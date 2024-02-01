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    Anlık Bildirim

    Until Dawn PC ve PS5'e geliyor: İşte ilk fragman

    Sony, PlayStation State of Play 2024 etkinliğinde Until Dawn remake duyurdu ve oyunun nasıl olacağını gösteren bir fragman yayınladı. PS4'ün popüler oyunu PC ve PS5'e geliyor.
    until dawn remake pc & ps5 fragman Tam Boyutta Gör
    Until Dawn remake, beklendiği üzere Sony’nin birçok oyunu tanıttığı State of Play etkinliğinde duyuruldu. Supermassive Games’in 2015’te çıkan korku oyununun yenilenen sürümü PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak. Peki yeni Until Dawn nasıl bir oynanış sunacak?

    Until Dawn remake nasıl olacak?

    Until Dawn remake, İngiltere merkezli Ballistic Moon tarafından geliştiriliyor. Ana hikaye aynı kalacak; oyuncular yine Blackwood Dağı’ndaki gizemli evi keşfederken korkunç şeyler yaşayan sekiz kişiyi kontrol edecek.

    Korku oyunu, Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak ve orijinalinden farklı olarak üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunacak. Oyuncuların yeni etkileşim ve toplanabilir öğelerle geliştirilmiş ve yeni yerleri keşfedebileceği ve yeni deneyimler yaşayacağı bir oyun olacağı söylendi.

    Until Dawn PC ve PS5'e ne zaman gelecek?

    Until Dawn yeniden yapımı için çıkış tarihi açıklanmadı ancak 2024’ün sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyor. Bu arada Sony, Until Dawn’ın filmi üzerinde çalışıyor. Yayınlanma tarihi belli olmasa da filmin senaryosunun Gary Dauberman ve Blair Butler tarafından yazılacağı, yönetmenin David F. Sandberg olacağı biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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