bir oyun olacağı söylendi.

Until Dawn PC ve PS5'e ne zaman gelecek?

Until Dawn yeniden yapımı için çıkış tarihi açıklanmadı ancak 2024’ün sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyor. Bu arada Sony, Until Dawn’ın filmi üzerinde çalışıyor. Yayınlanma tarihi belli olmasa da filmin senaryosunun Gary Dauberman ve Blair Butler tarafından yazılacağı, yönetmenin David F. Sandberg olacağı biliniyor.

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